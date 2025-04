La parábola del buen yerno

El viernes llevé a mi suegra a la peluquería y esto siempre entraña descubrimientos y nuevas amistades. Para mi suegra, las peluquerías son como los ... pubs para los jóvenes. En cuanto abre una, allí aparece ella a explorar e investigar al igual que los mozos acuden a los pubs nuevos con el afán de descubrir el precio de las bebidas, la música que pinchan y el ambiente en general.

El viernes, llevé a mi suegra a una nueva peluquería y eso nos obligó a caminar por calles que no frecuento y aceras donde siempre hay algún comercio flamante o algún cambio de propiedad. Fue así como descubrí que Modesto abre multitienda o que ha cerrado la carnicería de siempre, pero abren dos nuevas y una de ellas se llama El Lobo, que me parece un nombre inverosímil: parece escogido por un carnicero animalista que quiere colocarnos ante el espejo para que constatemos nuestra condición de carnívoros feroces devoradores de corderitos, cabritillos y cerditos.

Pero más allá de los descubrimientos comerciales, está el conocimiento personal y las nuevas amistades que establezco con las peluqueras y peluqueros del barrio. Mi suegra los conoce a todos, y eso que son legión, pero es insaciable y quiere conocer más así que peluquería que abre, peluquería que visitamos. En la última, la dueña salió a saludarnos, charlamos un rato de todo y de nada y quedamos tan amigos. Dirán ustedes que por qué llevo a mi suegra a la peluquería y no la lleva su hija. Cualquiera que haya pasado de los 80 y cualquiera de sus hijos sabe perfectamente la razón: los mayores prefieren lo esporádico a lo habitual porque lo de siempre les cansa, aburre y hasta irrita, mientras que la novedad les entretiene. Así, mi suegra prefiere que la lleve yo a la peluquería porque se divierte más que con su hija. Pasa lo contrario con mi padre, que prefiere que vaya a verlo mi mujer porque dice que habla más, le cuenta novedades y chascarrillos muy entretenidos y no se pasa el rato leyendo el periódico como hago yo.

Camino de la peluquería, mi suegra se divierte provocándome. Me tienta con picardía cuando nos cruzamos con una chica guapa. La señala y me dice como quien no quiere la cosa: «¡Mira la muchachita, qué bien puesta va!» por ver si entro al trapo y suelto alguna inconveniencia. Pero yo callo discreto, me aparto de su juego y prefiero hacer comentarios blancos y asépticos del tipo: «Sí, es muy guapa». Ella suelta un defraudado: «¡Bah!», que yo traduzco libremente como: «¡Qué aburrido eres, hijo!».

Aprovecho estos paseos hasta la peluquería para manipular un poco a la vecindad del barrio y hacer demagogia barata. El truco consiste en contarle a todo el mundo lo que estoy haciendo. Que nos cruzamos con Martina la del segundo y su amiga Lolita, pues anuncio inmediatamente la razón de nuestro paseo: «Pues ya ven ustedes, a la peluquería que vamos». Que nos sentamos en el Piquiqui a tomar un refresco, pues saludo a la camarera proclamando mi buena obra: «Ya ves, Yesi, de la peluquería venimos, de que se ponga guapa». Y así en el Dia, en la farmacia, en la carnicería de Acehúche y en la charcutería de Montánchez.

El resultado de esta campaña es mi santificación exprés. Las conocidas de mi suegra, empezando por las peluqueras, alaban mi gesto emocionadas, me beatifican, propondrían subirme a los altares, colocarme sobre una peana y ponerme como ejemplo de hijo político a imitar. Los paseos con mi suegra hasta la peluquería me han convertido en protagonista de la parábola del buen yerno: abnegado, educado, cariñoso e indiferente al paso de las muchachitas bien puestas.