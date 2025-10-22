No es paprika: el condimento extremeño que ha conquistado los paladares de Estados Unidos El pimentón de la Vera ha llegado a San Antonio, Texas, y promete destronar al paprika

No es paprika, aunque a priori (o al ojo humano) se parezca. Y está dispuesto a destronar a este condimento en las mesas estadounidenses. Nuestro pimentón de la Vera, un producto español con Denominación de Origen Protegida, ha llegado a Estados Unidos para quedarse.

Spain Fusion Texas, el evento organizado por Vocento Gastronomía y promovido por Foods and Wines from Spain-ICEX y Alimentos de España, busca promocionar los productos agroalimentarios españoles en mercados internacionales, y acaba de celebrar su cuarta edición en San Antonio con nuevos protagonistas.

Este año han sido los condimentos; entre ellos el pimentón de la Vera de la firma Orencio Hoyos de Cuacos de Yuste (Cáceres), los que más han sorprendido al público.

Sus productos, en especial el pimentón de la Vera ahumado y en escamas, causaron sensación. «En Texas hay cultura de barbacoa y de uso de marinadas y chiles, y por eso saben apreciar un buen proceso de ahumado como el que tiene nuestro pimentón, con madera de roble y encina y un proceso largo», comentaba Fe Martínez Saiz, directora general de Pimentón Orencio Hoyo, «en Texas es fundamental conseguir distribuidor, porque es un territorio enorme».

También conquistaron los paladares estadounidenses el azafrán de la Mancha Antonio Sotos (y su original kit de paella con azafrán), y la trufa Tuber melanosporum de la empresa turolense Truffles Manjares de la Tierra.

El pimentón de la Vera

Se obtiene de la molienda de pimientos rojos cultivados en la comarca de La Vera, Cáceres. Su característica principal es un sabor y aroma ahumado, resultado de un proceso tradicional de secado con humo de leña de encina o roble. Se cultiva y elabora en la comarca de La Vera y otras áreas de la provincia de Cáceres, en Extremadura, y cada día conquista a paladares de toda España, y ahora del mundo entero.