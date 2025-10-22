HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

No es paprika: el condimento extremeño que ha conquistado los paladares de Estados Unidos

El pimentón de la Vera ha llegado a San Antonio, Texas, y promete destronar al paprika

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:13

Comenta

No es paprika, aunque a priori (o al ojo humano) se parezca. Y está dispuesto a destronar a este condimento en las mesas estadounidenses. Nuestro pimentón de la Vera, un producto español con Denominación de Origen Protegida, ha llegado a Estados Unidos para quedarse.

Spain Fusion Texas, el evento organizado por Vocento Gastronomía y promovido por Foods and Wines from Spain-ICEX y Alimentos de España, busca promocionar los productos agroalimentarios españoles en mercados internacionales, y acaba de celebrar su cuarta edición en San Antonio con nuevos protagonistas.

Este año han sido los condimentos; entre ellos el pimentón de la Vera de la firma Orencio Hoyos de Cuacos de Yuste (Cáceres), los que más han sorprendido al público.

Sus productos, en especial el pimentón de la Vera ahumado y en escamas, causaron sensación. «En Texas hay cultura de barbacoa y de uso de marinadas y chiles, y por eso saben apreciar un buen proceso de ahumado como el que tiene nuestro pimentón, con madera de roble y encina y un proceso largo», comentaba Fe Martínez Saiz, directora general de Pimentón Orencio Hoyo, «en Texas es fundamental conseguir distribuidor, porque es un territorio enorme».

También conquistaron los paladares estadounidenses el azafrán de la Mancha Antonio Sotos (y su original kit de paella con azafrán), y la trufa Tuber melanosporum de la empresa turolense Truffles Manjares de la Tierra.

El pimentón de la Vera

Se obtiene de la molienda de pimientos rojos cultivados en la comarca de La Vera, Cáceres. Su característica principal es un sabor y aroma ahumado, resultado de un proceso tradicional de secado con humo de leña de encina o roble. Se cultiva y elabora en la comarca de La Vera y otras áreas de la provincia de Cáceres, en Extremadura, y cada día conquista a paladares de toda España, y ahora del mundo entero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  8. 8 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10 Nuevos hallazgos en la necrópolis tartésica de Medellín: cerámicas griegas del siglo V a. C.

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy No es paprika: el condimento extremeño que ha conquistado los paladares de Estados Unidos

No es paprika: el condimento extremeño que ha conquistado los paladares de Estados Unidos