Dos papeletas para decidir el futuro de la fusión de Don Benito y Villanueva

Estrella Domeque Sábado, 22 de enero 2022 | Actualizado 23/01/2022 08:03h. Comenta Compartir

Alguno todavía se frota los ojos viendo a representantes de distintos partidos políticos compartir actos de campaña a un mes de acudir a las urnas. No es lo habitual, como tampoco lo es que dos localidades vayan a decidir si se fusionan en una única ciudad. Un futuro que pasa por lo que ocurra el 20 de febrero, día de la consulta popular, por lo que Don Benito y Villanueva de la Serena se preparan para vivir días intensos, también históricos.

Ese referéndum es el motivo por el que PSOE, PP, Ciudadanos e IU-Podemos no dudan en compartir escenario en una campaña por el 'sí' que lleva días sobrevolando ambas poblaciones con algunos actos, pero que arranca este lunes 24 de febrero de manera oficial. No obstante, a partir del 29 de enero se abre ya la opción del voto anticipado, alternativa a un voto por correo que era inviable y para el que ya están incluso preparadas las papeletas a las que ha tenido acceso HOY.

En esas papeletas, ya marcadas con un sí o un no, los votantes leerán: «¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Don Benito ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión con el municipio de Villanueva de la Serena?». Esa será la pregunta a responder y la campaña por el 'sí', que ya ha puesto de acuerdo a todos los colores políticos, debe ahora calar en la ciudadanía.

El Palacio de Congresos villanovense será este lunes el punto de partida con un acto en el que participarán Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, alcaldes de Villanueva y Don Benito respectivamente, acompañados por los tres presidentes que ha tenido Extremadura en la democracia: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Esto es, los dos impulsores de este intento de fusión junto a los tres políticos referentes a nivel regional que ya mostraron su apoyo desde el primer momento. Un acto público, con aforo limitado, que comenzará a las 20.00 horas.

Será el espaldarazo para la campaña que lleva como lema 'Yo sí me uno' y que está realizada apostando por los colores verde y rojo. Si bien, casi alcanza el arcoíris con la presencia en los carteles de los logos de todos los partidos con representación en ambos consistorios. Y es que, esta particular carrera electoral será en modalidad de relevos para llegar a la meta. Gallardo y Quintana serán protagonistas liberando sus agendas de otros compromisos para participar casi de lleno en este calendario de citas diarias con distintos colectivos en los que, eso sí, estarán acompañados por representantes de los demás partidos. Así ha quedado reflejado en los primeros actos. En Ruecas, con María Luisa Cifo, portavoz de Ciudadanos en Don Benito; y en Villanueva con Cristina Menea, también de la formación naranja, Manuel Lozano, del PP, y Emilio Rodríguez, de IU-Podemos, participando en un encuentro con mayores.

Si uno mira el calendario de campaña, se observa un especial interés por invitar a la votación a los ciudadanos de las nueve entidades locales menores de los dos municipios. Esto es, alrededor de 6.000 votantes (11% del total) que pueden tener parte de esa llave para el sí. Por este motivo, la campaña llega en este mes a Ruecas, Vivares, Hernán Cortés, Gargáligas, Valdehornillos, El Torviscal, Entrerríos, Valdivia y Zurbarán. Por otro lado, también se centrará en resolver las dudas concretas que puedan surgir en los diferentes sectores económicos y empresariales, educativos, sociales o culturales. Para ello, se han programado encuentros en días alternos con representantes de estos colectivos en ambas localidades, incluso hay visitas programadas a los dos mercadillos.

Serán cuatro semanas para tratar de mantener, e incluso mejorar, ese primer sondeo realizado por el Diario HOY en septiembre, que situaba en un 76% la intención de voto favorable a la fusión. Esto es, muy por encima del objetivo inicial del 66% al que se comprometieron los alcaldes para seguir adelante con el proceso.

El reparto del calendario se ha tenido en cuenta también para el cierre de campaña. Será en Don Benito, el 18 de febrero, con un acto para el que aún no se han concretado los protagonistas, tampoco lugar y hora de celebración.

En cualquier caso, es una votación atípica para la que no es necesaria jornada de reflexión por lo que no se descarta alguna sorpresa final el día 19 para dar ese último respaldo a ese 'Yo sí me uno'. Todo ello en un ambiente favorable ya que no hay por el momento ningún movimiento que invite a coger la papeleta del no.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA 'YO SÍ ME UNO' 24 de enero Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, 20.00 horas. Con Miguel Ángel Gallardo, José Luis Quintana, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago.

25 de enero El Torviscal

27 de enero Jornadas 'Fusión y Futuro: Reto de las dos Ciudades' organizadas por Asiseva con la participación de ambos alcaldes y el catedrático Julián Mora. Casa de la Cultura de Don Benito, 20.00 horas.

1 febrero Vivares.

3 febrero Gargáligas

8 febrero Valdehornillos.

9 febrero Entrerríos

10 febrero Hernán Cortés

11 febrero Valdivia.

14 de febrero Mercadillo de Don Benito. El horario está por concretar.

14 de febrero Zurbarán.

18 de febrero Acto de cierre de campaña en Don Benito. Participantes, horario y lugar por concretar.

19 de febrero Mercadillo de Villanueva, el horario está por concretar.

Todos los actos que se celebren en las entidades locales menores están previstos en su casa de la cultura a las 20.00 horas.