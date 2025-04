Papel de W.C.a la carta

En hostelería, las sensaciones iniciales son decisivas. Está estudiado que, al llegar a un hotel, los primeros 15 minutos van a marcar el resto de ... la estancia y nuestra valoración del establecimiento. En los restaurantes, todo es más rápido: acabo de asistir a una conferencia impartida por una profesora del Basque Culinary Center en la que ha quedado claro que los tres primeros segundos en un restaurante, te marcan.

Al entrar en un hotel, la atención en recepción es fundamental: recibirnos con amabilidad, solucionar los problemas, darnos consejos, indicaciones y facilidades. Ya en la alcoba, su tamaño, la amplitud del cuarto de baño, si hay mesita o no, si hay un taburete para depositar la maleta y deshacerla cómodamente, si hay nevera… ¿Tienen cajones las mesillas; hay armario o han colocado una sucinta barra; para entrar en la ducha hay que hacer salto de altura o es una cabina accesible? Todo lo que percibamos durante el primer cuarto de hora determinará el resto de la estancia.

Si los hoteles tienen un plazo razonable para entrar bien o entrar mal, lo de los restaurantes es inmediato: aquí te pillo, aquí te mato. Según los expertos en sensaciones culinarias, nada más entrar en un restaurante, antes incluso de que nos atienda el camarero recepcionista, nos golpeará una cadena de sensaciones que predeterminará nuestro confort.

Lo primero que percibiremos serán los aromas y los olores. Eso influirá un 50% en nuestra sensación de confortabilidad. Un 26% influirán en nosotros los colores de la decoración, un 9% la temperatura y un 5% los sonidos y la música ambiental. El 10% restante depende de circunstancias variables, pero la termocepción o sensación provocada por la temperatura, los olores, los colores y los sonidos va a determinar nuestro estado de confort.

Es verdad que cuando nos sentamos a la mesa de un restaurante, disfrutamos o padecemos sensaciones que no acertamos a explicar. Por ejemplo, los olores. No es lo mismo la fritanga que el olor acogedor de un guiso y no es igual ahumarse que paladear un aroma reconfortante que llega de la cocina. Uno, en su ignorancia, pensaba que los comedores de los restaurantes no debían oler a nada, pero parece ser que hay olores confortables.

La última moda en restauración es convertir la comida en una experiencia, es decir, no solo comer, sino que en el restaurante pasen cosas, que te sientas parte de una ceremonia y te entretengas mucho. Por ejemplo, hay restaurantes donde reciben al cliente en la cocina y le sirven allí el aperitivo mientras charlan con él y le comentan la oferta culinaria del día. Antes de escoger el vino, lo llevan a la bodega y le explican añadas, castas, historias de bodegas y botellas. Cada vez es más común que se acaben platos en la mesa y lo último es que, mientras comes una determinada elaboración, te pongan una música acorde con la experiencia gastronómica. Aunque lo más de lo más es una novedad japonesa: acabar el pan en la mesa del comensal, una moda que ya ha llegado a España.

Dejamos para el final una locura japonesa que une los hoteles con los restaurantes. He escrito alguna vez que en los hoteles gastan mucho en amenities, pero poco en papel higiénico, que suele ser estrecho, de una capa, áspero y se rompe al primer uso. Pues en algunos restaurantes japoneses han solucionado este problema y ofrecen al cliente una carta de papeles higiénicos: de dos capas, de triple capa, de colores, con olor a jazmín, a rosa, a menta… En España no pedimos tanto, aquí nos conformamos con que el baño esté limpio y haya, al menos, un rollo de papel.