'Paparazzis' del Big Bang NADANDO CON CHOCOS Primera imagen de un agujero negro del European Southern Observatory (ESO). CHAPU APAOLAZA Jueves, 11 abril 2019, 10:56

Decenas de científicos de todo el mundo han puesto de acuerdo a sus telescopios para perfilar un retrato de un agujero negro de la galaxia M87, Constelación de Virgo. Calculan que una vez combinadas todas las estructuras de observación, el descomunal catalejo tendría el diámetro de la tierra. El hombre hace cosas asombrosas para ver más: el CIS, esto. He visto a parte del equipo del proyecto en un vídeo del Smithsonian y son todos gente con edad de sentarse aún en el suelo en los pasillos. Tiene su mérito jugar a las canicas con el 'doppler' del universo. Los admiro, yo que aún no he cambiado la hora de verano en el reloj del coche y fantaseo con la idea de dejarla hasta otoño como si Madrid fuera Tenerife. ¡Nunca he estado en Tenerife! Gracias a la imaginación que es nuestro telescopio, damos forma a lo que está más allá de lo conocido y por eso somos el 'fucking' Homo sapiens y no un langostino, ni un chihuahua, por mucho que se empeñen los pisaverdes del Pacma. Sondeamos el universo de lo que solo alcanzamos a figurar. Para mí, los agujeros negros siempre tuvieron la forma y sustancia de la cuesta de Santo Domingo a las ocho menos dos minutos de la mañana del siete de julio, en la medida en que es un territorio que te atrae y, cuanto más te acercas, más te destruye. He mirado el robado que los 'paparazzi' del Big Bang le han hecho a la materia supermasiva -la Rosalía del universo- y veo que les ha salido un donut cósmico que alguien ha coloreado de naranja para darle algo más de rollo. Nada es como imaginábamos: el sexo, el dolor, tomar por primera vez a tu hija en brazos en un paritorio, palmar, supongo.

De los agujeros negros no vuelve la luz, por eso es difícil que salgan bien en las fotos. Esta era una realidad inalcanzable hasta hoy, como es la muerte que todos terminamos por conocer algún día. Los 'lázaros' de la operación Horizonte le han tomado las medidas a la fuerza de la gravedad desbocada gracias a que el núcleo del agujero que todo lo atrae está rodeado por una banda de plasma compuesta por gas en circulación. En la imagen en la que en realidad se miden movimientos, brilla la parte que se mueve hacia nosotros y es oscura la que sea aleja. Esto es exactamente lo contrario de lo que sucede en el amor. Es posible que la fotografía indirecta obtenida tenga aplicaciones para investigar fenómenos hasta ahora inextricables. Se me ocurren algunas líneas argumentales de los discursos de la vicepresidenta Carmen Calvo o la cadencia con que mueve su gorrito de campanillas la ministra Arlequino-Celáa en su función de los viernes en Moncloa.

Los agujeros negros son poesía porque están fabricados con los corazones colapsados de las estrellas. Un amigo tuvo una novia así. Dijo Einstein que ahí dentro habitaba el tiempo, que es lo que va y no vuelve. Ese concepto del horizonte de sucesos en el que las cosas no regresan ha dado vida a los dioses. Einstein no usaba calcetines y predijo que el tiempo no se recuperaba, pero se podía perder a gran velocidad. En su teoría, si uno se sentara un rato a fumar un pitillo en la cornisa de un agujero negro, al volver la tierra sería un millón de años más vieja. Einstein predijo lo de Cataluña.