Nadie usa ya pañuelo

J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Jueves, 3 de marzo 2022, 07:24

La última vez que fui a comprar pañuelos de tela, la encargada de la zona textil de Carrefour me dijo que 'de eso' no tenían. ' ... De eso'... Referirse a un producto como 'de eso' significa que se trata de una antigualla, un desecho, algo prescindible, sobrante, ridículo... Ya no se venden pañuelos de tela y lo peor es que, tras la pandemia, hasta un servidor ha dejado de usarlos.

Hay que reconocer que los pañuelos de tela daban mucha seguridad. Los llevabas en el bolsillo del pantalón y sabías que si sucedía cualquier percance, sacabas el pañuelo y tenías una solución a mano, pero con la pandemia, sacar un pañuelo personal y dejárselo a alguien era lo más parecido a sacar una ampolla de cianuro y regalársela a un colega para que se la tomara. Algo tan íntimo, tan tuyo, solo podía ser una fuente de contagios y he acabado arrumbando los pañuelos de tela al fondo del último cajón de la cómoda. Los pañuelos de tela formaban parte del ajuar masculino que las madres preparaban con cariño y dedicación para entregar a sus hijos cuando se casaran. De hecho, la mayor parte de mis pañuelos formaban parte de ese ajuar. Hoy, evidentemente, ni se estilan los ajuares, ni se estilan los casamientos ni mucho menos se estilan los pañuelos de tela. Y es una pena, al menos lo de los pañuelos. Eran tan confortables, tan suaves, tan familiares, tan decadentes, sí, pero te daban personalidad. Tú sacabas un pañuelo de tela del bolsillo e inmediatamente te convertías en alguien. Se reían de ti, te llamaban bisabuelo, pero en el fondo, te mostraban un respeto que no vas a conseguir con un áspero, aséptico e impersonal pañuelo de papel. Debo de tener unos 40, quizás 50 pañuelos de tela. No exagero. Los atesoro como si fueran vestigios de otro tiempo, arqueología de lo cotidiano. Incluso guardo varios con el 520 bordado, que era mi número de bachiller interno en la Universidad Laboral de Zamora. No es agradable enjugarse las lágrimas con un pañuelo de papel, tan áspero y frío. Si la nariz moquea, la suavidad de la tela alivia y reconforta. Y si lo prestas, un pañuelo de papel es grosero, uno de tela consuela y es una muestra de cariño. De todas maneras, es mejor sacarlo en la intimidad porque si se muestra en público, no faltará quien aproveche el detalle para humillar y descalificar como si la modernidad fuera el kleenex y la antigüedad el hilo o el algodón. Del alcalde Celdrán, todo un personaje, solo guardo una anécdota. La he contado tantas veces que ya parezco un neurótico amarrado a un único recuerdo, pero lo definía por resumir su espontaneidad, su personalidad y su estilo inimitable. Sucedió en el bar La Marina, esperando para celebrar una reunión del consorcio del López de Ayala, estaba rodeado de próceres de Badajoz, sacó su pañuelo de hilo, nadie osó bromear y el alcalde aclaró, por si alguien no se había enterado, que el pañuelo de tela era un complemento del que no podía prescindir. «Si salgo de casa sin pañuelo, es como si saliera de casa sin calzoncillos», sentenció y todos, jóvenes y mayores, asentimos porque Celdrán era mucho Celdrán y solo él era capaz de convertir en tendencia, moda y 'trending topic' el pañuelo de tela. Llevar pañuelo, usar colonia a diario y beber café en tacita con plato son hábitos en desuso. Ser joven es perfumarse solo y mucho para los eventos o los sábados por la noche, que te cruzas con una pandilla y van dejando un tufillo embriagador que descoloca. El café, en tanques y el pañuelo, de papel. Con la pandemia, el pañuelo de tela ha desaparecido, es una víctima colateral de la covid.

