El pañito bordado

Hemos comprado una mesa nueva para el comedor. La que había era bonita, con un cristal grande y una estructura de madera de cerezo arqueada ... y elegante. Pero era muy de salón comedor, muy de mírame y no me toques, así que hemos comprado una que es solo de madera, grande y confortable. Mi pretensión es convertir el comedor en otro lugar de lectura y trabajo y no en esa sala que se usa para ver la tele y comer en Navidad y en los cumpleaños.

Es verdad que, al final, mi casa parece uno de esos modernos 'coworkings' donde en cada habitación hay un par de mesas de trabajo. Pero estoy encantado. O estaba hasta que mi mujer y mi suegra han decidido que la nueva mesa de madera, tan amplia, tan desnuda, no debía servir solo para que yo extendiera sobre ella varios periódicos de papel y una taza de café, sino que había que darle un aire doméstico, familiar y entrañable.

Un día me comentaron que pondrían en medio de la mesa un bonito florero con rosas rojas artificiales «que parecen de verdad». Y callé. Al día siguiente, me avisaron de que colocarían bajo el búcaro un pañito bordado, creo que de seda o de cualquier otro tejido noble, que perteneció a sus antepasados y que han ido heredando de madres a hijas. Y me reboté.

Mi enfado tenía su lógica. ¡Caramba!, si compramos una mesa grande, cómoda y sencilla para leer y escribir en ella, no podemos empezar a llenarla de ornamentos porque entonces volveremos a la situación anterior y acabaremos usándola solamente en Nochevieja y en las celebraciones. Porque digo yo que dónde se ha visto un 'coworking' con floreros y pañitos bordados de raso o de lo que sea.

Estas discusiones familiares son muy serias, yo me pongo muy tonto y luego me arrepiento, concedo y les pido perdón. Entonces, ellas, que no se apiadan de mí ni se arrepienten, extienden el pañito, instalan el búcaro y me dan un paseo guiado por la casa señalándome las tres mesas en las que puedo escribir y leer cómodamente. «Tres por falta de una», sentencian.

Reconozco que mi mujer y mi suegra tienen razón. Con la edad, de tanto leer y escribir, me estoy convirtiendo en un misántropo huraño que sale poco de casa y hace colección de espacios domésticos para dedicarse a sus pasiones. «¿Para qué quieres tantas mesas de trabajo? Vas a perder la cabeza», avisa mi suegra. Mi mujer le dice que creo que la casa es un 'coworking'. Mi suegra responde extrañada: «¿Un co qué?». Y mi mujer le explica que algo así como una casa llena de despachos. La sentencia de mi suegra es un pronóstico o un diagnóstico: «Ten cuidado porque te estás volviendo tonto».

Afortunadamente, superada la indignación provocada por el pañito, reacciono con sensatez, me voy a dar un paseo, subo a la Montaña y vuelvo a casa como nuevo. Mi mujer, que sabe que la Montaña de Cáceres ejerce efectos muy benéficos sobre mis veleidades maniáticas, me recomienda entonces que debo reflexionar, pasear y salir, hacer vida social y procurar escapar de un síndrome que no sé cómo se llama, pero que ha descubierto en un 'podcast' de Lucía Echevarría y es el mismo que ha padecido Pablo Casado.

Te vas encerrando en ti, te vas apartando de lo real y, al final, crees que las cosas son como tú imaginas y no como son de verdad. Se te derrumba todo y no dejas de decir que tú no has hecho nada malo. Y no, no has hecho nada malo salvo aislarte y crearte un mundo paralelo. Nada mejor que un pañito familiar, bordado, heredado y hogareño para recordar de dónde vienes y dónde estás. En fin, han ganado ellas, ha ganado la realidad.