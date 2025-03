«La pandemia, las pantallas y el estrés han agravado los trastornos del sueño»

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 17 de marzo 2025, 07:32 Comenta Compartir

«En los últimos diez años han aumentado y se han agravado los trastornos del sueño por la pandemia, el estrés y las pantallas». Así de contundente se muestra Jaime Corral Peñafiel, neumólogo que está al frente de la Unidad del Sueño en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Da las claves para descansar bien por la noche. «Deberíamos dormir entre siete u ochos horas según las sociedades científicas. Además, debe ser a la misma hora cada día», indica.

Asegura que el ejercicio físico en horas de sol también es muy importante, así como huir de dispositivos móviles, teléfonos, tablet, ordenadores o televisiones que retrasan nuestro inicio de sueño. «Nuestro cerebro necesita oscuridad y por la mañana sol, pera que los ritmos circadianos vayan regulando nuestra estabilidad», afirma el especialista.

Detalla que también hay que evitar el ruido, el frío y la sequedad para que las condiciones ambientales sean las adecuadas.

«Si esto se hace desde que somos pequeños mantendremos una estabilidad en cuanto a esas normas básicas que siempre recomendamos, de tal forma que es más complicado que aparezcan los trastornos del sueño», explica Corral Peñafiel.

«Tenemos que frenar un poco y pensar qué hábitos de vida saludable deberíamos tener. Y eso es dieta mediterránea libre de tóxicos como el tabaco y el alcohol, ejercicio físico y una buena calidad de sueño porque eso hará que tengamos menos riesgo de enfermar», añade.

Asegura que las funciones del sueño son vitales desde el punto de vista cardiovascular y neurocognitivo, pero también inmunológicas. «Cuando se duerme mal el sistema funciona peor para defendernos de las infecciones, así como la función catabólica y anabólica, que es la síntesis de hormonas y de proteínas en nuestro organismo. Por ejemplo la del crecimiento se sintetiza durante el sueño, la relacionada con las grasas que nos hacen saciarnos o comer más están también relacionadas con ello, u otras tan importantes para el desarrollo de la masa muscular como la testosterona».

En cuanto a la medicación, Corral apunta que «cuando no se duerme bien, las personas intentan buscar soluciones que pasan por la melatonina, el magnesio o los productos de herboristería, pero afortunadamente no se pueden conseguir determinados medicamentos sin receta«. Indica que »en el sistema sanitario se abusa de fármacos para iniciar el sueño« y matiza que »si hay un control médico exhaustivo no está mal y siempre que sea durante un periodo de tiempo y no de manera crónica«.