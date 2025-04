La pandemia eleva las ideas suicidas entre los menores y jóvenes extremeños

«Hemos constatado claramente un aumento de las ideas y de los intentos de suicidio, de las autolesiones; rara es la guardia en la que ... no atendemos una situación de este tipo», afirma la psiquiatra María Victoria Gómez Tomé, coordinadora del equipo de salud mental de Plasencia.

No hay datos oficiales aún que muestren la realidad con la que se están encontrando los sanitarios que trabajan en salud mental después de la irrupción de la covid. Pero ellos, los que se enfrentan a los estragos que la pandemia está provocando en el bienestar emocional, tienen claro que no es solo una sensación.

«Han subido mucho los intentos autolíticos, son la mayor parte de los motivos de ingreso en estos momentos, y esto no era así antes de la pandemia, cuando eran más frecuentes los ingresos porque debutaba una enfermedad mental grave o se tenían recaídas», asegura Paqui Cancho Roque, enfermera especializada en Salud Mental en la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz.

Para estas profesionales de la salud mental, la pandemia ha sido la tormenta perfecta para desarmar la estabilidad emocional de muchos. «Porque ha incrementado los factores de riesgo y ha reducido los de protección», explica María Victoria Gómez. Hasta consolidar la desesperanza que lleva a pensar que no merece la pena seguir viviendo.

Hay quienes han perdido a seres queridos, los que han tenido duelos más que complicados, han perdido su trabajo, han soportado situaciones de violencia, han sufrido un deterioro severo de la convivencia familiar, han sentido una profunda soledad... «La pandemia ha generado estas circunstancias que son factores de riesgo en los casos de suicidio, y a la vez ha reducido los protectores, como son la cohesión social y familiar», detalla esta psiquiatra. «Es que esta pandemia ha traído muchos detonantes, ingredientes que antes no estaban tan generalizados como ahora», ahonda Paqui Cancho.

Y las consecuencias afectan a todas las edades y no solo eso. Ambas expertas alertan de que las ideas suicidas se están dando cada vez más en niños y adolescentes. A este respecto es revelador que solo en el primer semestre del pasado año, el teléfono de ayuda a los menores, que gestiona la Fundación ANAR, recibió una media de 55 llamadas de socorro al día desde la región.

«Estamos hablando de que tenemos casos de menores de 13, 14 y 15 años, y los intentos de suicidio en estas edades se han incrementado de forma muy clara», señala María Victoria Gómez. «Ellos han vivido con mucha crudeza el aislamiento y el confinamiento, y también las restricciones posteriores les han supuesto muchos meses sin sus amigos, sin el entorno de confianza y en el que disfrutan, que no es el familiar», indica.

«No podemos olvidar que los niños y los adolescentes tienen menos recursos para afrontar situaciones graves», valora Paqui Cancho.

Sus expectativas de vida, aclaran las expertas, se han frustrado al no comprender por qué no pueden vivir lo que les corresponde por su edad. Y es ahí donde surgen tanto la tristeza como la rabia. «Y se autolesionan para descargar esos sentimientos».

Menores olvidados

Para el psicólogo Carlos Pajuelo, «el problema de base es que la salud mental de niños y adolescentes está ninguneada en nuestra sociedad». Y lo explica: «Tenemos una tendencia a pensar que la infancia es una época feliz en la que no tiene que haber problemas; y respecto a los adolescentes, lo justificamos todo con el pavo, porque lo que les puede ocurrir no puede ser otra cosa, porque no tienen nada más que hacer o por lo que preocuparse que estudiar». Y resulta que no es así, «aunque sea nuestro mecanismo de defensa para no tener que preocuparnos».

Sin embargo, «a veces la vida es una pesada carga para todos y, cuando eres niño, tienes menos herramientas para hacerle frente y, si te encuentras con poca comprensión, el coste psicológico es peligroso».

Ni tampoco la juventud es sinónimo de vida y alegría aunque lo queramos pensar, «como si los problemas relacionados con la salud mental solo pudieran aflorar cuando se es mayor y hay falta de expectativas». Por eso, señala Carlos Pajuelo, «infravaloramos los problemas de salud mental en estas edades y los desatendemos». Y para combatirlos, deja claro, «se necesitan recursos y profesionales, no vale con lo de un 'anímate' y una palmadita en la espalda».

Para empezar a cambiar lo que hoy tenemos, coinciden los tres consultados, es preciso acabar cuanto antes con el estigma de la enfermedad mental, con el tabú del suicidio, con ocultar un drama que existe y «del que no estamos libre ninguno, que basta con que la vida nos dé unas patadas», afirma Carlos Pajuelo.

De ahí la necesidad de normalizar el malestar psicológico y la desesperanza, hacer ver que en un callejón sin salida nos podemos encontrar todos en algún momento, «que tener ideas suicidas no es una debilidad, porque la vida sin riesgos no existe». Por eso creen que urge aclarar los recursos con los que contamos para hacer frente a esta problemática y hacerlos accesibles. «Y mucha prevención, desde la salud y la educación, para prevenir y dar respuesta».

«Nosotros llevamos 10 años trabajando en colaboración con los equipos de salud mental», afirma Javier Rosado, orientador y director del equipo de Trastornos Graves de Conducta de la provincia de Cáceres. Su labor es colaborar en la elaboración de la respuesta que se da a los alumnos con necesidades educativas por problemas relacionados con la salud mental. Desde su punto de vista, dentro del alumnado en general, los más afectados por la pandemia.

«Nuestra sensación es que estos problemas se han incrementado en nuestros alumnos, porque toleran mal los cambios en la manera de vivir, y la pandemia ha supuesto una alternación en todos los sentidos», explica.

«Son alumnos que soportan peor esos cambios que el resto de la población, porque tienen una tolerancia menor a la frustración y esto les genera desazón y conductas agresivas y autoagresivas», aclara Javier Rosado.

De ahí la labor del equipo que coordina en la búsqueda de respuestas ante los problemas de este alumnado y también en su prevención. Un aspecto que Extremadura ha querido extender al conjunto de los escolares y para eso ha elaborado una 'Guía interactiva en prevención de intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo'. Una herramienta en la que ha colaborado Javier Rosado «para sistematizar cómo prevenir los casos, cómo detectarlos y cómo hacerles frente».

Sin recursos sanitarios

Pero si la escuela extremeña avanza en la prevención y en la respuesta, en el ámbito sanitario parece que queda mucho por hacer. «No damos abasto, el aumento de los intentos de suicidio y de la patología mental común, como pueden ser la depresión y la ansiedad a consecuencia de las experiencias traumáticas vividas, están generando una enorme demanda, pero el aumento de los recursos para darle respuesta no se está produciendo», señala la psiquiatra María Victoria Gómez. «Y esto está generando un tapón que es muy perjudicial», aclara.

«Si a una persona por la problemática que presenta la tendríamos que ver en diez días, pero no podemos antes de dos meses, y esa persona no puede acudir a un profesional privado, no se le está tratando a tiempo y esto puede acabar en una idea o intento de suicidio», avisa.

«Faltan recursos y profesionales para la salud mental, que siempre ha estado desatendida; pero tal vez ahora, cuando la pandemia ha acrecentado la problemática, se empiece a mirar a este lado», declara Cancho. «Quizás con la realidad que estamos viviendo, el tabú del suicidio empiece a desaparecer y esto sí será positivo», concluye.