Los años 80 son unos años muy vertiginosos en los que hubo revolución social en muchos países. Es la década de 'La Movida' en la que la sociedad española empieza a despertar del silencio. Los ciudadanos salen a la calle a vivir la vida y a reivindicar los derechos censurados en la dictadura.

La música se convierte en banda sonora fundamental de este periodo. Miguel Ríos dio la bienvenida a sus hijos del rock and roll, Ana Belén y Víctor Manuel vieron pasar el tiempo con la Puerta de Alcalá. Radio Futura cayó enamorado de la moda juvenil, Joaquín Sabina vivió en el número siete de la Calle Melancolía, Mecano no se podía levantar porque el fin de semana les dejó fatal, Nacha Pop se asoma a la ventana con su chica de ayer y Alaska se pasaba el día bailando.

En televisión, la serie 'La Bola de Cristal' desafía a la censura enseñando a los niños a adquirir sentido crítico, 'Barrio Sésamo' y el erizo Espinete educa a una sociedad que empieza a salir del analfabetismo y concursos como 'Un, dos, tres' o 'El precio justo' entretienen y reparten alegrías a millones de españoles. En el cine, un nombre empieza a hacerse popular: Pedro Almodóvar y sus películas del destape.

A nivel mundial, Ronald Reagan pasa de la interpretación a ser presidente de EE.UU, Argentina e Inglaterra se declaran la guerra, una brutal hambruna en África junta a Tina Turner, Bruce Springsteen o Michael Jackson para cantar 'We Are the World», Bonnie Tyler necesitaba un héroe y Maradona otorga a Argentina su segunda Copa del Mundo. Pero esta época también tiene una sombra oscura. Una enfermedad empieza a propagarse por todos los cuerpos del mundo a una velocidad constante, como hizo el coronavirus en 2020.

Se trata del VIH, también conocido como sida, una enfermedad de transmisión sexual que tuvo su origen en el continente africano y que empezó a expandirse mediáticamente tras la muerte del cantante Freddie Mercury en noviembre de 1991.

Eran años en los que se trabajaba intensamente por desarrollar una cura contra la enfermedad y no se puede olvidar que se acusó falsamente al colectivo homosexual de propagar el virus. Pero, a finales de los 80, en 1989, llegaba la esperanza para los extremeños que luchaban contra el VIH.

El medicamento se llamaba AZT, aunque en España se le conocía como Betrovir. Fue destinado para los pacientes que se encontraban en las fases iniciales de la enfermedad. El Hospital Provincial de Badajoz fue uno de los centros pioneros en el tratamiento de los enfermos del sida y uno de sus doctores era Remigio Cordero, ex concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz.

Trabajaba en el Servicio de Medicina Interna del centro y aseguraba que más de 500 portadores de anticuerpos podrían haberse beneficiado del tratamiento. Anticuerpo, término conocido para la comunidad científica y sanitaria pero que empezó a ser conocido en la sociedad por la pandemia, es una glucoproteina del tipo gamma globulina. Traducido a lenguaje normal, es una sustancia elaborada por el sistema inmunitario del cuerpo humano como respuesta a virus, enfermedades, etc…

Usado contra el cáncer

Otra característica llamativa de este medicamento es que se utilizó para luchar contra el cáncer en 1964, pero la experiencia no fue positiva. Los resultados demuestran que la salud del enfermo se complicó en vez de curarse.

Por tal motivo, se retiró del mercado se retiró del mercado. Pero debido a la realidad del sida en la época y que había incapacidad para luchar contra ella a nivel farmacológico, el medicamento volvió a ser utilizado. El redactor que escribió esta noticia, Antonio Tinoco, terminó con la palabra «eureka». La ciencia avanza con errores.