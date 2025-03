«Yo tuve paludismo», la otra pandemia que azotó Extremadura

Intentaba España resucitar después de tres años paralizada por la guerra civil, mientras Extremadura libraba su propia batalla, contra una enfermedad que vista con los ... ojos de hoy resulta menos lejana. Porque fue una pandemia en toda regla. Menos global y mediática que la actual de covid-19, más localizada y anónima, pero igualmente letal. Y lo suficientemente cercana en el tiempo como para que todavía hoy queden en La Vera quienes la vivieron en primera persona y lo recuerdan todo como si hubiera ocurrido la semana pasada. Ellos son los protagonistas de 'La malaria: testimonios reales', el documental elaborado por el Centro de interpretación del paludismo de Losar de La Vera que acaba de ser presentado en Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid.

Esta especie de museo de la malaria es único en España. Como lo fue en su día el Instituto Nacional Antipalúdico, que funcionó de 1925 a 1964 en Navalmoral de La Mata –en el actual edificio de los juzgados–, por su ubicación en el Campo Arañuelo y junto a La Vera, la zona de España más castigada por esta enfermedad. Ese instituto era el centro de referencia nacional en la lucha contra la patología que mató a Carlos V en Yuste –en la misma comarca cacereña–, a Lord Byron, a Tutankamon, a Teresa de Calcuta o a San Agustín. En la actualidad, sigue siendo una enfermedad endémica en algunos países subdesarrollado, sobre todo del África subsahariana, detalla el documental, que relata cómo era el día a día en el centro antipalúdico El Robledo, a unos ocho kilómetros de Losar.

Ahí atendieron a Cristina Martín González (85 años) aquella vez que siendo una cría se puso mala de verdad. La mujer cuenta en el reportaje audiovisual que sus padres cultivaban tabaco, pimientos y arroz en una finca con mucha agua. Una parcela en la que seguramente también abundaban los charcos de líquido estancado y recalentado por el sol, o sea, el hábitat ideal para las hembras del mosquito anópeheles, el transmisor, aún hoy, de la malaria o paludismo.

Al dispensario en burra

«Empecé con mucha fiebre –evoca la mujer–, y mis padres oyeron que al Robledo habían llegado unos médicos que trataban una cosa que llamaban paludismo. Mi padre dijo: 'Hay que llevar a la niña allí'. Y un día, que sería de julio o agosto porque hacía muchísimo calor, me llevó al dispensario, que estaba lleno de gente. Yo me eché en un banco a descansar, de la fiebre tan grande que traía».

Antes o después que ella, allí tuvo que ir también quien luego sería su marido. «En el año 39, mi padre compró un molino que luego modernizó, y ahí molía harina para consumo humano –sitúa Francisco Sánchez Jiménez (82 años)–. Aquello estaba lleno de charcos. Estando allí un día, me empecé a sentir mal, y al verme mi madre así, ya dijo: 'Este tiene paludismo'. Ella ya lo sabía porque lo habían tenido tres hermanos míos, mayores que yo. Me acuerdo bien de que mi madre me llevó en burra al dispensario. Era pleno verano, hacía un calor... La gente allí se tiraba al sol y daba unos tiritones...».

Ampliar El centro de interpretación o hoy

Lo que relatan Cristina y Francisco es exactamente lo que Antonio Nieto Baños (75 años) le escuchó tantas veces a su padre, el último subalterno –practicante del paludismo le llamaba la mayoría– que tuvo el dispensario, donde además vivían. «Entró a trabajar a mediados de los 40, y estuvimos ahí viviendo hasta 1985», cuenta su hijo en el documental. «Aquí se organizaban simposios a los que venían médicos de África, Sudamérica, de todas las partes del mundo... Nosotros éramos unos privilegiados por vivir aquí, porque era una de las pocas casas del pueblo que tenía luz y la primera con televisión, que venía aquí la gente a verla y también a escuchar los discos dedicados en Radio Andorra. También a las misas que se oficiaba al aire libre y a ver los documentales de cine mudo en los que nos contaban que Franco iba a construir pueblos de colonización en un montón de sitios y no nos lo creíamos».

Colas para ver al médico

La malaria llegó a estar tan extendida en la zona que en el dispensario se formaban colas, y la gente tenía que esperar horas hasta ser atendida. «La gente venía con la merienda –narra el hijo del último practicante–, porque sabían que en una mañana no daba tiempo a pasar consulta a todos. Los médicos y el personal del dispensario paraban a comer y seguían por la tarde. Había veces incluso que la gente venía por la noche, asustada, con los niños en brazos».

Una realidad dura de la que también oyó hablar mucho Fernando Tirado Monforte, otro de los testimonios del trabajo de Guango Producciones audiovisuales y con guión, dirección y locución de Esperanza Martín García. Fernando Tirado es nieto de Félix Lázaro Tirado de Tena, médico del dispensario al final de los años treinta y jefe del servicio palúdico provincial de Cáceres desde febrero de 1940 hasta su muerte en agosto de ese mismo año.

«Mi padre nos contó que su padre le daba dinero por cada anópheles hembra que cazaba. Los iba metiendo en un bote y al final se compró una bicicleta», relata Tirado, cuyo abuelo estuvo en contacto estrecho con los doctores Gustavo Pittaluga, Sadí de Buen y Eliseo de Buen, precursores de la investigación contra la malaria, cuyo último caso en España se diagnosticó en 1961 a un vecino de Rosalejo (Cáceres).

El nieto del médico, el hijo del practicante, el matrimonio que pasó la enfermedad... Todos hablan en el documental del 'pez del paludismo' (la gambusia, que fue clave para erradicar la enfermedad); de las pastillas de quinina «que no había quien tragara de lo amargas que sabían»; y de la pobreza de aquellos años. En aquellos días, a nadie le extrañaba cruzarse por la calle con alguien que se protegía la cara con una mosquitera sujeta en la cabeza por un sombrero y al cuello por un pañuelo. Eran algo así como las mascarillas de hoy.