Un paisaje mineral mágico y fronterizo

No es un puente, un retablo o un castillo. Son solo piedras, pero hay veces en que no hace falta la mano del hombre para sobrecogerse ante un rincón con encanto. El berrocal de La Data, en el término municipal de Valencia de Alcántara, son canchos y canchos de granito en mitad del campo. Pero tienen un tamaño, forma y disposición ante los cuales no queda más remedio que detenerse.

La zona y sus aldeas –Jola, Alcorneo, El Jiniebro...– es recorrida por pequeñas carreteras que parece que te llevan por otro planeta. Pero si el senderista o ciclista se adentra un poco más aparece La Data, declarado monumento Natural por la Junta de Extremadura en diciembre de 2020. Solo hay cuatro más: Los Barruecos, la mina de La Jayona, las cuevas de Fuentes de León y el Cerro Masatrigo.

La Data son treinta hectáreas de masa granítica cuya edad ha sido calculada en 284 millones de años, periodo en que la meteorología la ha ido erosionando y moldeando hasta darle una forma actual que cautiva a los excursionistas de la zona. El poblado más cercano es La Aceña de la Borrega, una pedanía de Valencia de Alcántara desde donde salen muchas rutas, entre ellas hacia La Data.

Desde ese lugar andando se tarda menos de una hora a La Data, aunque siempre se puede acortar con el coche avanzando por una pista y dejarlo convenientemente aparcado en un cruce y caminar solo un cuarto de hora aproximadamente. Incluso se puede llegar hasta la misma valla en coche. En el centro de interpretación de Valencia de Alcántara ofrecen amablemente todas las explicaciones y te dan un croquis que incluye ayuda para llegar a lo más singular de esta parte de Extremadura: los dólmenes.

Con semejante paisaje de granito la cultura megalítica se asentó en esta zona hoy fronteriza con Portugal.

Por eso, quien se aproxime a este lugar mágico querrá ver también de cerca los tres dólmenes que hay a pocos metros paseando. Uno de los más conocidos es el conocido como Mellizo.

Se trata de uno de los pocos de la región que conserva no solo la cubierta de la cámara sino la puerta que salvaba la diferencia de altura entre cámara y corredor. Se excavó en 1985, y aunque sufrió expolio, se ha conseguido recuperar parte del ajuar que suele haber en este tipo de construcciones, como puntas de flechas o fragmentos de cerámica que están en el Museo de Cáceres. No tan lejos, sino en el referido centro de interpretación de Valencia de Alcántara, se encuentras otros elementos similares hallados en dólmenes cercanos, lo que da a entender que este tranquilo lugar de la región tuvo mucho ajetreo, pero eso fue hace miles de millones de años.

