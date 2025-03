Un país con mascarilla

Acaba 2021 con la sensación de que, desde la pandemia, vivimos en un bucle. Se van las mascarillas, vuelven las mascarillas, se van las mascarillas, ... vuelven las mascarillas... Como el ser humano necesita ponerle puertas al tiempo para sentir que, de vez en cuando, entra en un nuevo periodo, esta noche volveremos a desear que se acabe la pesadilla y con ella, las mascarillas. Y como los adolescentes, creeremos que basta desear las cosas para tenerlas. Pero no, la única certeza es que, al despertar mañana, la pesadilla seguirá ahí y con ella la mascarilla.

No nos pongamos pesimistas ni nos abonemos al derrotismo. Podría ser peor. A pesar de los pesares, estamos aprendiendo a convivir con la pandemia, al menos una gran mayoría. Quedan resabios, rarezas, actitudes bizarras incomprensibles, pero el mundo siempre ha sido así, con flecos y gente rara que no supone un peligro mientras sus actitudes no se extiendan al resto de la sociedad.

Conozco varios casos de personas que no se han puesto la vacuna, se han contagiado y han muerto. Pero lo peor es que no eran antivacunas por convencimiento científico, sino político. No acabo de entender la relación entre ser de extrema derecha y no ponerse la vacuna por convicción. No veo la relación. ¿Acaso se pondrían la vacuna y se librarían de la muerte con un gobierno ultraconservador? No lo puedo entender, mi capacidad de raciocinio no da para más.

La mayoría, sin embargo, es disciplinada y entiende los mensajes. Y en Extremadura, más. Somos un pueblo muy sensato, no resignado ni gregario, sino sensato, pegado a la tierra y a la realidad, algo escéptico, un poco incrédulo con razón porque a los países pobres se nos promete mucho y acabamos distinguiendo la palabrería de la realidad. Pero esta misma incapacidad para ser ilusos nos convierte en un colectivo con sentido común, sin excentricidades.

Aquí, la mascarilla triunfa, la vacuna se pone y las recomendaciones se siguen. Sí, es verdad, sigue habiendo locos, pero son pocos. Y se convierten en anécdota. Son solo salidas de tono extemporáneas, granos que no hacen granero. Lo real son colas para vacunarse, colas para los cribados, colas en los laboratorios para hacerse una PCR.

Esta noche, desearemos con cada uva que esto se acabe, pero lo haremos por inercia, porque es lo que hay que hacer, sin convicción, a sabiendas de que más que desear, debemos actuar: tras la uva número doce, cava extremeño y mascarilla. Hasta los jóvenes están mentalizados. Muchos saldrán de cotillón como se fueron de cañas, pero no dejan de ser una excepción y más en Extremadura, la tierra de las mascarillas, como señalan sorprendidos los extranjeros que nos visitan y los españoles de otras regiones donde hay más laxitud temeraria, eso que ahora llaman libertad los mismos que hace nada lo hubieran llamado libertinaje.

Llama una señora indignada. Es de Béjar y usa mascarillas de Béjar, hechas allí de verdad. Está molesta porque el otro día escribí que las mascarillas de esa ciudad, fundamental en la historia textil de España, en realidad se hacían en China. La señora bejarana tiene razón: las mascarillas de Béjar se hacen allí y aquellas 'Made in China' fueron un engaño ya superado.

También me escriben para decirme que las mascarillas de Don Benito, ¡buenísimas!, tienen un fallo: las FFP2 llevan un cordón demasiado corto y acabas teniendo orejas soplillo. ¡Que en 2022 les pongan un cordón más largo!, clama la clientela. Y así, entre mascarillas, deseos, sensatez y realismo, acaba otro año. Seguimos en bucle, pero no perdemos la esperanza. ¡Feliz año nuevo!