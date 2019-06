El país de las 72 gargantas

Cualquier extremeño, en un acto reflejo, si piensa en bañarse, inmediatamente decide viajar hasta Gata, Hurdes, Vera, Ambroz o Jerte para pasar el domingo en una garganta de agua fresca, rodeado de naturaleza verde, con una temperatura agradable y unos chiringuitos fluviales donde comer con la familia o los amigos.

Las gargantas del norte de la región son nuestro lugar común a la hora de pensar en darnos un baño en agua clara y corriente. Menos popular es la opción occidental, es decir, la piscina fluvial del Gévora en La Codosera, agradable e inesperada, situada en la carretera que lleva desde la capital del municipio hasta la aldea doble, española y portuguesa, de La Rabaza. También al oeste, pero pasando la frontera, nos espera en Marvão el agua más fría, pero también la que más tonifica y la que tiene un entorno gastronómico más interesante, hasta siete restaurantes a la orilla del río Sever.

Al oeste, también queda la playa fluvial con bandera azul de Cheles, opción de moda este verano. Tan de moda como la playa 'azul' de Orellana, instalada ya en el imaginario regional como excursión veraniega. No olvidemos algunas playas fluviales con chiringuito de la Siberia (Peloche y Talarrubias en el embalse García Sola).

En la región, hay 72 playas fluviales y gargantas. Gata lidera esta relación paradisíaca de ríos y embalses con 16 gargantas. En La Siberia, La Serena y Vegas del Guadiana hay otras 16 zonas de baño en embalses, en el río Zújar a su paso por el término de Castuera y en el Guadiana en Medellín. En La Vera, hay 11 gargantas; 9 en el Valle del Jerte; 6 en Hurdes; 3 en Villuercas-Ibores-Jara; 4 en el Valle del Ambroz y finalmente están las playas fluviales de Proserpina en Mérida, La Isla en Plasencia, las ya mentadas de La Codosera y Cheles, además de la de Usagre en la Presa Honda del río Rivera, la de La Granja, en la comarca de Cáparra, y la garganta de Descuernacabras en Valdecañas de Tajo, ya en el Campo Arañuelo.

Hay playas donde elegir, a las que hay que sumar la ingente cantidad de piscinas municipales, prácticamente una en cada pueblo. Como estamos hartos de escuchar eso de que Extremadura es agua y aquello de que somos la región con más kilómetros de costa de España, afirmación que provoca muchas risas, chistes y vaciles en nuestros interlocutores si no son extremeños... En fin, que hemos acabado pensando que eso del agua es una campaña de marketing, cuando es la pura realidad: no van a encontrar otra región interior con tantas posibilidades acuáticas. Además, nuestras gargantas y playas están muy cuidadas, tienen unos servicios de calidad y podemos sentirnos orgullosos de esta magnífica oferta. En otras cosas estaremos a la cola, pero en playas fluviales lideramos la oferta nacional en cantidad y en calidad.

Ese medio millón de turistas paisanos, es decir, emigrantes e hijos y nietos de emigrantes que nos visitarán este verano, vienen a los pueblos de la familia no solo por razones sentimentales, también vuelven atraídos por el encanto del agua. No es lo mismo llegar a Castañar de Ibor y no saber qué hacer a la hora de la siesta que poder bajar hasta la garganta del río Ibor. Es un paraje delicioso y cuidado donde reina el agua transparente, hay playas de arena y de piedra, bajo los árboles se disfruta de una sombra refrescante, hay sombrillas de cañizo, mesas y bancos y un divertido y bien surtido chiringuito lleno de animación, donde se bebe y se come bien, resguardados del sol por grandes árboles. Y al atardecer, se practican relajantes disciplinas orientales en una terraza con paisaje incorporado.

El verano en Extremadura es duro a veces. Algunas noches, el calor va a apretar de lo lindo, no vamos ahora a inventarnos un paraíso perfecto que no existe, pero a cambio, tenemos la seguridad de que, hasta septiembre, cualquier día será bueno para disfrutar de nuestras 72 piscinas naturales y playas fluviales y de embalse. Tenemos seguro de sol y lo complementamos con el seguro de agua. En eso no fallamos.