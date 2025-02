En el País de las Brujas

Un brujo inglés adivinó el día de la muerte de Isabel II y se ha atrevido a pronosticar la fecha de la muerte de su hijo, Carlos III. Claro está que rebuscando en las hemerotecas, han aparecido decenas de meigas y adivinos que habían anunciado ... la hora y el día en que pasaría a mejor vida la reina de Inglaterra, pero como ninguno acertó, solo se ha hecho famoso el que ha tenido más suerte con su premonición mágica.

En Burguillos del Cerro, había un adivino que nunca se equivocaba. Mi suegra, que vivió en Burguillos unos años y allí dio a luz a la niña que hoy es mi mujer, conoció al famoso adivino burguillano, cuya especialidad era adivinar el sexo de los recién nacidos, pero utilizando un truco que le confería el don papal de la infalibilidad. El adivino de Burguillos, si decía que una madre tenía en su vientre un niño, apuntaba en una libreta la fecha, el nombre de la madre y la palabra niña. Y al revés. Si acertaba, se coronaba de gloria sin esfuerzo. Si fallaba, enseñaba el cuaderno con su anotación y presumía de acierto: «Veis, lo que yo decía». A mi suegra le pronosticó un varón, pero ella, prudente y desconfiada, no compró patucos azules y así se salvó del pronóstico errado del adivino tramposo.

En Extremadura, hay un territorio que bien podría llamarse El País de las Brujas en vez de llevar un nombre comarcal de compromiso que no va a ningún sitio: Trasierra-Tierras de Granadilla. Los refranes y las canciones dan fe de lo que digo. En Palomero se canta: «Somos cuatro brujas de Mohedas, tres del Casar, y la que manda es del Ahigal». Y en Santibáñez el Bajo, el cancionero es tajante: «Ciento cuarenta brujas se han venido a juntar: ocho son de Santibáñez, cuatro de Marchagaz, la una de Palomero y catorce del Casar, veinte de Moheda y el Guijo y 'toas' las otras de Ahigal».

Por eso, porque 'toas' las otras eran de Ahigal, en este pueblo, famoso por su mercado dominical y su feria de perros, tienen un método para distinguir a las brujas, que, además de ser viejas, pobres, con una verruga en la punta de la nariz, la mirada penetrante y la ropa negra, tienen una cruz grabada en el paladar, lloran o hablan antes de nacer, duermen con los ojos abiertos y en su pupila se dibuja un sapo.

Las brujas son muy socorridas para las cosas del querer. En Galicia, estaba la meiga de Cangas do Morrazo, que tenía cola a la puerta de casa porque elaboraba unos bebedizos muy eficaces con 'herbas de namorar'. Aunque prefiero a la Tía Telvina, otra bruja de Ahigal, que fabricaba unos polvos del querer garantizados. Los hacía con tripas de sapo secadas al sol, piel de lagarto y ralladuras de huesos de difuntos. Una vez acudió al baile dominical con la intención de vendérselos a los interesados, pero se levantó un vendaval, los polvos volaron por el aire rozando a unos y a otros y cuentan las crónicas mágicas que aquella fue la noche de los amores prohibidos.

Hace un cuarto de siglo, entrevisté a una bruja en Vilagarcía de Arousa y me llamaron hasta de Brasil para pedirme su teléfono. Aquella meiga creaba una atmósfera inquietante con velones encendidos y escuchaba muy bien, una virtud imprescindible para ser bruja, médico, psicólogo o cura. Además, consolaba a los clientes echando mano del refranero: si estabas arruinado, te decía lo de que Dios aprieta, pero no ahoga; si te había dejado tu pareja, te aseguraba que siempre hay un roto para un descosido y si te quejabas de que la vida no vale nada, te soltaba que todo depende del cristal con que se mira. Ir a verla era como leer el Quijote a la luz de una vela. En conclusión: hace el mismo efecto Sancho Panza con sus refranes que un adivino con su cuento chino.