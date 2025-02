«Somos padres por gestación subrogada; no se nos puede criminalizar por algo legal»

Ana Obregón ha reavivado el debate de la gestación subrogada tras viajar a Miami para convertirse en madre a los 68 años de edad, una polémica que ya ha dado la vuelta al mundo tras recurrir a un proceso que conoce muy bien el ... extremeño Javier Rey. Él y su marido, José Murciano, tienen dos hijos (Nico, de tres años, y Julieta, una bebé de diez meses) después de acudir a esta opción primero en Canadá y luego en Estados Unidos.

Residen en Madrid y tras mirar la posibilidad de adoptar y comprobar que «los procesos pueden ser muy largos», empezaron a investigar alternativas. «Decidimos hacer la gestación subrogada donde creíamos que había garantías para nosotros y la persona gestante», cuenta Javier antes de entrar en detalles.

«En el caso de Canadá la gestación subrogada es altruista. Está regulada por el Gobierno y solo puede haber contraprestación económica por los gastos que la gestante tenga, es decir, se tienen justificar y estar relacionados con el embarazo. Pueden ir de cero a 20.000 dólares. En el caso de Estados Unidos, en Utah, sí puede haber una contraprestación económica, pero el gobierno no rige los límites y no hay que justificar esos gastos», detalla Javier.

«En la clínica por la que lo hicimos nosotros en Estados Unidos, la gestante fue para informarse sobre la donación de óvulos. Allí le comentaron en qué consistía la gestación subrogada y le gustó la idea. Ella es bisexual, está casada con un hombre y tienen dos hijos. Así que pensó que quería hacerlo por una pareja que no pudiera tener hijos. Ella trabaja como administrativa en una empresa relacionada con el funcionamiento de aplicaciones informáticas para el Gobierno de Estados Unidos y su marido es el encargado de la cadena de cafeterías conocidas como Starbacks. Tienen buen sueldo», afirma Javier antes de romper una lanza a favor de este proceso. «Nosotros somos padres por gestación subrogada y me parece perfecto que la gente que no puede tener hijos acuda a ello».

Asegura que cuando políticos como la ministra Irene Montero hablan sobre este asunto siempre se pone el foco en Ucrania. «Es posible que allí haya mujeres en extrema pobreza que recurren a la gestación subrogada para sobrevivir y eso me parece horrible. Sin embargo, no habla de Reino Unido, Australia o Canadá. Decir que en Canadá están en extrema pobreza, en un país con una tasa de paro casi inexistente y con un ingreso mínimo vital, no tiene sentido», afirma.

También entiende que haya partidos políticos que no quieran que se legalice la gestación subrogada en España, pero considera que «lo que no se puede hacer es criminalizar a las familias porque han hecho un proceso totalmente legal en otro país y señalarlas. En España se permite inscribir a los niños», añade.

Caso Obregón

Sobre el caso de Ana Obregón, no entra a valorar los motivos por los cuales la actriz y presentadora ha querido ser madre a los 68 años. «Tampoco entro mucho en la edad. Eso es un debate que quizás no tenga mucho que ver con la gestación subrogada. Uno es libre de tener hijos a la edad que quiera. Yo no lo haría, pero sí es verdad que ahora nos sorprende con ella, pero no nos sorprendió con el padre de Julio Iglesias cuando fue padre con esa edad. Ahí nadie puso el grito en el cielo. O igual la gente lo vio normal porque era un hombre», apunta Javier, que también alude a las imágenes de Ana Obregón saliendo del hospital en silla de ruedas con su hija en brazos.

En el caso de Javier y José no salieron del mismo modo, pero lo entienden. «Llama la atención, pero es habitual. Todo el mundo que sale del hospital en Estados Unidos tras tener un niño, ya sea un hombre o una mujer y sea la maternidad que sea, tiene dos opciones: o salir en silla de ruedas con el niño en brazos o que el niño salga en una silla de coche y acompañados por la enfermera. Nosotros salimos agarrando la silla de coche para bebés y la enfermera estuvo en todo momento detrás de nosotros para comprobar que entrábamos a la niña correctamente en el vehículo. Hasta que no la montamos, no se fue. Es un modo de asegurar que sale supervisada y en un medio seguro. Todo con el fin de que no se le pueda reprochar nada económicamente al hospital. No se nos olvide que en Estados Unidos la sanidad es privada», concluye Javier.