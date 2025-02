Unos padres denuncian al SES por la muerte de su bebé de tres meses

Un bebé de tres meses murió el año pasado en la provincia de Badajoz tras una crisis respiratoria. Ahora los padres, representados por el ... abogado Carlos Sardinero, han presentado una denuncia por responsabilidad patrimonial contra el Servicio Extremeño de Salud (SES) por un fallecimiento que consideran «consecuencia de una demora asistencial de tres horas».

El bebé nació prematuro y precisaba, en su domicilio, de la ayuda de una máquina para poder respirar, un dispositivo que comenzó a fallar, según explica la Asociación El Defensor del Paciente. «El bebé falleció tras un cúmulo de despropósitos y esperar más de hora y media la llegada un helicóptero o ambulancia».

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2024. Eran las 12,02 horas cuando la abuela del menor, que se encontraba junto a la madre, llamó al 112 al percatarse de que el aparato de ayuda respiratoria del bebé estaba dejando de funcionar. En su llamada de auxilio la mujer explicó a la centralita: «Está con una máquina de oxígeno y me está desaturando, no consigo hacerlo reaccionar«, para añadir que el menor había recibido el alta en el hospital «con una máquina de oxígeno, está al máximo, pero no acaba de reaccionar».

«A pesar de esta situación crítica», añade la asociación que defiende a la pareja, los sanitarios respondieron que fueran los familiares quienes llevasen al menor al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, cuando a su juicio «la situación requería que enviaran una UVI móvil con facultativo», por lo que a continuación, «cambiaron de opinión y manifestaron que enviarían a la pediatra del centro de salud».

Al hospital Tierra de Barros

Añade este colectivo que «el pediatra jamás apareció y únicamente enviaron una ambulancia con dos técnicos de emergencias sanitarias y sin oxígeno, que llegó a las 12,57 horas», y el bebé fue derivado al Hospital Tierra de Barros, «sin Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos».

Al llegar a este hospital, «los facultativos que allí se encontraban no disponían de la especialidad ni de los medios adecuados para ayudarle», por lo que ordenaron su traslado «de manera muy urgente, a la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz», para lo cual, se activó un helicóptero.

Sin embargo, «por problemas de organización u coordinación, ni helicóptero ni UVI móvil terrestre llegaron», señala El Defensor del Paciente, que apunta que «finalmente, a las 15,00 horas (tres horas después de la primera llamada), el menor seguía sin recibir la asistencia que merecía y terminaba falleciendo».

«Tras recobrar fuerzas y superar el shock inicial, los padres han interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial frente al Servicio Extremeño de Salud«, concluye la asociación en nota de prensa.