Paco, el guardián de la memoria de la Guerra Civil en La Campiña Sur

«Pensad que lleváis ahí tres semanas, tenéis los pies metidos en agua porque ha llovido y esta trinchera no tiene desagüe. Sentís como se ... pudren vuestros pies mientras las balas vuelan por encima de vuestras cabezas. Apenas tenéis comida, no podéis dormir, ni ir al baño y si te matan se acabó, esto no es un videojuego, no tenéis tres vidas».

Con estas palabras recibe Paco Martínez, director del Museo y trabajador del Ayuntamiento de Campillo de Llerena, (Badajoz) a los grupos de estudiantes que se adentran en las trincheras del Museo de la Guerra Civil. Este conjunto de barricadas ha sido el último elemento en incorporarse al conjunto bélico que desde hace casi una década Martínez comenzó a poner en pie en Cerro Hormigas, un enclave estratégico en esta localidad de poco más de mil habitantes y que en la época de la Guerra Civil sirvió como zona defensiva frente a los ataques del bando republicano. Mientras el guía recibe así a los visitantes, en el barracón de la trinchera que apenas supera el metro y medio de altura se escuchan sirenas antiaéreas, bombas y aviones... Unos sonidos poco comunes para los jóvenes que pasan por aquí, pero a los que están muy habituados los ucranianos en estos días, como lo estuvieron muchos de los abuelos de los visitantes. Para entender el significado que tiene un museo de estas características hay que remontarse a la época del conflicto. El frente de la Serena, del que formó parte la Sierra de Argallén, cercana a la localidad fue uno de los más diversos, amplios y conflictivos de la región, al igual que lo fue el del Ebro, el Cinturón de Hierro de Bilbao y Asturias. Para tomar conciencia de lo que este período de la historia significa para la población nace el museo de la Guerra Civil. Campillo de Llerena formó parte del frente activo desde el inicio de la contienda, hasta que terminó en 1939. «Un tiempo del que siempre se nos ha hablado con mucha oscuridad. Yo he crecido jugando en las trincheras y nadie me ha explicado que era eso, ahí está el problema», afirma Martínez. «Yo he crecido jugando en las trincheras y nadie me ha explicado que era eso, ahí está el problema» La búsqueda de respuestas llevó a Paco Martínez a crear en 2015 el museo. El espacio comenzó a nutrirse con los objetos que aparecieron en las excavaciones del Cementerio de los Italianos, el germen de todo el proyecto. Cementerio italiano Este camposanto, situado en las afueras del municipio se creó para dar sepultura a los soldados italianos que murieron en combate cuando lucharon en el frente de la Sierra de Argallén junto al bando sublevado. Tras más de cuarenta años de abandono, en 2010 se llevó a cabo una investigación científica y arqueológica gracias a la cual descubrieron que los restos de estos soldados fueron trasladados a Zaragoza al término del conflicto. Pero sí había restos de soldados españoles. Curiosamente muchos de ellos tenían una botella de vidrio en las piernas que contenía un papel con el nombre del fallecido. Botones, hebillas, medallas fueron muchos de los objetos que sacaron en esta excavación y que han ido a parar al búnker de hormigón lobulado que Matínez mandó construir para el museo. La fortificación se ha realizado siguiendo las técnicas empleadas por el ejército. En su interior también se pueden observar la diversidad de balas que han recogido en la zona. Ejemplares de la pirotecnia de Sevilla de Toledo, casquillos alemanes, italianos, rusos, mexicanas, griegos o franceses. «Nos da una visión bastante importante de las aportaciones internacionales a un bando u otro». Otra de las aportaciones importantes son las pistolas. «Muchas han sido donadas por vecinos de la localidad. Otras han aparecido escondidas en tejados de las viviendas porque la gente no quería deshacerse de ellas». El búnker guarda también frascos de medicinas, vendas o restos de latas de conserva, que dejan testimonio de la situación que se vivía en el frente. Tras descubrir los objetos que aportan detalles sobre como es la vida en el frente comienza el viaje bajo tierra. A la salida del búnker el sonido de bombardeos y alarmas estremecen al visitante que busca resguardo en el entramado de trincheras. Esta zona forma parte de la última actuación que se ha realizado con las ayudas que el Ayuntamiento y Diputación de Badajoz pusieron a disposición de un Programa Colaborativo Rural, de modo que más de una decena de jóvenes fueron los encargados de excavar y construir la trinchera de fuego, el puesto de escuadra, el barracón y un puesto de socorro. Este último pendiente de ampliación. «Queremos enseñar a la gente como era la vida de los soldados que vivían en el frente». El museo busca acercar posturas y llegar a una democracia real, comenta su director. Por ello una de las salas recoge fotografías en blanco y negro donde se observa a cientos de refugiados españoles huyendo del país, una foto que tiene más de 80 años, «pero que si coloreamos no tiene diferencia alguna de las que se están tomando estos días en Ucrania. Por eso es importante dejar resquicios de fraternidad que faciliten la acogida de nuestros semejantes».

