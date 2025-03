Paco y su acordeón

Me encuentro en la cola del súper con un compañero de trabajo. Es de Córdoba y vive en Cáceres desde hace poco tiempo. Acabamos de ... comprar y decidimos tomar una cerveza. «¿Dónde vamos, al Leoncio o al Lidia?», le propongo y él pone cara de póker. ¿El Leoncio, el Lidia? Eran bares de la calle Reyes Huertas, donde jugaba de niño a las cabezas en uno de los túneles de las casas protegidas. También jugábamos a torito en alto, aprovechando una verja con altillo que protegía una especie de terraza pública que daba paso a las viviendas. Y a la taba con un hueso de cordero: lo tirabas y dependiendo de lo que saliera, te daban un zurriagazo con un cinturón o no te lo daban. ¿Cómo podíamos disfrutar con aquellos juegos tremendistas y no acabar traumatizados?

Me imagino que en Reyes Huertas hubiera ahora niños jugando a dar balonazos con la cabeza, a fustigar a otros niños con una correa, a descender vertiginosos sobre plataformas de madera con rodamientos, confeccionadas por nosotros de manera artesana. Era una forma segura de descalabrarnos, pero lo pasábamos muy bien bajando a toda pastilla, sin ser conscientes del peligro de arrollar ancianas. Era mucho peor que los patinetes modernos que van por la acera aunque esté prohibido. Si se practicaran estos juegos, habría escándalo mayúsculo, expertos en infancia teorizarían en contra de tales barbaridades y el Ayuntamiento se personaría en la causa como adalid de la infancia sana y sin traumas. Pero lo pasábamos tan bien... Y, además, nuestros juegos eran fruto de la imaginación y tenían cada uno su temporada: la de torito en alto, la de los bolindres, la de tirable, la de las cabezas, la de la peonza, la del yoyó, la de la taba... Ahora solo hay una temporada, la del teléfono móvil, y dura todo el año. Cuando mi compañero me preguntó que dónde estaban el bar Lidia y el bar Leoncio, le precisé que enfrente de la casa de los guateques parroquiales de don José Polo, un poco más arriba de la tienda de huevos El Sabio, de la carnicería de carne de caballo, de la tienda de comestibles y ultramarinos de Regodón, de los garajes de autocares Magro y de la churrería de Reyes Huertas. Mi compañero cordobés puso cara de extrañeza, aunque si hubiera sido de Cáceres y con su edad, hubiera puesto la misma cara. ¿Huevos de un sabio, carne de caballo, Regodón, guateques parroquiales? Le dije: «No te preocupes, da lo mismo, vamos a por esas cervezas». Y como el Leoncio estaba cerrado, entramos en el Lidia y nos trasladamos a los años 60. En una esquina del bar, un señor tocaba un acordeón y en la barra, otro caballero asistía complacido al concierto. El jefe nos ofreció patatas con costilla, ensaladilla, tortilla de patatas, huevo frito... En fin, una buena selección de tapas. Le conté que, medio siglo atrás, iba allí con mis padres después de misa de 12 a tomar una Mirinda para varios hermanos y media rodaja de calamar para cada uno. El hombre se acordaba de aquel bar mítico, pero me aclaró que ya no se llamaba Lidia, sino Emeritus. Sin embargo, no ha cambiado la estructura ni la decoración, salvo unas manos sucesivas de pintura por los cambios de propiedad. El acordeonista seguía tocando. Nos contó que se llamaba Paco y que había traído el instrumento para dar un concierto en honor de su amigo Jorge, el que estaba sentado en la barra, en el día de su cumpleaños. Fue bonito: la música lánguida y perezosa, los recuerdos, las cervezas y mi colega cordobés encantado con aquel paseo imprevisto por la memoria sentimental de una de las calles más castizas de Cáceres.

