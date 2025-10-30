El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo

Un total de 84 pacientes del centro de salud de la localidad pacense de Montijo han sido vacunados con dosis que habían sufrido una incidencia ... en su sistema de conservación, es decir, se había roto la cadena de frío pero el SES fue consciente del error después de que se inocularan a los usuarios, muchos de ellos niños. Ante eso volverá a vacunarles.

El problema se ha dado en ocho lotes de vacunas, tal y como confirma la Consejería de Salud a HOY después de que la Dirección de Salud del Área de Badajoz identificara «una incidencia puntual en el sistema de conservación».

Tras detectarse esta situación, el SES procedió a consultar a la Asociación Española de Vacunología y siguió la recomendaciones técnicas que le transmitió. «Han sido aplicadas rigurosamente», apuntan desde el departamento que dirige Sara García Espada.

En base a dichas indicaciones, han optado por ofrecer de nuevo la vacunación a los usuarios implicados, «garantizando en todo momento la seguridad clínica y la eficacia inmunológica».

Y es que la única consecuencia a la que se enfrentan los pacientes que han sido inoculados con estas vacunas es que las dosis pierden su capacidad para generar una respuesta inmunitaria protectora. Esto deja al paciente vulnerable a la enfermedad que se pretendía prevenir. «Es importante destacar que este hecho no supone ningún riesgo ni efecto adverso y se garantiza la inmunización», resalta la Consejería de Salud.

Llamadas telefónicas

Los usuarios afectados están siendo informados de manera personalizada, a través de llamadas telefónicas, un hecho que también confirman los usuarios. De hecho, algunos de ellos ya han sido vacunados de nuevo. Recibieron la dosis mal conservada en el mes de septiembre y en octubre han vuelto a ser citados por el centro de salud.

El SES confirma que una de las vacunas afectadas es la triple vírica, que protege frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis. De ella se administra una dosis a los doce meses y, a los cuatro años, se inocula una de tetravírica, que además de inmunizar de dichas enfermedades también lo hace de la varicela.

Hay que recordar que precisamente durante el inicio del otoño es cuando el Servicio Extremeño de Salud maneja una mayor número de dosis de vacunas, al coincidir con la campaña de inmunización frente a la gripe y la covid, que comenzó el pasado 14 de octubre y se prolongará hasta el próximo 31 de enero.

Para la vacunación de la gripe, el SES ha adquirido 275.300 dosis, con una inversión de 3.942.303 euros. En el caso del coronavirus el Ministerio de Sanidad ha asignado a Extremadura 115.000 de vacuna Comirnaty del laboratorio Pfizer para adultos, así como 1.050 dosis pediátricas y 400 mini pediátricas. A su vez, también se le ha asignado 16.680 vacunas de proteínas Bimervax del laboratorio Hipra.