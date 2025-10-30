HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Los usuarios afectados están siendo informados de manera personalizada, a través de llamadas telefónicas. Hoy

El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo

Está avisando a 84 usuarios afectados para informarles de la rotura de la cadena de frío, un hecho que, según indica Salud, «no supone riesgos ni efectos adversos»

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:55

Un total de 84 pacientes del centro de salud de la localidad pacense de Montijo han sido vacunados con dosis que habían sufrido una incidencia ... en su sistema de conservación, es decir, se había roto la cadena de frío pero el SES fue consciente del error después de que se inocularan a los usuarios, muchos de ellos niños. Ante eso volverá a vacunarles.

