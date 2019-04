El paciente extremeño

«Quiero un plato combinado de pechuga de pollo a la plancha con ensalada», pido a la camarera mi cena. Sin embargo, la camarera me dice que no. «Tiene que tomar usted el menú del día, no tiene otra opción, los platos combinados no le entran», me informa, amable, pero tajante. «¿Cómo no va a entrarme un filete de pechuga? Lo que no me entra a estas horas es coliflor gratinada, pavo guisado con papas, como pone ahí, y un flan. Si tomo eso, no duermo», replico.

Si las patatas son papas, entonces estamos en Andalucía. Efectivamente, estoy en un hospital de Sevilla acompañando a mi mujer. He llegado esta mañana en un taxi y he tenido que afrontar desde el primer momento con un equívoco generalizado: todo el mundo cree que el enfermo soy yo. El taxista que nos trajo desde Cáceres, ya me trató con especial consideración, sabía que la paciente que debía trasladar era una mujer, pero al verme pensó que se había equivocado. Era lógico: con un orzuelo en cada ojo y renqueante por la ciática más mi amputación consustancial, lo normal es que me hospitalizaran.

La camarera me desvela por qué o tomo menú o no tomo nada. «Está usted internado, solo puede tomar el menú», me aclara. «Pero es que yo no estoy internado», le aclaro. «¿Entonces?», se extraña. «Entonces, ¿qué?«, se «abesuga»el diálogo. Entonces, ¿qué hace aquí?», prosigue la camarera su interrogatorio. «Coñe, pues acompañar a mi mujer, que la van a operar. ¿O no puedo?». La camarera me pide perdón, solicita el pollo a la plancha y, al rato, su compañera me avisa para que vaya a recoger la bandeja. Al verme, se espanta: «¡Ay, ay, ay!, perdone, ya se la llevo yo. Virgen santa, si le acaban de quitar el brazo. Ahora mismo le corto la pechuga en filetes». Me rindo. Dejo que me traiga la bandeja a la mesa y que me trinche el pollo. Desde ese momento, me hago pasar por paciente y no doy explicaciones.

A este hospital sevillano, vienen trabajadores accidentados de Extremadura, Andalucía y Canarias. Por los pasillos y la cafetería se ven continuamente personas escayoladas, con parches en el ojo, con secuelas de accidentes. Aquí se operan, se rehabilitan y se curan. Es lógico, pues, que piensen que soy un paciente más y eso se traduce en que me abren los sobres de azúcar y arrojan el contenido en el café, aunque no me lo remueven para que me sienta útil. Me aliñan las ensaladas, me untan las rebanadas de pan con mantequilla, me ceden la vez en el mostrador de recepción y en la cola para pedir tickets en el bar y se prestan a llevarme la maleta y la mochila, a ponerme la cazadora y a sacarme las cocacolas de la máquina expendedora, además, tiran de la argolla y me la entregan ya abierta. Yo creo que si me esmerara y pusiera cara de penita, me invitarían.

Como los andaluces son tan extremados en la atención y el cariño al desconocido, he descubierto que o me pliego a sus ofrecimientos de ayuda o acaban tildándome de «esaborío» y «estirao». Como este mañana me negué a que una señora me sacara café de una máquina, la mujer, muy ofendida, masculló que qué me había creído y le comentó a su amiga: «Como se le queme la mano con ese café tan caliente, se va a enterar». Me pareció intuir que deseaba que me quemara para que así tuviera que rogarle, por el amor de Dios, un cafelito.

En los restaurantes del barrio del hospital no se come mal, eso sí, los postres son una locura de tocinillos, cremas, natas... pura azúcar. Aunque es casi peor la merienda que les dan a los enfermos: bollería industrial, margarina en vez de mantequilla y un cacao desconocido que debe de estar muy bueno, pero que completa un conjunto que en mi casa sería anatema nutricional.

De todas maneras, no se está mal aquí. Duermo en un sillón que me hace sudar, no he visto nada de Sevilla salvo las calles cercanas a la clínica y la comida de la cafetería no es para tirar cohetes, pero las camareras me pelan las naranjas, las enfermeras me sonríen mucho y los guardias de seguridad acarrean mis maletas. Ayer, pregunté por el cuarto de baño a una limpiadora y me preguntó si podía ir solo. Dudé, pero no fui capaz de mentirle.