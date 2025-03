«Los PAC no deben servir para acabar con la lista de espera de los centros de salud», según los sanitarios

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) son los grandes desconocidos de la sanidad extremeña. Para muchos ciudadanos son un híbrido entre los servicios de urgencias ... hospitalarios y los centros de salud. Para algunos, el lugar que les sirve para no esperar más de dos días a que los atienda su médico de cabecera y para otros incluso el dispositivo al que recurrir ante el colapso de la atención primaria.

Los médicos y enfermeros que trabajan en los PAC del SES confirman la confusión ciudadana que existe, un desconcierto que tras la pandemia, con la saturación de los centros de salud y de las urgencias, se ha agravado. Pero, qué son, cuántos hay en Extremadura, en qué horario se puede ir a ellos o con qué patologías un paciente debe presentarse en un Punto de Atención Continuada.

«Están destinados a atender las urgencias que no pueden esperar a ser vistas por el médico de cabecera a mañana o pasado y no requieren de un centro hospitalario y una especialización», explica la enfermera Beatriz Arrojo, que trabaja en el PAC de Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres.

Bárbara Herrera, médica de ese mismo PAC, entra en detalles. «Aquí no hay pruebas complementarias, no podemos realizar radiografías ni analíticas, pero si, por ejemplo, llevas dos días con un dolor de garganta y has probado con paracetamol e ibuprofeno y no mejora, sí es bueno ir a un PAC porque quizás ya necesitas antibióticos y eso no puede esperar diez días, que es lo que están tardando en dar una cita en algunos centros de salud. Si tienes lumbago, fiebre durante tres días o si te has cortado también suelen ser patologías por las que ir a un PAC».

La Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES reconoce que «es difícil generalizar respecto a con qué patologías se debe acudir y con cuales no». Principalmente, indican que deben ser «patologías agudas o en agravamiento de enfermedades crónicas que, presentándose súbitamente no puedan esperar a recibir cita por su médico».

Sin embargo, no todos los ciudadanos entienden para qué se hicieron los PAC. «Hay gente que viene a que se le revise el tratamiento, que tiene alguna patología de hace dos meses y no ha querido ir a su médico y piensa que en el PAC lo vamos a solucionar. Hay quien viene por un dolor de garganta y no está dispuesto a esperar a su médico de cabecera», comenta Herrera. «La población no tiene cultura sanitaria. Por ejemplo los fines de semana las salas están llenas de veinteañeros porque llevan un día con mocos. Hay quien no se molesta en llamar a su médico de cabecera y viene directamente al PAC por la tarde. Hay gente que nos llama a las tres de la mañana para preguntarte por una pastilla y no son excepciones», añade Herrera.

Los sanitarios del Punto de Atención Continuada que más horas permanece abierto y a más ciudadanos atiende en la capital cacereña coinciden en que eso debería cambiar porque la atención continuada no puede abarcar lo que no logra la primaria. «Los PAC no deben servir para acabar con la lista de espera de los centros de salud», resaltan los trabajadores.

Es una afirmación en la que coinciden los profesionales de la Atención Continuada, que en los últimos días han hablado de las palabras que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo en su última entrevista en HOY sobre los PAC.

Al ser preguntado cómo se resuelve la demora de las citas en la atención primaria, respondió que se creó la Atención Continuada precisamente para no esperar diez días. «No hay que esperar nada porque si el médico no te puede ver por la mañana, te tiene que ver el médico de Atención Continuada por la tarde. Luego a eso le hemos acabado llamando también urgencias, pero en realidad es una continuidad en la atención», dijo.

Los sanitarios con los que ha hablado este periódico no comparten esa afirmación y lamentan que lleve a error a los ciudadanos.

«Si atendiéramos a las demandas de los usuarios que no se han resuelto por la mañana los PAC colapsarían», coinciden los profesionales de estos servicios, que además de atender las consultas de los extremeños que se presentan en el centro en cuestión también realizan avisos a domicilio del 112 y urgencias en la vía pública.

Hay 130 repartidos por diferentes localidades. Además de llegar a pequeños pueblos, en las principales ciudades hay varios. En Badajoz disponen de ocho, en Cáceres hay cuatro, en Mérida tres y en Plasencia otros tres.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria del SES indica que «toda la población tiene asegurada la asistencia por algún PAC».

Estos prestan atención sanitaria, por regla general, de tres de la tarde a ocho de la mañana los días laborables y durante 24 horas los fines de semana y festivos. Algunos solos atienden hasta las diez de la noche.

En cada uno de ellos suelen trabajar médicos, enfermeros y celadores. El número varía en función de la población a la que atienden y la dispersión de las localidades que abarcan.

Por ejemplo, en el PAC de Nuestra Señora de la Montaña, en Cáceres, que atiende a una población de unos cien mil habitantes porque también se encargan de pacientes de pueblos cercanos, suele haber cuatro médicos y cuatro enfermeros que hacen guardias de 17 horas. Los festivos y fines de semana son de 24. Largas jornadas que en algunos casos tienen que hacer bajo mínimos ante la falta de facultativos. «Lo que está peor es la Atención Continuada y por eso los profesionales no quieren trabajar en ella», dicen los sanitarios del PAC de Virgen de la Montaña.

Los médicos trabajan como máximo 24 horas seguidas y los enfermeros 29. Tras eso, normalmente suelen descansar dos días.

Cada vez más demanda

Desde que empezó a bajar la incidencia de covid y los extremeños vieron que la pandemia se estaba acabando, la demanda en los PAC ha ido en aumento, según indican los profesionales que trabajan en ellos. Creen que la demora para ser atendido por el médico de familia ha ayudado a que crezca el número de personas que recurre a los PAC, sobre todo en las grandes ciudades.

Según el último barómetro sanitario del CIS, casi la mitad de los extremeños tiene que esperar siete días como mínimo para que le vea su doctor. En algunos casos la demora llegó a más de 11 días.

Para hacerse una idea, en los cuatro PAC ubicados en la capital cacereña (el de Aldea Moret, el Manuel Encinas, el San Jorge y el de Nuestra Señora de la Montaña) suelen atender unas 40.000 consultas anuales.

Hay que tener en cuenta que algunos de estos PAC se han convertido también en punto de atención a personas con covid durante la pandemia. De hecho, algunos de ellos fueron el epicentro de la detección de la covid, pues se hacían test de antígenos para intentar frenar la expansión del virus. Esos días se podían ver grandes colas de usuarios intentando salir de dudas sobre si los síntomas que tenían se debían a una infección de coronavirus o no.