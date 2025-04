Pablo Guerrero emociona

Creo que solo he sentido fervor nacionalista una vez en mi vida. Como eximente, diré que tenía 19 años y a esa edad están permitidos ... todo tipo de fervores. El subidón nacional me vino de pronto, escuchando un concierto de Pablo Guerrero en Salamanca. Fue un auténtico éxtasis, una emoción en la que se mezclaban la música, Extremadura, la juventud y unas ansias revolucionarias que no sabía muy bien a dónde llevaban, pero estoy seguro de que eran ansias. No olvido aquel concierto. Franco acababa de morir y creía que todo era posible. Desde entonces, asocio a Pablo Guerrero con lo mejor de mi vida.

El cantautor de Esparragosa de Lares acaba de sacar disco nuevo. Lo he escuchado ya unas 30 veces y bueno, fervor nacionalista no he sentido, pero reconozco que me han entrado muchas ganas de vivir, que a mi edad es lo mejor que me puede pasar. El disco me parece precioso. En realidad, de todos los discos de Pablo Guerrero se pueden seleccionar unas cuantas canciones que las escuchas y sientes cosas.

Es frustrante no saber música para explicar bien, con propiedad, por qué me gusta este disco y por qué me parece original, sorprendente, divertido, inesperado... Son adjetivos poco apropiados para hablar de música, pero es lo que siento al escucharlo. Es decir, suena 'Madrid Río', empieza a cantar Pablo con esa voz grave y bonita, medio recitando medio entonando, hablando de que ha cogido el paraguas por si llueve, las botas por si hace frío y que le han robado la vergüenza y la bici en Madrid Río. Parece una tontería, pero es que suena el piano, te dejas llevar... Y la música y la palabra van espantando preocupaciones, trayendo pensamientos agradables, y estás paseando y no sabes por qué, pero empiezas a sentir un bienestar, una euforia, lo dicho, ganas de vivir. Esos sentimientos extraños y eufóricos, a los 19 y con la democracia asomando se traducen en euforia nacionalista extremeña y a los 64 en fervor vitalista.

Pablo Guerrero es un tío muy original, cada canción es diferente, las letras son preciosas. Me encanta 'Islas en bajamar', con letra del poeta cacereño Santos Domínguez, que canta con Rozalén. Hay variedad de instrumentos: la queja gangosa de la trompeta, la guitarra anunciando el contraste de su voz profunda, la gravedad honda de un contrabajo. No te aburres porque nada de lo que suena es previsible.

Es austeridad, palabra, musicalidad, calma, acompañamiento, inspiración... Cómo me gusta caminar al ritmo que me va marcando Pablo Guerrero y en cada nota, en cada verso, el entorno cobra vida. ¿Saben esos momentos en que van caminando por su ciudad, la de siempre, la de todos los días, y escuchan una música y parece que todo tiene sentido y se dan cuenta de la suerte que tienen por vivir ahí, por vivir con su gente, por vivir? Pues todo eso consigue este disco de Pablo Guerrero.

Mi teléfono me suele rogar que medite, que haga mindfulness y me suelta cosas raras, ruidos pretendidamente relajantes. Le hago caso porque me sienta bien, pero paso de sus ruidos y de sus imágenes psicodélicas, pongo mi lista de canciones de Pablo Guerrero y me dejo llevar. Y si hay que escoger una canción para sonreír y alcanzar la euforia, pongo 'Anastasía', una historia que cuenta el amor platónico de un jubilado hacia una mujer griega de pelo negro, que no es alta ni delgada ni tiene 30 años, a la que invita a visitar el museo Reina Sofía y a tomar una paella. A los 19, escuchaba 'A cántaros', me entusiasmaba y sentía fervor nacionalista. A los 64, escucho 'Anastasía', sonrío y siento fervor estético. El caso es sentir.