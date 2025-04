La otra guerra del tren

En 1881, los reyes de España y Portugal inauguraron la línea ferroviaria Madrid-Lisboa por Valencia de Alcántara. Hubo fiesta, una corrida en Cáceres en ... la que toreó Frascuelo, diestro que aparece en un verso de Antonio Machado, y mucha ilusión ante el futuro. Y efectivamente, el futuro ferroviario ibérico satisfizo las ilusiones de españoles y portugueses hasta ahora. En 1985, había cinco fronteras ferroviarias luso-españolas y por ellas circulaban cada día 13 trenes en cada sentido. Hoy solo circulan dos entre Oporto y Vigo y uno entre Entroncamento y Badajoz.

Este 8 de octubre, hará 141 años de la corrida de Frascuelo y España y Portugal viven el peor momento ferroviario de su historia. No se ponen de acuerdo y en cuestión de trenes viven absolutamente de espaldas. En consecuencia, la reunión que este mes van a celebrar los ministros de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos, y de Transportes de España, Raquel Sánchez, es trascendental para el ferrocarril transfronterizo en general y para Extremadura en particular. Esta reunión quizás debiera desarrollarse entre los presidentes de Renfe y de Comboios de Portugal (CP), pero resulta que CP no tiene presidente desde hace un año, de ahí vienen parte de los problemas de entendimiento y por esa razón tienen que intervenir los ministros para desbloquear una situación kafkiana.

Repasemos los desacuerdos entre Renfe y CP y veamos en qué afectan a Extremadura. En primer lugar, los portugueses quieren que la alta velocidad vaya de Lisboa a Vigo y no de Lisboa a Madrid, mientras que el gobierno de España apuesta por la unión entre las dos capitales por Badajoz, por ahora a 250 kilómetros por hora hasta que se acaben las obras entre Plasencia y Madrid. Los portugueses razonan que la línea Sines-Badajoz, que se pensó solo para mercancías, es de vía única, no permite circular a más de 250 kilómetros por hora y, cuando acaben las obras en el lado portugués, serán dos horas entre Lisboa y Badajoz y más de cuatro hasta Madrid, o sea, más de seis horas: bien para turistas o para ir de Évora a Cáceres, pero no supondrá una alternativa al avión.

Así que mientras se construye la nueva línea entre Plasencia y Madrid y se levanta un tercer puente sobre el Tajo, los portugueses creen más práctico un AVE Lisboa-Oporto-Vigo y desde allí, a 300 kilómetros por hora, llegar a Madrid en 4 horas y media hoy, en tres y media en 2023. Pero las desavenencias no se quedan ahí porque Renfe quiere poner ya un Talgo que una Madrid con Lisboa por Badajoz en ocho horas durante el día, pero Comboios de Portugal opina que ocho horas de día es mucho, que mejor diez horas de noche pero por la Beira Alta (Coimbra, Guarda, Vilar Formoso) y Salamanca y no por el Alentejo (Abrantes, Portalegre).

Después están los dislates menores. Por ejemplo, que se hayan suspendido este verano los dos viajes previstos del tren de lujo Al Andalus entre Sevilla y Oporto, parando en Mérida y Lisboa, por cuestiones técnicas de certificación para circular por Portugal. Al mismo tiempo, Adif pone pegas técnicas a un segundo servicio portugués entre Badajoz y Entroncamento, que habría permitido, desde el pasado 31 de julio, ahorrar una hora y un transbordo en el viaje Madrid-Lisboa. Ese tren aun no aparece en la web de CP.

¿El AVE irá de Lisboa a España por Vigo o por Badajoz, habrá Talgo diurno por Badajoz o nocturno por Salamanca, vendrá el Al Andalus en 2023, se autorizará el segundo automotor de Entroncamento a Badajoz? Esos son los temas sobre los que tienen que decidir los dos ministros este mes.