El Otoño Mágico del Ambroz echa a andar en Baños de Montemayor Las actividades de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional se prolongarán durante más de un mes en toda la comarca

R.H. Sábado, 25 de octubre 2025, 12:57

Los actos de la 28 edición del Otoño Mágico del Valle del Ambroz, una de la citas de ocio, paisajística, gastronómica y cultural de mayor atractivo en Extremadura, echaron a andar este viernes con el acto de inauguración y las primeras actividades como el rally fotográfico.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en representación de la Junta de Extremadura; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; y el vicepresidente de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, además del subdelegado del Gobierno, José Antonio García, fueron algunas de las autoridades que participaron en la inauguración de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, celebrada en la localidad de Baños de Montemayor.

Martín Castizo destacó durante su intervención las ayudas de 3,5 millones de euros implementadas por la Administración regional tras los incendios de este pasado verano en la comarca. «Quiero que sepáis que tenéis y tendréis siempre al lado al Gobierno de la presidenta María Guardiola. Estamos aún con mayor intensidad con vosotros porque sabemos que este año no va a ser un año cualquiera, sino uno especialmente complicado», agregó.

El consejero también valoró el trabajo que realiza la sociedad civil de la comarca para que el Otoño Mágico sea «uno de los puntos de referencia del turismo de naturaleza en nuestro país, de Europa y del mundo», fruto del cual ha obtenido también el galardón 'Europa se siente', concedido por el Ministerio de Hacienda, «por el magnífico uso de los fondos europeos que en el Valle de Ambroz se ha realizado para fomentar la unión y la cohesión territorial».

Por todo ello, animó a la ciudadanía a disfrutar del «espectáculo para los sentidos que podemos encontrar y que supone el Valle de Ambroz en la estación otoñal».

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura reivindicó el éxito de proyectos compartidos que se convierten en referentes internacionales como el Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

Blanca Martín subrayó que es precisamente la unión en torno a una iniciativa común lo que le confiere el éxito a citas como la de esta comarca extremeña que aglutina más de 70 actividades en las que se vive el territorio, se disfruta de la gastronomía y de singulares alojamientos y balnearios.

«Nos sentimos orgullosos de estos proyectos compartidos, de esa unión entre todos los municipios de la comarca, independientemente del color político del que sean sus alcaldes y alcaldesas», afirmó Martín remarcando igualmente la belleza del Valle del Ambroz durante las cuatro estaciones del año, una belleza que, ha asegurado, permanece pese a los incendios acaecidos en la zona el pasado verano.

En este sentido, la presidenta de la Asamblea extremeña ha resaltado el trabajo conjunto realizado por todos los municipios en esos momentos en los que fuego acechaba poblaciones y causaba preocupación entre todos los vecinos y vecinas.

«Es importante ahora la reconstrucción y que con esa unión repensemos cuál es nuestro futuro», indicaba la presidenta del Parlamento de Extremadura, quien insistió en Baños de Montemayor en la «necesaria» intervención de todas las administraciones públicas, Gobierno de España, Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres, para ayudar a que esta comarca, pese a los incendios, siga prosperando.

Para este sábado, 25 de octubre, ya hay previstos talleres diversos, rutas de los cesteros y observación astrónomica, entre otras actividades, que se prolongarán hasta finales de noviembre en toda la comarca.