Un otoño lleno de puentes

A partir de mañana sábado, puente en España y puente en Portugal. Tanto allí como aquí, celebramos el Día de Todos los Santos. Ya saben ... que para esto de las fiestas, no nos andamos con muchos remilgos sobre la laicidad, lo del Estado no confesional y otras consideraciones en las que se mezclan la religión y la política. Tratándose de un día de fiesta, no hay quien se atreva a poner pegas y por eso, españoles y portugueses disfrutaremos de un puente estupendo. En realidad, fiesta lo que se dice fiesta, solo es el martes día 1, pero entre el puente escolar y los asuntos propios, serán muchos quienes disfruten de este acueducto de los Santos.

Pero, puestos a incordiar, ¿que es eso del Día de Todos los Santos? Pues se trata de una de las festividades más religiosas del calendario. Es el día que la Iglesia dedica a los difuntos que ya han superado el purgatorio y se han santificado totalmente. No santificado en el sentido de ser santos famosos con día propio en el santoral, sino santos que gozan de la vida eterna en el cielo, o sea que engloba a los canonizados y a los no canonizados. En la península ibérica, nos iremos de puente sin hacernos demasiadas preguntas sobre el porqué de esta festividad, pero no se lo pierdan porque en la laica Francia también es fiesta. En resumen, eso del Purgatorio, el Cielo y el Infierno nos parece trasnochado, pero si se trata de descansar, somos capaces de creer en la vida eterna, en el más allá y en el más acá. Resumiendo: entre mañana y el martes, el comercio y la hostelería de la Raya pueden prepararse para recibir excursiones de portugueses con la paga recién cobrada. Los extremeños no nos quedaremos atrás y viajaremos al Alentejo y la Beira a comprar y comer haciendo cola. Hasta Navidades, habrá otros puentes para intercambiar compras y comidas. El primero es solo extremeño y afecta únicamente a los profesores (y a sus alumnos, claro), que gozarán de un puente los días 24, 25 y 26 de noviembre por celebrar el viernes 24 el Día del Profesor (no se desgañiten mandando comentarios irritados porque no va a cambiar nada, hay elecciones). Ese puente es solo de ida, al igual que el puente del 1 de diciembre (jueves) es solo de vuelta: los portugueses conmemoran que ese día, en 1640, se levantaron contra España y 28 años después consiguieron formalmente la independencia. Es fiesta allí, pero no aquí. Será una buena ocasión para ir ese fin de semana a comer a la Taverna dos Conjurados de Vila Viçosa, donde Manuel Camarinhas abrió su restaurante en unas antiguas caballerizas de 1512 donde, cuenta Manuel, se urdió aquel 1 de diciembre de 1640 la conjura que desde el vecino palacio ducal llevó al Duque de Braganza al trono de Portugal. Y llega la semana nacional del gran acueducto español: fiesta laica y constitucional el 6 de diciembre, martes, fiesta religiosa el 8 de diciembre, jueves, puente escolar el viernes y viajes a Portugal a comprar y a comer. Pero atención porque ese puente es de ida y vuelta. En Portugal no es tan largo, pero también tendrán un puentecillo porque es feriado el 8, día de la Inmaculada Concepción, y el trasiego de un país al otro será continuo. Lo que queda del año ya es común a ambos países: Navidad y Año Nuevo, que son fiestas caseras, y Reyes (día laborable en Portugal), que cae en viernes y será otra buena ocasión para puentear.

