Protesta este viernes en Mérida de los enfermeros del Sepad.

Protesta este viernes en Mérida de los enfermeros del Sepad. J. M. ROMERO

Otoño caliente en la administración extremeña

Los enfermeros del Sepad se suman a las protestas emprendidas por los docentes y las anunciadas para los empleados públicos de la Junta

A. B. Hernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:52

Comenta

Con la economía extremeña al alza, impulsada por las exportaciones, el turismo y el empleo, el número de parados sigue reduciéndose en la región, ... el malestar entre los empleados de la administración regional parece, sin embargo, que va a más. La protesta que esta mañana han protagonizado los enfermeros del Sepad es la última en un calendario de movilizaciones que iniciaron los docentes pero que alcanzará también a los empleados de la Administración General, el único sector de los tres autonómicos, junto con Educación y Sanidad, que hasta ahora no había salido a la calle.

