Otoño caliente en la administración extremeña

Con la economía extremeña al alza, impulsada por las exportaciones, el turismo y el empleo, el número de parados sigue reduciéndose en la región, ... el malestar entre los empleados de la administración regional parece, sin embargo, que va a más. La protesta que esta mañana han protagonizado los enfermeros del Sepad es la última en un calendario de movilizaciones que iniciaron los docentes pero que alcanzará también a los empleados de la Administración General, el único sector de los tres autonómicos, junto con Educación y Sanidad, que hasta ahora no había salido a la calle.

Más salario y mejores condiciones laborales centran de manera general las reivindicaciones de los empleados públicos. Los docentes reclaman cobrar lo mismo que sus homólogos de otras regiones, situarse en la media nacional, y los enfermeros del Sepad piden equiparación salarial con los del SES.

'Misma profesión, mismas condiciones' es uno de los lemas que han cantado este viernes durante la concentración que han llevado a cabo en Mérida en protesta a la falta de respuesta obtenida por parte de la administración tras la concentración que realizaron el pasado agosto. Según ellos, nada ha cambiado desde entonces.

Aunque el Gobierno regional ha asegurado que el personal de Enfermería del Sepad cobrará las horas extraordinarias que han acumulado durante este verano en sus nóminas de octubre, de hecho tendrán este abono por primera vez, los trabajadores y los sindicatos desconfían del anuncio. «Ya lo dijeron para septiembre, no lo hicieron y aún no sabemos cómo van a hacerlo», en palabras de Erica Gutiérrez, de UGT, una de las centrales que han respaldado hoy la protesta de los enfermeros.

Los profesionales reclaman soluciones estructurales para un déficit de personal que, según ellos, no se circunscribe solo a los meses de verano, y que dificulta la atención a los residentes. «Yo decidí incorporarme en agosto de mis vacaciones cuando aún me quedaba una semana porque la situación de mis compañeros era insostenible», ha asegurado Maite Higuero, enfermera del centro residencial El Prado. «Nosotros no hemos contado con ningún sustituto ni para cubrir una vacante que tenemos ni para las vacaciones, hemos estado doblando turnos; gracias a nuestra vocación y compromiso, la atención se ha dado. Pero no podemos garantizar calidad asistencial cuando no tenemos personal para ello».

Este colectivo no descarta volver a la calle si sus carencias persisten, de la misma manera que los sindicatos docentes continuarán en la batalla hasta conseguir que los maestros y profesores de la región se sitúen en la media nacional, algo que insisten en que no se logra con la subida de 100 euros brutos al mes en dos años.

Más protestas

Un incremento salarial que la Consejería de Educación comenzará a aplicar en las nóminas del próximo enero y que se completará en 2027, con un impacto presupuestario superior a los 23 millones de euros, para que maestros y profesores cierren 2026 con 1.120 euros anuales más.

Las centrales, sin embargo, insisten en que esta subida es insuficiente, no les homologa, y por ello han convocado una segunda jornada de huelga y una nueva manifestación en Mérida el 7 de noviembre.

La capital autonómica será escenario antes de otra concentración. En este caso la que ha convocado CSIF el próximo 31 en el ámbito de la Administración General de la Junta, a la que están llamados por tanto unos 18.000 empleados públicos y con la que arrancan las protestas en este sector autonómico para exigir, al igual que los docentes, homologación salarial.

«Los empleados públicos llevan ya mucho tiempo esperando una respuesta de la administración y no podemos aguantar más, por lo que ante la falta de respuesta y de negociación no nos queda otro remedio que salir a protestar», ha expuesto este sindicato.

Pero las protestas de los trabajadores de la Junta seguirán. El sindicato USO ha convocado dos jornadas de paro cada mes, a partir del 14 de noviembre, con el mismo objetivo, alcanzar la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General, y CC OO no renuncia a tomar otras medidas de presión si no se avanza en la negociación por la homologación.

Este sindicato ha exigido la reapertura inmediata de la Mesa General de Negociación para abordar la equiparación salarial del personal de la Administración General. CC OO considera que la equiparación debe comenzar con la igualdad de condiciones retributivas entre estos trabajadores y el resto de empleados públicos de la Junta, personal docente y del SES, «para posteriormente valorar la comparación con los empleados públicos del Estado».