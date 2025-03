Óscar Puente, sobre la última incidencia en el tren extremeño: «Tenemos que acostumbrarnos»

«Son incidencias normales, a veces se incendia un tren. Estamos estirando el material todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias», ha señalado ... Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, tras ser preguntado por sucesos como el conato de incendio ocurrido esta mañana en el tren regional exprés que conecta Cáceres y Madrid. «Tenemos que acostumbrarnos», ha añadido, reseñando que «muchas de las incidencias son inevitables».

La cabeza tractora del convoy sufrió un conato de incendio cuando circulaba a la altura de Cañaveral, aproximadamente a las siete, una hora después de partir de la capital cacereña.

La incidencia ha obligado a evacuar a los pasajeros y habilitar un transporte alternativo por carretera tanto para los que viajaban en el tren como para quienes esperaban en las estaciones siguientes. La compañía investiga las causas de este incidente.

El ministro ha explicado que el material rodante ferroviario no se renueva desde 2008 en el caso de los cercanías y desde 2010 en el caso de media y larga distancia, así como alta velocidad. A pesar de ello, ha remarcado, «estamos dando más servicio hoy que antes de esas fechas, con el mismo material, que está más obsoleto» y ha indicado que «a vees son incidencias nuestras y otras veces son externas».

Puente ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido esta mañana con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la que se han abordado entre otros temas las nuevas inversiones del Ministerio en materia de infraestructuras ferroviarias.

El ministro de Transportes ha destacado la puntualidad media que tiene Renfe en España, que es de un 96%, mientras que por ejemplo la que tiene en Alemania es de un 50%, según recoge Europa Press.

Reuniones

El pasado 5 de febrero, mantuvo una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para abordar cuestiones relacionadas con la situación de infraestructuras en la comunidad. A finales del pasado diciembre, aseguró en una entrevista con HOY que dará un impulso a las obras en Castilla-La Mancha y anunció un segundo Alvia para el verano. «Extremadura no puede seguir esperando el tren por la indefinición en algunos puntos del trazado, que además no discurren por su territorio. Yo vengo aquí a desbloquear. No vamos a perder ni un minuto en disputas y en marear la perdiz.

Este jueves el consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha mantenido en Toledo un encuentrocon su homólogo manchego, Ignacio Hernando Serrano, en el que han tratado la situación de las infraestructuras viarias y ferroviarias en ambas regiones, y en el que ha abundado en la necesidad de que las obras del AVE Badajoz-Madrid «se aceleren» en el tramo castellanomanchego, algo en lo que coinciden ambos.