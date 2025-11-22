Óscar Puente: «Le tienen miedo a las urnas, por mucho que las pidan»

A falta de un mes para el 21-D, Óscar Puente fue protagonista este viernes del acto de campaña del PSOE celebrado en Don ... Benito para acompañar al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no centró su discurso en ocupaciones de su cartera como el tren extremeño u otras infraestructuras.

«No tengo ganas de sonreír; hoy no es un día para que un socialista al que le repatea la injusticia tenga ganas de sonreír. A buen entendedor, pocas palabras bastan», dijo en clara alusión a la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pese a ello, Puente arrancó en su intervención, por momentos, risas y aplausos. El ministro justificó que no abordara en esta ocasión necesarias infraestructuras para la región, «tengo que trasladaros preocupación, aunque me gustaría hablaros de lo que estamos haciendo por esta tierra y de lo que está por hacer».

Gallardo asegura que la gigafactoria está paralizada porque la Junta no hace las inversiones comprometidas

Al contrario, Puente insistió en la decisión del Tribunal Supremo. «Creen que con lo de ayer (por el jueves) acaban con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista… Nos van a hacer más fuertes», aseveró arrancando los aplausos en un acto que también contó con Judit Olivares, alcaldesa de Hernán Cortés y número 2 de la candidatura de Gallardo; y Manuel Gómez, secretario general del PSOE de Don Benito. «Cinco votos no bastan, hacen falta millones», añadió sobre el Supremo.

También tuvo duras palabras hacia el Partido Popular, tanto a nivel nacional como regional. «Ojalá en este país tuviéramos una derecha que hubiese roto lazos con el franquismo», dijo en su intervención. En clave extremeña, el ministro afirmó que votar a PP o Vox «es convalidar toda esta estrategia antidemocrática que pretende acabar con un gobierno legítimo». «Le tienen miedo a las urnas, por mucho que las pidan», añadió.

Al igual que el PSOE regional, también criticó el adelanto electoral: «Devolvamos a esta tierra un gobierno progresista que no malgasta el dinero en unas elecciones que nunca tenían que haberse celebrado».

La misma línea siguió después Miguel Ángel Gallardo. «Lo que ha pretendido Guardiola es vender Extremadura a los intereses del PP y de Feijóo», aseveró sobre las elecciones anticipadas. «Tenemos que salir no solo a ganar, sino a poder gobernar; porque si tienen la oportunidad de volver a engañar a los extremeños, lo van a hacer», añadió sobre un posible pacto entre PP y Vox.

Gallardo también hizo referencia a Almaraz. «La gigafactoría de Navalmoral está paralizada porque la Junta no hace las inversiones comprometidas para confrontar con la central nuclear, que no puede ser el futuro de esta tierra», dijo antes de recordar la figura de Guillermo Fernández Vara: «A él le gustaría que el próximo 21 de diciembre las urnas estuvieran llenas de puños y rosas».

Por último, concluyó haciendo alusión de forma indirecta a su proceso judicial. «Por muchas mentiras, difamación y mucho que nos quieran hacer creer una gran mentira. Frente a la mentira, los votos», dijo al término de un mitin celebrado en el hotel Veracruz del que nadie se quiso marchar sin su foto con el ministro.