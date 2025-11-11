HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Así hemos narrado el sorteo de segunda fase de la Copa del Rey
Óscar Fernández, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura. HOY

Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre

Ángel Pelayo Gordillo seguirá en el Senado y será el número 1 en la provincia de Badajoz

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:40

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, será el líder de la formación en la candidatura a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre.

Óscar Fernández ya fue número 1 por la provincia de Cáceres en los comicios celebrados en 2023, en los que su partido obtuvo cinco diputados, dos en esa circunscripción y tres en Badajoz. En ese caso, encabezó la lista Ángel Pelayo Gordillo, quien entonces fue candidato a la Presidencia de la Junta y el encargado de firmar el acuerdo que permitió la investidura como presidenta de la popular María Guardiola.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la candidatura tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido este martes.

«Estará acompañado por un magnífico equipo, que va a seguir trabajando para desenmascarar la estafa del PP, que nunca duda en tender la mano cuando puede al PSOE», ha apuntado Garriga.

Según ha explicado, tras dos años de gobierno de Guardiola, el primero en coalición con Vox hasta la ruptura que se produjo en 2024, «los extremeños merecen mucho más».

Garriga ha apuntado que Vox afronta las elecciones como «única garantía para que Extremadura aplique de una vez por todas esas políticas que quieren y necesitan los extremeños», y que a su juicio pasan por la defensa del campo y la oposición a las «políticas promovidas desde el fanatismo climático»; garantizar la central nuclear de Almaraz; avanzar en el recorte del «despilfarro político»; luchar contra la «inmigración masiva» y ahondar en la «derogación de leyes ideológicas y divisivas».

Gordillo liderará Vox en el Senado

El secretario general del partido ha añadido que la formación seguirá contando con Ángel Pelayo Gordillo para encabezar la lista por Badajoz y que además asumirá el liderazgo del Grupo Vox en el Senado «en los próximos meses». Actualmente el partido no tiene grupo propio, sino que forma parte del mixto junto con UPN.

Garriga ha destacado la intervención de Gordillo en la reciente comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. «Ha demostrado su valía, ha demostrado su solvencia, y entendemos que es la persona encargada, la más preparada, para que siga trabajando desde el Senado y liderar el Grupo de Vox, que va a ser numeroso en los próximos meses y en los próximos años», ha añadido. «Consideramos que lo importante es seguir potenciando ese trabajo».

