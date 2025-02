Las orquestas son para el verano

Pocas cosas hay más típicas del verano que las verbenas populares en los pueblos. Los niños correteando por la plaza, tu tía bailando la ... canción de moda con la coreografía chunga, las parejas de mayores recordando otros tiempos con el pasodoble... A pocos recuerdos de cuando éramos críos tenemos más cariño.

Esta semana hemos vivido la semana por antonomasia de las verbenas, el puente de la Asunción de agosto, que se celebra en decenas de pueblos bajo las distintas advocaciones de la virgen: de la Luz, Piedad, Camino, Antigua, Caridad... Las orquestas con brili brili, los emigrantes que regresan y la nostalgia han sido las protagonistas.

También son días propicios para recibir visitantes, ya sean turistas o emigrantes que vuelven a pasar unos días a su pueblo. Afortunadamente, aquí no tenemos la masificación de las zonas de litoral, aunque sí que empezamos a notar algunos de sus problemas. En Cáceres, por ejemplo, una de cada diez viviendas del casco histórico de ya es un piso turístico, lo que acabará ocasionando ese fenómeno conocido como gentrificación. Si no sabe lo que es no se preocupe, para eso estoy yo, que lo tuve que buscar la primera vez que lo escuché. Es el fenómeno mediante el cual los vecinos de un barrio son desplazados del mismo porque llegan nuevos ocupantes, normalmente con un poder adquisitivo superior.

Quizás porque estamos en fiestas el ambiente extremeño se nota más relajado y tranquilo. Bueno, también influye el hecho de que la mayoría de los políticos estén en la playa (o en la verbena) y se abstienen de lanzarse diatribas entre ellos.

Y si hay algo tan propio de estas fechas como las verbenas y el silencio de los políticos es la sequía. Parecía que el fantasma se estaba alejando gracias a las lluvias de la primavera, pero en la comarca de Tentudía tienen un problema estructural que no depende del tiempo, beben de un pequeño embalse en el que no vierte ningún río importante. Así que vuelven a estar en situación de emergencia, con las restricciones que ello supone.

Más clásicos veraniegos, ese huevo que no está todo lo fresco que debería y la lía a través de múltiples raciones en los restaurantes. Esta vez ha pasado en un wok de Badajoz, pero afortunadamente se ha quedado en un susto, todos los afectados han sido ya dados de alta.

Como contrapunto gastronómico, recuerdo al amable lector que está leyendo esta misiva en vez de estar metido en el agua que hay un proyecto científico que busca que los tomates de hoy en día sepan a cómo sabían los que comían nuestros abuelos. Y ya de paso, que sean más resistentes al cambio climático y a las plagas.

Tampoco hay muchas cosas más veraniegas que los recibimientos a los atletas olímpicos. Esta vez la mayor suerte la han tenido en Llerena, donde vitorearon a Álvaro Martín Uriol, ganador de dos medallas (¿por qué lo llaman preseas?) en París.

No me resisto a comentar con ustedes dos noticias que me han llamado especialmente la atención esta semana. Una es la de la clienta de Badajoz que iba a salir de la tienda tan contenta después de comprarse un bolso y es atropellada de gravedad por un coche que se empotró en el negocio. Disfrutemos la vida mientras podamos, el azar en cualquier momento nos guarda alguna mala jugada.

La otra tiene lugar en Cáceres. Como Correos se ha quedado sin cocheras, aparca las furgonetas de reparto en el parking del Hospital Provincial y deja sin sitio a los vecinos y pacientes. Llama la atención sobre todo cómo la empresa pública (que es todos, recuerde) silba y mira hacia otro lado cuando se le pregunta por el tema.

Dejo para el final una cita veraniega ineludible, el Festival de Mérida. Esta semana ha tocado Tiresias, una interpretación del papel del mítico adivino del teatro griego. Quien le da vida, la actriz Anabel Alonso, aseguró esta semana a HOY que su personaje tiene el don de ver cómo los hombres tropiezan una y otra vez con la misma piedra. Y parece cierto, a pesar de todas las recomendaciones, dos personas han muerto esta semana ahogadas, una en el Guadiana en Mérida y otra en el pantano de Los Canchales.