Las orquestas no dan abasto y afrontan otra temporada a tope de actuaciones

El verano es descanso para muchos y también trabajo para otros. Las orquestas están en el segundo grupo y sirven para amenizar las noches de ... quienes están de vacaciones en el pueblo. Las de gran formato, con más de una decena de artistas sobre el escenario, se cuentan con los dedos de una mano en Extremadura, donde hay entre veinte y treinta en total que animan las fiestas patronales con sus versiones y tributos a cantantes de renombre.

Según cuentan varios empresarios de este sector que florece estos meses, la pandemia borró decenas de ellas de las agendas de los concejales de festejos. Por eso, ahora las que quedan en la región no dan abasto y por eso una de sus políticas es no viajar, salvo alguna excepción, más allá de la comunidad autónoma, donde empiezan a hacer el agosto entre los meses de junio y septiembre, según cuentan los integrantes de agrupaciones como Nuevo Cobalto, Magical Show, Alejandría o Acrópolis, todas extremeñas.

Solo en agosto, la orquesta Alejandría hará 25 actuaciones, lo que da una idea del ritmo trepidante de este trabajo en el que solo se ve el glamour de los focos y las lentejuelas. «Desde la pandemia hemos duplicado el número de galas. Lo normal era sesenta y ahora hacemos unas cien, tanto por las ganas de fiesta que hay al volver a la normalidad, como porque cada vez hay menos. Nos llaman porque las de fuera son muy caras y ahora hay menos competencia», cuenta Alejandro García Reyes, propietario, músico y cantante de la orquesta Alejandría.

Cuentan que tras el parón de la pandemia en 2020 muchas orquestas desaparecieron. En el verano de 2021, aún con restricciones de aforos y movimientos (había que estar sentados y la Junta prohibió bailar agarrados), no les fue mucho mejor. Pero el año pasado hubo una reacción y los pueblos se volcaron con sus fiestas locales, donde lo habitual para animar el ambiente es contratar una orquesta, un trabajo estacional que da trabajo a cientos de músicos en la región.

Caché a partir de 5.500 euros

«Este año el verano tampoco pinta mal, lo que pasa es que debido a las elecciones muchos ayuntamientos (las corporaciones locales se constituyeron el 17 de junio) han tardado en hacer sus contrataciones», explicaba esta semana Rubén Robles, de la orquesta Magical Show, una de las más grandes de Extremadura y que además ofrece tributos de Rocío Jurado e Isabel Pantoja. «Hacer 50 actuaciones anuales –dice– se considera un buen año. Nosotros todavía tenemos fechas libres, pero diría que tres cuartas partes de la contratación está hecha ya». Salvo actuaciones esporádicas de fin de año, carnavales o San Isidro, la mayoría de estos trabajos se concentra en octubre.

«Este año muchos ayuntamientos han tardado en contratar por las elecciones» Rubén Robles Magical Show

Un caché medio de una orquesta extremeña oscila entre los 5.500 euros si el evento es en septiembre y los 8.000 euros de un sábado de agosto. Magical Show, por ejemplo, tiene un precio fijo de 6.000 euros más IVA, explica Rubén Robles, de 44 años. En su caso, la agrupación son doce componentes en cuya agenda inmediata figura Torrejoncillo, Gata, Villanueva del Fresno, Fregenal de la Sierra y Santa Marta.

Juan Antonio Follarat (Nono) es gerente, director músical y dueño y trompetista de nuevo Cobalto, la orquesta más grande la región y la única donde la mayoría de sus integrantes se dedican en exclusiva. «Somos once en el escenario, ocho montadores, dos técnicos de sonido, otro de iluminaciones más dos chóferes», explica Nono, qeu hará entre 80 y 90 bolos esta temporada. «La verdad es que después de la pandemia está siendo un buen momento», confirma.

Cada uno tiene su profesión

Alejandro García Reyes, de la Orquesta Alejandría, es de Calamonte. Tiene 32 años y lleva 17 en la música. Al escenario suben diez, pero con los técnicos suman un equipo de 18 personas. Somos 10 arriba y ocho más con los técnicos. Su orquestas es también de las grandes de la región y de las pocas que suman más de sesenta galas en una temporada.

Parece que su oficio sea estacional, pero esto está cambiando. Debido a la demanda de este tipo de shows, García Reyes ya no nota la diferencia de verano a invierno. «De enero a junio tenemos 45 fechas cogidas, y de junio a septiembre otras 55. En invierno, cinco han sido en carnavales, pero también tenemos un espectáculo para la Red de Teatros».

«Ahora hay discjockeys, pero la verbena no se pierde porque si no, no serían las fiestas del pueblo» Juan Miguel Silva Acrópolis

Si en Magical Show la mayoría de sus integrantes son profesores de música cuando no están en ruta, Juan Miguel Silva, de la Orquesta Acrópolis, es churrero y en la Orquesta Alejandría hay de todo. «Algunos son estudiantes y se lo toman como un trabajo de verano, las dos cantantes son sanitarias, hay otro militar...Yo como empresario solo tengo este trabajo y a veces estoy desbordado por lo que no se ve, como el trabajo de oficina o el vestuario que hacemos nosotros porque preferimos que todo pase por nuestras manos».

Para el líder de la Orquesta Alejandría lo mejor es la conexión con el público y el compañerismo. Lo que menos me gusta, en cambio, es cuando había que concentrar todo el trabajo en tres meses por el cansancio que acumulan. Por eso aprovecha para reivindicar un trato más amable. «Hay algunos ayuntamientos que no te dan el mínimo bienestar y debes insistir para que te den una llave donde puedas tener un baño privado o un espacio para descansar», se queja.

«La verbena no se pierde»

Para muchos esto es un modo de vida. Que se lo digan a Juan Miguel Silva, dueño de la orquesta Acrópolis, que según la gala tiene entre cuatro y ocho componentes y lleva en una orquesta desde 1989 cuando aún era menor de edad. Ahora tiene 47 años y ha visto cómo muchos de sus colegas han abandonado cuando la pandemia interrumpió los espectáculos públicos.

«Antes de la pandemia hacíamos muchísimos bolos, pero ha habido que arrancar de cero porque habíamos invertido mucho en material, pero ahora se mueve más la cosa gracias a la escasez de orquestas y este año tenemos unos 70 bolos». En su opinión, una orquesta forma parte del ADN ibérico. «Ahora hay nuevas tecnologías para hacer música y se contratan discjockeys, pero la verbena no se pierde porque si no, no serían las fiestas del pueblo. Además, el público ha cambiado tras la pandemia, la gente tiene ganas de fiesta».

'Nono', otro veterano al frente de Nuevo Cobalto, lo corrobora: «Si hubiera que hablar de una evolución, lo que más hemos notado es el público, cada vez hay más. Antes era difícil llenar una plaza y ahora hay incluso público que viaja para vernos», asegura.