«Estoy orgullosa de ser gitana»

Ostalinda Suárez (Zafra, 1980) es hija del director de orquesta Paco Suárez y de la cantaora flamenca Ana Montaño. Su hermano, Paquito Suárez, 'el Aspirina', ... es músico. Ostalinda se graduó en el Conservatorio Superior de Badajoz y es profesora y directora de la Escuela de Música de Zafra, donde empezó a estudiar con seis años. La escuela fue fundada por su padre en 1981 y cuenta hoy con 308 alumnos y nueve profesores. Tiene tres hijos músicos.

–¿Subir al escenario?

–Subí como profesional por primera vez en Italia con mi familia. Durante diez años hicimos giras por Italia. Trabajar con mi familia es un sentimiento especial, te exiges el 100% sobre el escenario y ese esfuerzo de superación lo notan después las compañías con las que trabajas. Mis hijos debutaron en el escenario el 8 de abril en el auditorio de Cibeles.

–Una familia gitana.

–-Me siento orgullosa de tener ocho apellidos gitanos. La familia de mi padre eran gitanos muy cultos. Un tatarabuelo fue alcalde de Usagre, otros familiares eran policías, estudiantes, investigadores o músicos.

–¿Discriminación?

–No he tenido problemas nunca. A lo mejor, en el conservatorio, por ser gitana y dedicarme al flamenco, algunos profesores me encasillaban y me decían que Mozart me sonaba flamenco, pero luego veían mis espectáculos y se sentían orgullosos de su alma. Podrían haberme hecho daño estéticamente, pero me reafirmaron en lo que buscaba. Siempre lucho por mi pueblo y mi cultura y aliento a los gitanos para que tengan formación, luchen por sus sueños y no por ello dejen de ser gitanos. En cada concierto que doy, tengo la sensación de haber dejado una semillita y que el público se lleva otra visión de la cultura gitana.

–Gitana, música y mujer.

–En el flamenco no es usual ver a mujeres tocando instrumentos. Se asocian más con el cante y el baile. Es el momento de reivindicar a la mujer instrumentista en el flamenco. Además, toco la flauta travesera, un instrumento inusual en el flamenco. Improvisé, fui investigando, escuchaba a Jorge Pardo, el único referente flamenco con flauta travesera. Empezaron a llamarme para colaborar grupos y artistas de renombre como Antonio Canales, Rafael Amargo, María José Santiago… Recientemente, me ha llamado Farruquito para trabajar con él. También trabajé con Rocío Jurado, hice la gira de Mara Rey el año pasado… Todo empezó a los 18 años colaborando con la orquesta de mi padre.

–¿Qué orquesta?

–La European Romaní Sinfonic Orchestra con sede en Bulgaria. Es una orquesta de gitanos que montó mi padre y dábamos conciertos por toda Europa, pero llegó un momento en que quise montar mi propio espectáculo, tener carrera propia.

–¿Acaná?

–Sí, Acaná, ahora o en este momento en romaní. Era el espectáculo que siempre había soñado con 18 artistas en escena, música, baile, aunando la música clásica y el flamenco, composiciones de Falla y Albéniz. No versiono, hago una interpretación flamenca personal de esas obras, pero siendo fiel a la partitura. Estuvimos en el Festival Internacional de Lisboa, en el López de Ayala, en Zafra… Pero era un espectáculo de gran formato difícil de mover y monté una versión reducida, Acaná Off, y ya nos llamaron más. Después, monté Ostalinda Quinteto (guitarra, cante, baile, percusión y flauta), ideal para las peñas flamencas. Con ese espectáculo, reivindico el papel de la mujer gitana y de la mujer instrumentista.

–¿Proyectos?

–Preparo un nuevo espectáculo con mi hermano, el Aspirina, que se presentará en noviembre de 2024: «La vamos a liar gorda».