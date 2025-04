Los organizadores de festejos populares avisan de que los toros de este año son más peligrosos

Encierros con el toro corriendo por las calles y capea en la plaza del pueblo donde los aficionados dan sus pases o recortan al astado ... vuelven a ser imágenes habituales en municipios extremeños, sobre todo en el norte de Cáceres. «La gente está con ganas de festejos, siempre ha habido mucha afición, pero este año más y ya se nota. Ir a estos sitios es gratis y por eso la gente acude», comentaba ayer a este diario Mario Alcón, de Coria, exbanderillero y director de lidia en las fiestas de Puebla de Argeme que concluyeron ayer. Su responsabilidad es velar por la seguridad de la gente en cuanto el toro está suelto. Experiencia –tiene 56 años–, un capote y varios auxiliares son sus únicos recursos.

No obstante, advierte que esta temporada los toros son más peligrosos porque son más viejos. «Tienen cinco o seis años cuando lo normal es que tengan cuatro. Se debe a que hay muchos en las fincas que no se han lidiado por la pandemia y con uno o dos años más tienen los sentidos más desarrollados».

Lo anterior no parece que haya amilanado a los vecinos. En cuanto han tenido la oportunidad de ver un toro de cerca embistiendo han ido. Tras más de dos años de parón el pistoletazo de salida para este tipo de festejos se dio en las fiestas del Rincón de Argeme, pedanía de Coria, el pasado día 29 de abril. Llenazo. En tres días soltaron seis toros. Ayer lunes concluyeron los festejos en la cercana Puebla de Argeme, donde se lidiaron siete reses bravas en cuatro días. Las barreras, a tope.

Más de 450 festejos al año

Y todas las que quedan. En el calendario de este mes Vegaviana y su plaza rodeada de encinas, La Moheda y su encierro con bueyes, los recortes en Montehermoso y a finales de junio el festejo taurino por antonomasia en la región, los Sanjuanes de Coria, la gran cita y previa a otra semana de encierros y capeas en julio en Moraleja.

Pero la lista no se acaba. Para hacerse una idea del arraigo de esta tradición valga el dato de que en este siglo, hasta 2020, la Junta de Extremadura autorizaba de media entre 450 y 500 festejos populares al año, la gran mayoría en la provincia de Cáceres entre encierros suelta de reses o becerradas para aficionados y público en general.

El último en concluir, ayer lunes en Puebla de Argeme, dejó sabor agridulce por el fallecimiento el viernes en la finca de un joven de 30 años durante el embarque de uno de los toros, de nombre Barrilero. En el mismo festejo, dos días después, otra persona, esta vez un hombre de 52 años, sufrió dos cornadas mientras grababa al toro Lobito suelto por las calles y tuvo que ser operado de urgencia. No fue el único accidentado en localidad, pues a otro varón una vaquilla le golpeó y acabó en el Hospital de Coria porque tenía dos cornadas internas, tal y como advirtió el servicio médico que se monta en el pueblo, en este caso con un quirófano portátil.

Cada vez más seguridad

Aunque estos festejos puedan parecer caóticos o temerarios, el director de lidia señala que «la seguridad es máxima, pero siempre sobre lo que se puede controlar. Esto es como un coche, que es seguro, pero no en manos de un imprudente», dice gráficamente Mario Alcón antes de recordar que hay una normativa muy exigente –decreto 35/2017 de 28 de marzo– en Extremadura que es referencia para otras comunidades del país. «Los menores de 18 años, por ejemplo, no pueden salir al toro y a partir de los 16 años solo si la vaca tiene menos de dos años», pone como ejemplo.

Jesús Pérez, conocido como 'Chuchi', es especialista en la materia. Entre otros muchos cometidos relacionados con el toro, ha colaborado en la redacción del reglamento que rige los Sanjuanes de Coria o en la normativa que tiene la Junta para actividades de turismo taurino.

«La seguridad en estos festejos tiene dos partes, prevenir y curar», declara Pérez. La primera hace referencia al personal que se despliega en torno a una capea o encierro, los barrotes donde se protege el público, que la rejas de las ventanas sean firmes, que el astado tenga sus defensas romas y despuntadas y otras exigencias que marca la normativa para una seguridad que depende de la Subdelegación del Gobierno y cuya vigilancia normalmente encomienda a un guardia civil especializado a través de cursos.

En cuanto a curar, los accidentes en las últimas décadas cada vez son menos y menos graves, lo que ocurre es que son aparatosos y trascienden a través de vídeos que se vuelven virales, explican. En cualquier caso, el Hospital de Coria tiene cirujanos expertos en heridas y además existen quirófanos portátiles que se alquilan para estas fiestas.

Jesús Pérez confirma que esta temporada con toros uno o dos años mayores de lo habitual el peligro aumenta. «Un toro de cuatro años se mueve más y uno mayor no es tan ágil, pero cuando hace presa...». Por otro lado, no niega que otro aspecto que condiciona estos festejos es el alcohol. «Si hay alguien borracho, drogado o con falta de conocimiento hay que actuar y advertirle, y si no hace caso hacérselo saber a la autoridad. Este año además aumentará el riesgo porque va a haber mucha gente debido a que la cultura popular cada vez atrae más», avisa Pérez.