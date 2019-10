En busca y captura cuatro acusados de estafar 400.000 euros en Extremadura y otras cuatro regiones Audiencia de Valladolidad:: / NORTEDECASTILLA Adquirieron mercancías, la mayor parte de proveedores de productos cárnicos y lácteos, tras ganarse la confianza de las empresas EFE Jueves, 24 octubre 2019, 20:34

La Audiencia de Valladolid ha ordenado la busca, captura e ingreso en prisión comunicada y sin fianza de cuatro hombres que no acudieron al juicio en el que iban a ser juzgados el pasado 21 de octubre, acusados de estafar más de 400.000 euros con compras que no pagaron en localidades de Extremadura y otras cuatro autonomías.

A través de un auto, la Audiencia ha establecido esta medida cautelar para José A.N., Julián A.T., Diego L.G. y Antonio Mariano G.H., ya que no comparecieron en el juicio al que estaban citados en legal forma y tampoco justificaron su ausencia, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Una vez que los encausados sean localizados y arrestados, en un plazo de 72 horas la Audiencia celebrará una vista para decidir si permanecen en prisión o en libertad hasta la celebración de juicio.

La vista programada para el pasado 21 de octubre fue suspendida ante la incomparecencia de cuatro de los cinco encausados, un juicio que ya se había suspendido con anterioridad porque varios acusados tampoco acudieron a la Audiencia.

Los supuestos autores realizaron compras que no pagaron en poblaciones de Extremadura, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid, según la acusación pública.

El fiscal, provisionalmente, sostiene que los cinco acusados, «de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial lícito» adquirieron entre 2011 y 2012 mercancías, la mayor parte de proveedores de productos cárnicos y lácteos, tras ganarse la confianza de las empresas mediante compras efectuadas a través de una mercantil con sede en Valladolid.

Pagaron puntualmente las primeras compras y aparentaron solvencia económica, recibieron después más mercancía y simularon el pago mediante pagarés que, llegado su vencimiento, eran devueltos por la entidad bancaria por falta de fondos para su abono, sostiene el ministerio público.

El fiscal considera los hechos un delito continuado de estafa y un delito de pertenencia a grupo criminal por los que reclama penas que suman 31 años de cárcel y oscilan entre los siete años para el considerado cabecilla de la organización y cinco años y medio para otros miembros del grupo.