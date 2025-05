Los opositores del examen de bomberos que se filtró vieron «cosas extrañas»

«El examen fue un sábado pero el jueves ya se comentaba que se habían filtrado preguntas». Así lo afirma José Miguel Gómez, uno de ... los aspirantes que en mayo del año pasado se presentaron a las oposiciones en las que salían a concurso 35 plazas de conductor mecánico bombero convocadas por el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (Cepei) de la Diputación de Badajoz.

José Miguel tiene 54 años, es bombero interino desde hace 20 años y aspiraba a una plaza fija en una oposición que sacaba a concurso justo la plaza que ahora ocupa. «El jueves ya se oyó que estaban circulando algunas preguntas y después se escuchó que estaba circulando el corrector de respuestas», asegura.

Pero lo que más le extrañó es que en el examen que les entregaron no todas las preguntas tuviesen el mismo tipo de letra. «Se veían letras distintas, había saltos en el texto... Incluso había una pregunta con la respuesta correcta en negrita, esa la anularon».

Tras el examen, este opositor no pudo saber qué nota tenía porque las calificaciones no fueron publicadas. Pero sí vio la plantilla con las respuestas, por lo que se pudo hacer una idea. «Yo saqué una buena nota, pero dicen que había muchos opositores con un 10, muchos que tenían un 9,9 y muchos con un 9,8. Con esas notas me habría sido difícil».

La plantilla fue publicada por el Área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz después del examen, pero José Miguel tiene la sensación de que había opositores que entraron a la prueba con las respuestas escritas en el brazo.

Estas circunstancias serán analizadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que prosigue con la instrucción del caso ahora que la Policía Nacional ha concluido el atestado. De momento, la Policía ha detenido a cinco personas que están siendo investigadas por su presunta relación con un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Uno de los detenidos es J.D.D., que es jefe de un parque de bomberos del Cepei y formó parte del tribunal de esa prueba. También ha sido arrestado J.L.A.T., que representa desde hace años al sindicato SIP en el Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación pacense.

Otro de los detenidos es F.C.A., que formó parte de la candidatura del sindicato SIP a las últimas elecciones sindicales del Cepei. Además, figura como aspirante a una de las 35 plazas de bombero que salieron a concurso.

Los otros dos detenidos son F.J.S.V y J.C.M.O, cuyo nombre figura también en la lista de admitidos para concurrir a las plazas. Todos han sido detenidos por la Policía Nacional y después de ser preguntados por los hechos han quedado en libertad con cargos.

La investigación también afecta al gerente del Cepei, J.A.P.V, quien no ha sido arrestado pero sí aparece como investigado.

La Diputación no se pronuncia

La Diputación de Badajoz no ha valorado por el momento las detenciones y se remite al comunicado que difundió el pasado 14 de junio, en el que ofrecía su colaboración a la Policía Nacional y al juzgado.

En aquella nota oficial se indicaba que después de que un opositor comunicase posibles irregularidades al gerente del Cepei, el gerente había puesto los hechos en conocimiento del área de Recursos Humanos de la Diputación y se había iniciado una investigación interna. «No obstante –proseguía el comunicado–, ante la negativa del aspirante de colaborar, se determinó incoarle un expediente disciplinario, ya que es empleado de la Diputación de Badajoz».

Desde la institución provincial no se ha aclarado hasta el momento en qué situación se encuentra el expediente que se abrió a ese opositor que ha sido determinante en la puesta en marcha de esta investigación. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. De momento, el concurso-oposición sigue en punto muerto por lo que José Miguel Gómez y los más de 500 candidatos que hicieron el examen deben seguir esperando.