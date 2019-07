Los opositores que se confundieron de sede en el examen de ordenanza culpan a la Junta

Cáceres. El domingo, 30 de junio, fue el examen de ordenanza convocado por la Junta para crear una bolsa de empleo. Sin embargo, algunos opositores se confundieron de sede y no pudieron hacer la prueba. Acudieron al campus de Cáceres cuando tenían asignado el de Badajoz.

Los aspirantes afectados consideran que se ha vulnerado su derecho a examen y culpan a la Junta de Extremadura. Un grupo de 25 opositores ha hecho una reclamación conjunta. «El 17 de junio me llegó por WhatsApp la lista que se había publicado en el Portal del Empleado. Vi que me tocaba en Cáceres y ya no volví a mirar hasta el día del examen», comenta uno de los cacereños que no pudo hacer la prueba.

La Junta aclara que no ha habido error por su parte. Dice que «los listados con fecha, hora y ubicación del examen están publicados desde el 21 de junio». Niegan que se publicara otra lista anteriormente. «No se han realizado modificaciones en relación a la ciudad asignada», añaden.

Los sindicatos aluden al posible motivo que ha generado la confusión. UGT y CSIF creen que muchos de los aspirantes también se presentaron el día anterior a la prueba de camarero. «Solo miraron ese listado y no el de ordenanza, y las listas no coincidían», concluyen.