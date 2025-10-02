HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
Aspirantes acceden a uno de los llamamientos de la Junta para elegir plazas de estabilización. HOY

Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales denuncian que se están volviendo a ofertar plazas a adjudicatarios que ya la tienen

Ana B. Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:58

Trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales denuncian que la Junta está incumpliendo sus propias normas en la adjudicación de las vacantes que restan del proceso ... de estabilización. El motivo, según explican, es que se están volviendo a ofertar las plazas a personas que ya son adjudicatarias de una, por tanto a opositores que ya están estabilizados.

