Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización

Trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales denuncian que la Junta está incumpliendo sus propias normas en la adjudicación de las vacantes que restan del proceso ... de estabilización. El motivo, según explican, es que se están volviendo a ofertar las plazas a personas que ya son adjudicatarias de una, por tanto a opositores que ya están estabilizados.

El proceso de estabilización del personal de Administración General de la Junta finalizó oficialmente el pasado julio con la adjudicación de plazas a los ATE-cuidadores, la última categoría convocada en los llamamientos presenciales periódicos que ha venido haciendo Función Pública para avanzar en el proceso.

Sin embargo, aunque la oposición extraordinaria convocada en diciembre de 2021 para reducir la temporalidad en el empleo público finalizó sobre el papel, aún restaban entonces 600 vacantes por adjudicar y es el motivo por el que han continuado produciéndose llamamientos para cubrir las plazas que quedan libres en las diferentes categorías.

A través de un comunicado, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales que han participado en el proceso de estabilización expresan su «profunda decepción ante la resolución publicada el pasado 18 de septiembre, que aprueba los listados provisionales de personas admitidas y excluidas, porque solo contempla la inclusión de personas ya nombradas previamente como personal laboral fijo o funcionarias de carrera en el mismo proceso, vulnerando la normativa vigente y el principio de igualdad de oportunidades».

Recuerdan que la Junta, con el fin de agilizar la estabilización, determinó en una orden del 17 de diciembre de 2024, la prohibición expresa de adjudicar más de una plaza por persona. Por eso, este colectivo denuncia «incoherencia administrativa, falta de transparencia y desprotección del mérito y la equidad». Y exige la revisión y rectificación de la resolución publicada y la exclusión de los listados venideros de aquellas personas que ya han sido nombradas en virtud del mismo proceso extraordinario.

«Esta forma de actuar impide que otros podamos estabilizar y no cumple con el objetivo del proceso, que es reducir la temporalidad porque ya que una misma persona no puede trabajar en dos plazas, debe pedir excedencia en uno de los puestos y esa plaza entonces pasará a ser cubierta por personal interino de las bolsas de empleo», exponen las afectadas.

La respuesta

Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administración Pública rechaza que se estén cometiendo irregularidades en el proceso de estabilización. Dice que «la convocatoria contemplaba que ninguna persona aspirante podía resultar adjudicataria de más de una de las plazas convocadas en dicho proceso», pero que a quienes ahora se les están ofreciendo de nuevo plazas ya no son aspirantes, sino adjudicatarios.

«Desde el 1 de junio de 2025 los que antes eran aspirantes de dicho proceso y que cumplieron la convocatoria y las órdenes indicadas optando por una plaza, ahora se han convertido en funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Junta de Extremadura, con todos los derechos y garantías que eso conlleva», argumenta. «Y estos derechos les permiten acceder a las plazas de aquellas convocatorias que han superado».

«Los agentes sociales son plenamente conocedores del máximo respeto a la legalidad vigente que, en todas y cada una de sus actuaciones, lleva a cabo la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Desde un primer momento, se puso en conocimiento de las centrales sindicales el marco normativo que avala, para los aspirantes que se imponga una sola opción de elección, y que una vez asumida la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo se les atribuyen todos esos derechos», concluye la Junta.