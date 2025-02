«Estoy opositando y he tenido contratos de diez días; así no se puede»

María Rubio Ortega tiene 29 años y vive en Badajoz con sus padres. «Es muy difícil plantearme la opción de irme a vivir sola siendo ... opositora», dice esta joven que estudió Magisterio por la especialidad de Inglés.

Desde 2016 lleva intentando ser funcionaria de Educación. Se ha presentado a las pruebas en tres ocasiones y siempre ha aprobado, pero no ha obtenido plaza. «Irme a vivir sola estando en una bolsa de interinos, teniendo en cuenta que me pueden llamar para ir a trabajar a cualquier punto de Extremadura, no es viable», apunta María, que ha trabajado de forma temporal durante los veranos en asociaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, no es lo que ha estudiado ni a lo que se quiere dedicar el resto de su vida.

«Siendo opositora, puede ser que de un día para otro me tenga que ir a vivir al norte de Cáceres, como me sucedió en 2022, y sin saber el tiempo. Con los refuerzos de profesores que hicieron en la época de la pandemia por la covid sí trabajé más tiempo, unos siete meses, pero eso no ha vuelto a pasar», lamenta. «Lo normal estando opositando son contratos de diez o 15 días y así es imposible», comenta.

Es consciente de su realidad. «Si quiero independizarme me puedo independizar; me puedo poner a servir copas en un bar o trabajar en un 'call center', pero no me apetece. No es la calidad de vida que quiero. Si no hubiera estudiado, lo puedo llegar a entender, pero no es el caso», dice María, que se lleva muy bien con sus padres, pero reconoce que le apetece vivir de forma independiente.

«Tengo la suerte de vivir en una familia que puede permitirse que siga viviendo con ellos sin necesidad de trabajar, pero a muchos de mis amigos eso no les pasa», reconoce.

Apunta que los tiempos han cambiado y se lamenta cuando echa la vista atrás. «Hemos pasado por dos crisis económicas y eso nos ha afectado mucho», afirma.

Este año optará por presentarse a las oposiciones en otra comunidad autónoma como Castilla-La Mancha o Madrid, donde el número de plazas que se ofertan es mayor y las posibilidades de obtener una vacante también.

«Mi aspiración es quedarme en Extremadura, pero no nos dejan la opción de quedarnos», dice esta casi treintañera que cuando de pequeña se imaginaba con esa edad ya se veía siendo profesora, con hijos y en su propia casa. «La realidad es que voy a cumplir 30, sigo en casa con mis padres y no tengo un trabajo estable. Me puedo deprimir o sobrellevarlo de la mejor manera», concluye. Ella ha optado por la segunda opción y continúa intentándolo para alcanzar la meta que se ha marcado.