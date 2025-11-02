HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

La Academia de Seguridad Pública publicó una relación sin dos pruebas aptas que no había evaluado el sistema de lectura óptica

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:55

Problema técnico subsanado en la primera prueba de la última oposición de la Policía Local en Extremadura, a la que se presentaron 554 aspirantes a ... una de las 68 plazas repartidas en 27 ayuntamientos. Del total de opositores que acudieron al primer examen (el 86% de los aspirantes admitidos), han aprobado 273 personas, indica la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex). 

