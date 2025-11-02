Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Problema técnico subsanado en la primera prueba de la última oposición de la Policía Local en Extremadura, a la que se presentaron 554 aspirantes a ... una de las 68 plazas repartidas en 27 ayuntamientos. Del total de opositores que acudieron al primer examen (el 86% de los aspirantes admitidos), han aprobado 273 personas, indica la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex).

En este proceso con tribunal único se registró una incidencia técnica con el listado de notas de las personas que habían aprobado el examen celebrado el sábado 18 de octubre en Badajoz.

La relación de aptos se publicó hace unos días en la web de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, pero después esas notas desaparecieron de internet, para desconcierto de algunos aspirantes que figuraban en ese listado y empezaron a dudar si podría haber alguna oscilación respecto a las calificaciones definitivas.

Dos pruebas sin corregir

La Academia de Seguridad Pública de Extremadura tranquiliza a los aspirantes y explica que el problema se debió a que «el sistema de lectura óptica encargado de corregir los exámenes tipo test no cogió dos ejercicios». Esta incidencia fue la responsable de que el listado de aprobados difundido en internet estuviera incompleto. Una vez detectado el fallo, «esas dos pruebas fueron revisadas y añadidas por el tribunal calificador». Cuando estuvo subsanado «ese problema técnico», se volvió a colgar la lista completa con las dos calificaciones que faltaban. «En resumen, la breve desaparición de las listas en la web se debió solo a la incorporación de esos dos exámenes que la máquina no había procesado, quedando todo el proceso plenamente garantizado y sin ningún cambio en los resultados».

El 15 de noviembre, la prueba práctica

Esta oposición consta de cinco pruebas sucesivas: tras la de conocimientos (test de 100 preguntas), tendrá lugar la prueba práctica, el próximo 15 de noviembre, para dar paso después a las pruebas físicas, psicotécnica y el reconocimiento médico.