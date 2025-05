La oposición no da vía libre al plan de ajuste de Olivenza para pagar a proveedores El alcalde no dimite como pedía PP e IU para votar a favor y este les hace responsables de que el Consistorio deba pagar la deuda en menos tiempo y no en 15 años

J. López-Lago Miércoles, 23 de octubre 2024, 22:10 Comenta Compartir

El plan de ajuste para pagar a proveedores en Olivenza no ha salido adelante por los votos en contra de PP y IU, lo que ... implica que la deuda de 1,6 millones que debe atender el municipio, de 12.000 habitantes, tendrá que hacerlo no en 15 años sino en menos tiempo, de momento dos años, aunque durante el pleno celebrado esta tarde también se ha deslizado que pueda hacerse en cinco años. Para la portavoz socialista, Juana Cinta, no aprobar el plan significará «asfixiar a los oliventinos sin sentido», ha declarado durante la sesión. Antes de la misma, PP y IU pusieron como condición para aprobar el plan de ajuste que se someta a una cuestión de confianza, o bien la dimisión del alcalde socialista Manuel González Andrade, que gobierna Olivenza desde 2015. En su turno de cierre ha explicado que él no subió las tasas en sus nueve años, «y esa ha sido mi responsabilidad», pero votar a favor del plan de ajuste es ahora responsabilidad de resto de grupos, les ha dicho González Andrade, que ha acusado a PP y IU que practiquen el «cuanto peor mejor».

Noticias relacionadas Manuel José González Andrade El alcalde de Olivenza: «Ni estamos en bancarrota ni ha habido mala gestión» PP e IU piden la dimisión del alcalde de Olivenza para aprobarle su plan de ajuste Este plan de ajuste se debe a que el Ministerio de Hacienda se hizo cargo de un rescate de 1,6 millones de euros para que cobraran los proveedores del Ayuntamiento, que el pasado mes de junio estaban tardando casi seis meses (169 días) en ver abonadas sus facturas cuando la ley marca 30 días. Durante el pleno, la oposición le ha criticado que por esta razón el municipio estaba perdiendo competitividad. Por la mañana, en una rueda de prensa, el alcalde manifestó que el Ayuntamiento «no está en bancarrota ni ha habido mala gestión». Y por la tarde, antes de cerrar la sesión, ha acusado a IU y PP de «tergivesar y crispar al pueblo buscando sus momentos de gloria en los medios de comunicación». Según González, nada más llegar en 2015 a la Alcaldía habían rebajado la deuda, pero tras la pandemia consideró que no era el momento de subirle los impuestos a la gente. Ahora, para González Andrade sí es necesario para mantener determinados servicios, y aunque ha reconocido que es «impopular», ha asegurado que «no es un hachazo a los oliventinos» como ha dicho el PP, al que ha acusado de usar una estrategia «de acoso y derribo» hacia su persona. Por su parte, durante el pleno la portavoz del grupo socialista, Juana Cinta, desdramatizó lo que significa un plan de ajuste y ha recordado que pueblos como Plasencia, Valencia del Mombuey, Arroyo de San Serván o Herrera del Duque, entre otros, están sometidos a uno. Y ha explicado los costes que tienen políticas sociales como la ayuda a domicilio. El pleno ha comenzado con exposiciones sobre las ventajas e inconvenientes de aplicar el plan de ajuste y a medida que ha avanzado la sesión se han multiplicado los reproches de toda índole, muchos de ellos por los comentarios que se vierten en redes sociales. José Ignacio Antón, concejal del Partido Popular, ha criticado que el alcalde no asuma que la oposición deba hacer de contrapeso, y ha dibujado durante la sesión de este miércoles un oscuro panorama económico en Olivenza esgrimiendo los datos del Ministerio de Hacienda, para él irrebatibles, y considera negativo que ahora el plan que ha presentado el gobierno municipal suponga la subida de tasas de rodaje, de IBI de viviendas vacías, y aún sin cuantificar, las de agua, residuos o vados, han detallado desde la bancada del PP, que también ha recordado que el plan contiene reducción de gastos de personal y mantenimiento. «El plan de ajuste se debe a que durante muchos años se ha gastado más de lo que se ha ingresado, por eso hasta 2023 se había triplicado la deuda viva hasta los 951.000 euros y a cierre de 2024 se había multiplicado por diez hasta los 3,2 millones de deuda viva. Para el PP, en el Ayuntamiento de Olivenza no hay transparencia y ha criticado al alcalde actual que «gaste más que nunca y deba más que nunca», por eso no le ha gustado que ahora que no le aprueban el plan de ajuste los tachen de desleales. «No nos eche la patata caliente a nosotros», le ha dicho al PSOE el edil de IU, Miguel Borreguero. Este ha criticado al equipo de gobierno que un año antes de las últimas elecciones, «se tiró la casa por la ventana y Las Vegas parecía un cementerio al lado de Olivenza con tanto concierto y despilfarro antes de las elecciones», ha manifestado. Borreguero le ha afeado su intento de hacerle responsable de su voto en contra, y también que no haya transparencia en las cuentas y después el alcalde se haya empeñado en que le aprueben el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda «deprisa y corriendo». Para IU, que llegó a gobernar con el PSOE entre 2015 y 2019, «hoy no hay ganadores ni perdedores, hoy hemos perdido todos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Olivenza