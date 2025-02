La oposición pedirá a Vara medidas para aliviar los costes de las familias

Los grupos de la oposición acudirán a la cita convocada por el Gobierno regional para tratar de consensuar los Presupuestos autonómicos de 2023 con medidas que pretenden aliviar la carga económica de las familias.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, expuso en el ... acto institucional del Día de Extremadura su intención de pactar el presupuesto de 2023 con el objetivo de lanzar un mensaje de unión a la sociedad ante unos meses de incertidumbre.

El Gobierno regional abrirá la ronda de contactos el próximo lunes con Ciudadanos. El líder de la formación naranja en la región, David Salazar, muestra su escepticismo por esta cita. «Voy a escuchar a ver cuál es la propuesta», afirma. Pero señala que después de tres años de legislatura, en los que su grupo ha trabajado propuestas que después no han recibido el apoyo del PSOE, duda sobre las negociaciones.

Por ese motivo, Salazar no llevará a la reunión del lunes muchas propuestas para un presupuesto que teme que esté ya elaborado. Reconoce que el PSOE tiene la legitimidad ganada en las urnas, pero si lo que pretende es recabar el apoyo de la oposición a unas cuentas ya cerradas «que no lo llamen consenso, porque no lo es».

El portavoz de Ciudadanos anuncia que incidirá en mejorar la educación, con medidas como la gratuidad plena de los libros de texto y la universalización de los comedores, algo que considera especialmente necesario ante el alza de los precios y para asegurar que los menores reciben una alimentación saludable.

La segunda cita con los grupos de la oposición en la Asamblea, que son los que deberán votar los presupuestos, será el martes con el PP. La portavoz parlamentaria de los populares, Cristina Teniente, apunta que «estamos en una situación de emergencia para las familias y las empresas», por lo que «no podemos hacer un presupuesto al uso». Para los populares, se necesitan mecanismos fiscales para combatir la subida de precios, ya que el sistema de ayudas es lento y burocrático.

Teniente recalca que la recaudación está subiendo por figuras como el IVA, por lo que cree que se puede devolver esos ingresos a la población en forma de rebajas fiscales, aunque reconoce que la Junta tiene poca capacidad normativa en la materia.

Junto a esto, reclamará medidas en sanidad y educación, en la línea de los acuerdos planteados por la nueva presidenta del PP extremeño, María Guardiola. Para ello, espera encontrar una buena disposición en el PSOE. «El recelo existe», reconoce, sobre todo por los pactos incumplidos en la pasada legislatura. «Pero no hay ninguna señal que nos haga desconfiar ni tampoco fiarnos».

Unidas por Extremadura

También muestra sus dudas la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, citada para el viernes 23. «Espero una mano tendida real, que sea honesta», afirma. Pero recalca que los pactos propuestos durante la legislatura no se han hecho realidad y que el Gobierno regional ha recurrido a los decretos-leyes, como el del litio, en vez de presentar textos que tienen que pasar por la Asamblea.

De cara a la negociación, Irene de Miguel llevará varias propuestas concretas en lugar de las decenas de enmiendas que se suelen presentar a los Presupuestos y que además requieren de varias semanas de trabajo. Entre ellas, plantea universalizar los comedores, de modo que no estén condicionados a la renta, y que también incluyan el desayuno. Además, pedirá la instalación de placas fotovoltaicas en centros educativos, para que sean autosuficientes y no sufran el aumento de precios, y la creación de un abono autonómico de transporte.