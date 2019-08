«Que la oposición hable de mí me da más índice de conocimiento» José María Vergeles en su despacho durante un momento de la entrevista. :: brígido José María Vergeles | Vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales El nuevo vicepresidente segundo de la Junta anuncia más dinero para políticas sociales y otras oposiciones para contratar especialistas PABLO CALVO Cáceres Domingo, 11 agosto 2019, 08:47

Su figura es de las pocas que consigue poner de acuerdo a la derecha y a la izquierda. Le responsabilizan de una deficiente gestión de la sanidad extremeña, idea no respaldada por el último barómetro (índice de satisfacción ciudadana del 6,6), y menos aún por el presidente de la Junta de Extremadura, que ha elevado a José María Vergeles a vicepresidente segundo del ejecutivo.

-¿Por qué cree que le ha nombrado Fernández Vara?

-No lo ínterpreto como un cargo que le da a José María Vergeles. Quería equiparar las políticas sanitarias y sociales con las económicas porque van dirigidas a las personas.

-Ya no tiene vivienda, es decir, ahora es vicepresidente y con menos tarea, ¿estará encantado?

-Es verdad que la novena fue una legislatura que no resultó fácil ni desde la aritmética parlamentaria ni desde el punto de vista económico. Tener tantas competencias que afectan a las personas en esas condiciones no resultó sencillo, y eso que tuvieron incrementos progresivos en sus presupuestos. Tener otra consejera que lleve las competencias de vivienda yo creo que es positivo.

-Su nombramiento ha sido visto en clave sucesoria de Vara. ¿Siente que se la ha puesto ese foco?

-Bueno. en la novena legislatura también fui el foco, los medios de comunicación no son ajenos a lo que suponen las políticas sanitarias y sociales, y para la oposición estoy constantemente bajo ese foco. No sé si con la vicepresidencia se me ha puesto otro en relación con el PSOE, pero de lo que estoy seguro es del favor que el presidente le ha hecho a estas políticas, y eso compensa. En el PSOE las sucesiones no se eligen a dedo, se eligen con un proceso que se tendrá que iniciar cuando toque.

-¿Le gustaría ser protagonista relevante de ese proceso?

-Se creerá que le miento, pero no me lo he planteado. Tengo ahora una responsabilidad y ese momento llegará en el 2021 cuando están previstas las citas congresuales, pero todavía queda tiempo para decidir qué tenemos que hacer. Tengo las mismas posibilidades que otro militante de base. Ya iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo soy partidario de un dicho de mi pueblo que dice que el salchichón hay que comérselo a rodajitas porque si no te atragantas. El liderazgo que tiene en estos momentos Vara es muy potente y se manifiesta en la unión del partido.

-No tiene que ver con liderazgo sino con el calendario que hay por delante. Vara ha sugerido que quiere cambiar la ley que limita los mandatos en la presidencia de la Junta. ¿Es partidario de hacerlo?

-Si no se ve una merma en la acción de gobierno en esta legislatura, se puede quedar la ley como está. Ahora, si va a afectar a la toma de decisiones y la eliminación de la limitación de mandatos favorece el que se pueda ejercer mejor la labor de gobierno en beneficio de los ciudadanos, yo me apunto a la tesis del presidente de eliminarla.

-¿Cómo puede afectar la limitación a la acción de gobierno, de qué forma concreta?

-Hacemos política en puestos interinos pero con una vocación de continuidad porque si no, la acción política pierde su esencia. Si se tomaran decisiones solo para cuatro años podrías pensar que no vas a hacer determinadas reformas que entiendes serían beneficiosas. Por ejemplo, la puesta en marcha de una central de compras de productos sanitarios. Si políticas de este calado se van a ver limitadas, o determinados pactos, como el educativo, se van a ver limitados porque el mandato cumple, será un síntoma de que existe una merma en la acción de gobierno.

«Un dicho de mi pueblo dice que el salchichón hay que comerlo a rodajitas porque si no te atragantas»

-Sigue como diputado, un criterio contrario a la pasada legislatura, ¿tiene algún mensaje oculto?

-No, es cierto que el ser diputado te permite estar en la sustitución, que no en la sucesión, del presidente de la Junta si va por ahí la pregunta. Es bueno que el gobierno también esté presente en las decisiones de la cámara legislativa.

-En la investidura fue el único consejero nombrado por la oposición. ¿La sanidad está politizada?

-Sí. Sí está politizada. Pongo un ejemplo: la oposición de Madrid, que es de mi mismo signo político, denunciaba hace poco la falta de especialistas y que se iban fuera, de la misma forma que a mí la oposición me reclama que tome medidas para que no se vayan de Extremadura. Bueno, es así. Luego hay muchos tipos de oposición, y la de aquí creo que no es nada constructiva, está basada en el alarmismo y en deteriorar lo público. Me gustaría que al mismo tiempo dieran una alternativa real de qué es lo que ellos harían. Respecto a que salga mi nombre, tengo una coraza suficientemente importante.

-¿Prefiere el dicho de que hablen de uno aunque sea mal, le va la marcha a Vergeles?

-Me da unos índices de conocimiento entre la ciudadanía mucho más importantes que si no me nombrasen, indudablemente. Si eso lo traducimos en sentido positivo, que la gente conozca quién lleva la política sanitaria para que sepa a quién dirigirse y expresar sus inquietudes, como hacen a través de las redes sociales, o permite tener mayor contacto con la ciudadanía, bienvenido sea. En eso traduzco el índice de conocimiento y que la oposición hable de mí.

«Se puede crear una empresa pública para que atienda el centro coordinador de llamadas»

-También los ciudadanos expresan su disconformidad con la sanidad ¿Qué cosas no se han hecho bien?

-Deberíamos haber trabajado más en la recuperación de los derechos de los profesionales, pero la situación económica no lo ha permitido. La financiación de la sanidad sigue con un déficit muy importante, y hasta que no tengamos presupuestos generales no vamos a conseguir que se mitigue.

-¿A qué derechos se refiere?

-Habríamos alcanzado antes el acuerdo de la carrera profesional, que lo hemos recuperado a última hora. Es verdad que se ha recuperado el salario, los días libres, pero hay otros derechos que deberíamos haber recuperado con mayor agilidad. Y también teníamos que haber previsto de forma más adecuada, aunque es algo que viene de más atrás, un incremento de la formación sanitaria especializada para disponer de más especialistas. Esa es una asignatura pendiente, igual que los incentivos para las plazas en las zonas de difícil cobertura.

Transporte sanitario

-¿Separará el transporte urgente en ambulancias del planificado?

-Debemos tener más información del centro coordinador. Igual que tenemos el 112, creo que sería posible coordinar todo lo referido a las llamadas para cualquier tipo de transporte. Podría ser la primera fase de hacer público una parte del transporte sanitario. Y si no, sacar al menos diferentes lotes, separando el urgente, que no tiene problemas, del planificado, que sí los tiene. Es inasumible que la demanda del transporte programado haya subido en un año un 30% y que eso lo asuma a riesgo y ventura cualquier empresa.

-¿Cómo sería el servicio público que menciona?

-A través de una de las empresas públicas de la Junta o creando una nueva para que atienda el centro coordinador de llamadas. Y a partir de ahí sacar un concurso solo para el transporte.

-¿Destinarán más dinero?

-Es probable que tengamos que destinar mayor presupuesto al próximo concurso. Por cierto, con el ahorro del actual vamos a eliminar tramos de copago en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y con rentas mínimas.

«Vamos a sacar una convocatoria urgente de oposiciones para varias especialidades»

-El gasto en medicamentos en Extremadura es superior a la media española. La autoridad fiscal independiente ha llamado la atención sobre ello y se va a hacer una evaluación. ¿A qué se debe que el gasto sea mayor?

-En época del Insalud el precio de la receta también era superior en Extremadura. No todo se puede achacar al envejecimiento de la población ni a la dispersión geográfica, también hay una parte que tiene ver con las rentas mínimas, es decir, aquí es más frecuente ir a que se nos recete un medicamento aunque podamos ir directamente a la farmacia a por él. Nosotros hemos puestos en marcha algunas políticas, pero nos va a venir muy bien que las evalúen para ser más eficientes.

-Sobre la falta de médicos especialistas, ¿por qué no se contratan médicos de otros países como se hizo en el pasado?

-Hasta 2011 no estaba regulada la homologación de títulos extracomunitarios y ahora sí, por lo que solo podemos acceder de forma directa a especialistas de la Unión Europea. Los extracomunitarios requieren de un proceso de homologación excepcional. Llevamos pendientes desde 2011 de la convocatoria de un examen parecido al MIR y parece que Ministerio ya se está planteando hacerlo.

-Si la contribución que hace Amancio Ortega en tecnología sanitaria fuera también en contratación de médicos, si tuviera un millón de euros, ¿cuáles elegiría y dónde?

-La primera respuesta es que no necesito dinero, perdone la prepotencia, lo que necesito son los especialistas. Pero si hay algún benefactor que me pueda facilitar esos especialistas contrataría otro oncólogo en Don Benito-Villanueva, tendría que cubrir la plantilla de traumatólogos en Plasencia y también en Don Benito-Villanueva, completar Dermatología y Traumatología en Coria, contratar anestesista en Plasencia.

Convocatoria

-¿Un ciudadano de Plasencia tiene las mismas opciones de una asistencia médica de calidad que un extremeño que reside en Badajoz?

-Sí, la única diferencia es la distancia.

-A veces la distancia salva vidas.

-Con un transporte sanitario programado le puedo rebatir ese argumento. Nuestro modelo es disponer de unos servicios de máxima calidad y con la mayor dispersión que podamos, pero si tener la cartera de servicios muy amplia nos lleva a perder calidad, es decir, si por estar cerca tenemos menos calidad en la prestación, prefiero hacer servicios de referencia. En cualquier caso, ya le anuncio que queremos sacar una convocatoria urgente de oposiciones en el último trimestre del año para esas especialidades que son más deficitarias, traumatólogos, oncólogos, cirujanos vasculares, anestesistas, y que no va a resolver totalmente la oferta de empleo público actual. No podemos esperar a convocar la siguiente para poder disponer de ellos.

-¿Ha sido más complicado de lo que pensaban el traslado del hospital de Cáceres y su apertura?

-No, es una labor complicada y nunca tienes controlado al 100% los problemas que te pueden surgir, pero estoy satisfecho. Ha habido problemas de coordinación entre servicios, sobre todo en la cirugía traumatológica en niños, pero está en vías de solución. Y no ha favorecido el que se haya mezclado el traslado con el verano, eso ha podido dar una falsa sensación de falta de profesionales de enfermería.

Brígido

-¿Las críticas no han sido justificadas?

-Algunas sí como digo y nos han servido de experiencia, pero no comparto que falte personal de enfermería, porque solo para la apertura del hospital hemos invertido en personal cinco millones de euros. Y considero injustificada la guerra estéril en la que se han metido dos especialidades: anestesiología e intensivo. Este hospital dispone de una unidad de reanimación de última generación, atendida por excelentes profesionales de anestesiología que puede suplir perfectamente lo que aporta una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos.

-¿Por qué se puso el cartel del hospital de Don Benito-Villanueva (la Junta Electoral obligó su retirada?

-Porque los terrenos eran nuestros. Porque se había empezado la urbanización de la parcela y la empresa encargada de la señalética lo recomendó para saber la entrada a los terrenos incluso desde la autovía. Se hizo con esa visión de futuro, pero la Junta Electoral nos dijo que se hizo también en un momento inadecuado. Pido disculpas por ello, pero el cartel tiene toda su vigencia porque nuestra intención es hacer el hospital con los fondos europeos.

-¿Cuál es el margen de mejora de las listas de espera?

-El margen de mejora siempre va a estar en la cirugía. Nunca se está satisfecho, pero ha habido una reducción del 40% de las listas globales.

«Con la equis solidaria del impuesto de sociedades Extremadura va a tener casi cinco millones anuales»

«El verano ha dado la falsa sensación de que falta personal, pero se han dedicado cinco millones a contrataciones»

-Destaca que las políticas sociales han sido elevadas a la Vicepresidencia, pero ¿de qué modo podrá el ciudadano notar que no solo es un salto en el organigrama?

-Habrá más servicios para la atención a las personas en situación de dependencia, vamos a disponer de más centros para ellas. También se va a fortalecer la teleasistencia avanzada. Y en discapacidad tenemos que invertir en la creación de centros residenciales para atender el envejecimiento de estas personas.

-Eso requiere financiación.

-Viene una nueva fuente de ingresos que es el impuesto de sociedades. Las empresas empiezan a marcar la equis solidaria, eso pueden ser casi cinco millones de euros anuales para Extremadura. Y lamento la situación política a la que nos han llevado unos partidos irresponsables que no apoyaron los presupuestos generales del Estado. Ahí tenemos 24 millones de euros sin recibir para dependencia.