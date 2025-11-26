Abel Bautista: «Las oportunidades en Extremadura se están convirtiendo en realidades»

Gloria Jover Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:10 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Extremadura está viviendo un punto de inflexión. Así lo ha reivindicado Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, durante su intervención en el encuentro celebrado este miércoles en la sede de Cajalmendralejo en Cáceres con motivo de una nueva edición del Foro HOY. Con el título 'Palancas de Crecimiento' y con la colaboración de Benbros y de Dehesa del Espadañal, la cita ha analizado las nuevas dinámicas de crecimiento económico que se abren en Extremadura. El consejero ha subrayado que el impulso que está experimentando la región es mérito de todos los agentes sociales y económicos que están «cambiando sin ninguna duda el rumbo de Extremadura».

En la mesa redonda que ha sido el acto central de la jornada han participado Ignacio Baños, CEO de Lithium Iberia: Rafael Benjumea, presidente de Benbros y director general de Diamond Foundry España; Pilar Cabrera, directora general de Dehesa Espadañal, e Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties. Cuatro invitados de lujo que han cautivado a los asistentes.

Ante ellos, el consejero ha destacado que los proyectos que promueven esas empresas son las verdaderas palancas de crecimiento y que «definen el nuevo modelo productivo de Extremadura». Una transformación, que según ha asegurado, está traspasando por primera vez en décadas la frontera del deseo para convertirse en hechos tangibles. «Las oportunidades de Extremadura se están convirtiendo en realidades», ha afirmado.

Energía, industria, tecnología y turismo fueron los ejes en los que Bautista centró su discurso. Ha destacado la fortaleza de la región en la generación de energía solar y las posibilidades que plantea el hidrógeno verde; ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha reclamado una fiscalidad que garantice que el valor añadido no se quede solo en los territorios consumidores de energía y que sirva para beneficiar a las zonas que generan esa energía, como es Extremadura. Son estas líneas las que, en su opinión, van a permitir que los centros de datos que plantea Merlin Properties puedan establecerse en la región.

En ese sentido, ha destacado que actualmente se están estudiando dos proyectos para su catalogación como Premia (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico), una calificación que permite optar a una tramitación preferente y a ayudas al empleo.

En cuanto a la industria tecnológica, Bautista ha señalado que la región avanza en la fabricación de componentes electrónicos y en proyectos ligados a minerales estratégicos como el litio o el níquel, como son los que propone Lithium Iberia para explotar la mina de Cañaveral o los que ya son una realidad de Diamond Foundry en Trujillo.

En cuanto al turismo, el consejero ha destacado el enorme valor ambiental, cultural y patrimonial de Extremadura, que va desde las ciudades Patrimonio de la Humanidad hasta su gastronomía y su turismo rural. Además, ha valorado especialmente las iniciativas que buscan atraer turismo de alta capacidad adquisitiva y que buscan poner a la región en circuitos internacionales. Dos aspectos que se ven reflejados en la propuesta del complejo de lujo de Dehesa del Espadañal para la comarca del Campo Arañuelo.

Retos

Encontrar personal cualificado y retener talento en la región sigue siendo uno de los principales problemas para las empresas que quieren establecer sus grandes proyectos en Extremadura. Por eso es importante seguir apostando por la formación y que la región retenga ese talento. Como ejemplo, Bautista ha expresado que la Formación Profesional ya es completamente dual, lo que supone un incentivo a las empresas. «Durante años formamos profesionales que acababan yéndose por falta de oportunidades. Ahora estamos alineando la formación con las necesidades reales del mercado», ha apuntado.

El consejero también ha aprovechado para informar que la administración extremeña ha sido durante décadas «una máquina lenta, duplicada y llena de procedimientos absurdos». Pero ha asegurado que este año se ha producido un salto real en el que se han digitalizado y suprimido trámites; se han reducido procedimientos en expedientes prioritarios y se ha realizado una modernización digital integral.

Bautista ha destacado la buena marcha de la economía extremeña que se refleja en datos de empleo, autónomos y exportaciones. «Extremadura ha pasado de tener un futuro prometedor a tener un presente con futuro. Y lo ha logrado la sociedad, las empresas, los autónomos. El gobierno solo ha puesto las condiciones».

Por último, agradeció especialmente a quienes apuestan por la región sin haber nacido aquí. «Sin ser extremeños, a excepción de Ismael Clemente, os habéis convertido en parte de la historia de esta tierra».