«Me tienen que operar y no me llaman; ya ni puedo coger a mi hijo en brazos por el dolor»

«No puedo colocar la vajilla en el escurreplatos porque en ese momento comienzo a sentir un fuerte dolor del hombro al brazo; sentarme y ... levantarme también es un horror; puedo tardar media hora en partir un filete y ni siquiera puedo sostener el móvil». Así relata Cristina Blanco Torres algunas de las dificultades de su día a día.

Vive en Moraleja y padece síndrome del opérculo torácico, una patología poco frecuente que se produce cuando estructuras osteomusculares comprimen los nervios, arterias o venas en su trayecto hacia la extremidad superior. Su vida, dice, no es la de una mujer de 34 años.

Solo su paso por el quirófano puede acabar con lo que ella misma define como un sufrimiento constante. «Me dijeron que me iban a operar, que era cuestión de días. En febrero supuestamente iba a estar operada; no me llaman y todavía sigo esperando. Ya ni siquiera puedo coger a mi hijo en brazos por el dolor», comenta Cristina.

Lo hace desesperada tras leer la reclamación que ya ha puesto al Servicio Extremeño de Salud (SES). En ella explica por qué necesita que le intervengan quirúrgicamente cuanto antes.

En su caso lleva esperando un diagnóstico mucho tiempo. «Llevo quejándome en el médico más de 14 años. Cuando tenía 20, empecé a sentir mareos, calambres y hormigueos en los brazos. También un dolor cervical y unas contracturas horribles. Sin embargo, los profesionales no le encontraban una explicación», lamenta.

Cuando le dijeron lo que le ocurría se abrió un hilo de esperanza para ella que con el paso del tiempo se está desvaneciendo. «Ya no puedo más, los dolores son muy fuertes. Tengo la arteria subclavia comprimida en un 75% por culpa de este padecimiento. Es como si estuviera enchufada a la corriente 24 horas, como si sintiera calambres permanentes. No me puedo lavar mi propio pelo y mi hijo me dice que va a ser médico para que pueda curarme y cogerle en brazos». Tareas tan simples como mover un cucharón para dar la vuelta a la comida es casi imposible. «A veces no pudo ni caminar», dice.

Está a la espera de que la llamen de Cirugía Torácica del Universitario de Cáceres y ya ha puesto una reclamación al SES

Apunta que los dolores van cada vez a más. «Me ponen morfina cuando voy al hospital y ya me han dicho que nada me va a ayudar si no me operan». La situación, afirma, ha ido empeorando en los últimos cinco años.

Su vida se ha parado casi por completo. Desde diciembre de 2020 esta auxiliar de clínica veterinaria y peluquera canina está de baja en su trabajo. «Pregunto al SES pero no tengo respuesta y acabo de solicitar otro modelo de reclamación», afirma.

La gerencia del Área de Salud de Cáceres del SES confirma que dicha paciente presentó una reclamación el pasado 1 de abril y el Servicio de Atención al Usuario ha solicitado la información a Cirugía Torácica. «Responderá en breve, dentro del plazo estipulado para ello», aseguran.

Un quirófano a la semana

Cirugía Torácica de Cáceres tiene habitualmente una sesión de quirófano a la semana, con un número variable de intervenciones en cada una de ellas, en función de su complejidad. «Cuando hay disponibilidad de medios, se realizan dos sesiones semanales», matiza el SES.

También apuntan que «no se están registrando retrasos fuera de lo habitual en esa especialidad» y añaden que actualmente tan solo hay unos 15 pacientes en espera. «Siempre se da prioridad a las patologías tumorales sobre el resto», aclaran.

Cristina Blanco fue incluida en la lista de espera a principios de enero, por lo que según el SES, «se encuentra dentro de los plazos admitidos según la Ley 1/2005, de 24 de junio, de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada».

En la página web del SES se observa que la lista de espera para intervenciones de Cirugía Torácica no es de las más altas. El tiempo medio a principios de este año se situaba en 61 días, muy lejos de otras como Cirugía general y digestiva (130 días).