Las ONGs piden que los Presupuestos de la Junta refuercen la cooperación

BADAJOZ.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex) ha considerado que los Presupuestos de Extremadura para 2026 suponen una «oportunidad histórica» para reforzar el compromiso en cooperación, y, por tanto, «con la solidaridad, la justicia social y la educación para la ciudadanía global».

Un mensaje que este colectivo lanza, con motivo del Día del Cooperante, que se conmemora hoy, y con el que se quiere «rendir homenaje a la labor de quienes dedican su vida a reducir desigualdades, combatir la pobreza y promover un desarrollo global justo».

La coordinadora destaca que la «entrega solidaria, profesionalidad y compromiso» de los cooperantes constituyen «un ejemplo de humanidad en un contexto internacional marcado por múltiples crisis».

Este mensaje llega «en un momento crítico», señala este colectivo, que apunta que la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2026 «representa una oportunidad histórica para que Extremadura refuerce su compromiso con la solidaridad, la justicia social y la educación para la ciudadanía global».

En ese sentido, recuerda que en 2023, la Junta fijó como como horizonte alcanzar el 0,7% del presupuesto en cooperación antes de 2030, por lo que «hoy, la coordinadora exige una señal inequívoca en esa dirección».

Alerta, además, que el último Índice Global de Paz 2025 refleja un «retroceso sin precedentes», con 78 países implicados en guerras, a lo que se suma la «crisis humanitaria», con 383 trabajadores humanitarios asesinados en 2024.

