Once meses de espera para otra operación tras intervenirle las vértebras que no eran

David Fernández es un vecino de Almendralejo de 45 años que lleva casi once meses en lista de espera para ser operado por segunda ... vez. Deben intervenirle de estenosis foraminal en las vértebras L4-L5, debido a «un error» –afirma– del médico que lo operó por primera vez en enero de 2021 en el Hospital de Zafra, que es donde le correspondía someterse a esta operación. Así asegura que lo reflejan los documentos médicos y las distintas opiniones que ha pedido.

La estenosis foraminal es un estrechamiento patológico que se presenta en el espacio foramen intervertebral, el conducto por el que salen las terminaciones nerviosas entre dos vértebras.

Según cuenta el paciente, pasado un mes de esta primera operación, a principios de 2021, el médico que lo operó lo llamó para practicarle una nueva operación: «Me llamó un sábado para verme el lunes en la consulta, donde me explicó que debía a volver a intervenirme para ponerme unos tornillos que fijaran la columna. Entonces yo comencé a sospechar que algo no estaba bien y le dije que me lo pensaría», explica David Fernández, que llamó poco después para decir que finalmente no se sometería a esa intervención.

A los seis meses, durante la consulta de revisión de la operación, el paciente solicitó al médico un informe de la intervención. «Me dijo que no podía dármelo por el protocolo covid», continúa.

Después de transcurrir los seis meses de recuperación estipulados en este tipo de operaciones sin notar mejoría alguna, y al no tener ningún informe médico, el paciente decidió realizarse una resonancia a través de la medicina privada de la que se desprendía que «se habían equivocado de vertebra y me habían intervenido la L3-L4, en vez de la L4-L5».

Fue entonces cuando pidió una segunda opinión en el Hospital Universitario de Badajoz, donde asegura que un neurocirujano corroboró, tras las pruebas pertinentes, que no estaban operadas las vértebras correctas, con lo que le preparó la documentación para ser de nuevo intervenido en ese hospital.

Desde entonces, hace ya once meses, David sigue esperando que llegue la operación, «soportando fuertes dolores cada día y sin poder trabajar», explica. Y es que por su enfermedad, tuvo que darse de baja en su empresa y pasar por un tribunal médico que le dio la incapacidad.

Fernández ha interpuesto reclamaciones en Atención al Paciente del Hospital de Zafra, sin conseguir respuesta. También ha reclamado esta circunstancia ante el Defensor del Usuario, un organismo externo al SES.

En cualquier caso, él quiere hacer público su caso, para denunciar tanto los once meses que lleva en lista de espera para que le vuelvan a operar, como «una operación que no se hizo bien, porque el médico se equivocó y a día de hoy no lo ha reconocido, como sí lo han demostrado otras pruebas y otros profesionales», explica.

El SES recurrió a su opaca respuesta de que no informa de casos concretos para evitar dar explicaciones sobre este. Dijo que tiene un servicio de reclamaciones, una Defensora de los Usuarios y una ley de tiempos de respuesta.