Once extremeños han pedido ayuda al SES para morir de una forma digna

Once extremeños han solicitado en Extremadura ayuda para morir. Lo hicieron en 2022, apenas unos meses después de que entrara en vigor la ley de la Eutanasia ... y el Gobierno de esta comunidad diera luz verde al decreto que reguló este derecho en España. Solo otros seis países lo permiten.

De todas las solicitudes, se han realizado ya tres eutanasias tras comprobar que cumplían los requisitos que exige esta ley. Entre ellos que el enfermo sufre una patología grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante.

Uno de esos primeros casos fue el de Jesús Díaz Sánchez, tal y como contó este diario. Ocurrió el pasado 21 de marzo en una habitación de una planta del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

En ese momento, de la forma exacta en la que él lo había solicitado, se le practicó la eutanasia. A sus 75 años, padecía una enfermedad degenerativa e irreversible que le tenía postrado en la cama.

Por el momento, en 2023 no ha habido ninguna prestación de ayuda a morir, según confirma a este diario la Consejería de Sanidad.

531 sanitarios se niegan

Para que se pueda aplicar este derecho tiene que haber sanitarios que estén dispuestos a hacerlo y en esta región hay 531 que no quieren ayudar a morir. Son todos los que se han apuntando al registro de objetores de conciencia de la ley de Eutanasia desde que entró en vigor hace ahora casi un año y medio.

La mayoría son profesionales de atención primaria, con un total de 266. Los sanitarios de especializada que han registrado ese derecho son 244. Además, hay 21 que en su solicitud no han cumplimentado la casilla que especifica en qué servicio trabajan.

La mayoría de los objetores son médicos, seguidos de los enfermeros y psicólogos

Los que más se acogen a ser objetores son los médicos, con un total de 350. Teniendo en cuenta que hay 6.000 facultativos colegiados en Extremadura, el porcentaje de quienes han firmado la cláusula de conciencia es del 5,83%.

A ellos se suman profesionales de enfermería (160) y de Psicología (2). De 19 se desconoce su categoría, según los datos con los que cuenta la Consejería de Sanidad.

Eso no quiere decir que no haya más que también se nieguen a aplicar la eutanasia, pero que aún no han solicitado su entrada en este registro de objeción de conciencia.

Lo pueden hacer desde que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó a finales de septiembre de 2021 el desarrollo en la región de esta ley. El Ejecutivo autonómico dio luz verde a un decreto por el que se creó la comisión de garantía y evaluación para la prestación de ayuda para morir, que debe resolver las peticiones de pacientes que quieren acogerse a este derecho. Asimismo, constituyó el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

Esa comisión de garantía y evaluación actúa en los supuestos en los que se solicite realizar la ayuda para morir en centros sanitarios públicos, privados o concertados o en domicilios ubicados en Extremadura. Está integrada por 15 miembros nombrados por un período de cuatro años.

Cada solicitud necesita de una certificación del médico responsable encargado del caso y del médico consultor, que es un profesional sin relación con el primer facultativo ni con la solicitante y que también evalúa si la petición cumple con los requisitos previstos por la ley.

Cuando ambos médicos coinciden en que la petición de eutanasia se ajusta a la ley, el responsable del caso remite un informe a la comisión de garantía, que es la que tiene la última palabra.