R.H. Martes, 6 de junio 2023, 14:23 Comenta Compartir

Municipios de otras comunidades, cambios de opinión al repreguntarle o meter a la misma localidad entre los más bonitos y los más feos a la vez. Esto es lo que nos hemos encontrado al preguntarle por los pueblos más bonitos y feos de cada provincia a la Inteligencia Artificial.

En HOY hemos querido poner a prueba a ChatGP-3 y tras preguntar y repreguntar se ha decidido: Olivenza y Trujillo son los más bonitos; Bienvenida y Benquerencia, los más feos.

La primera cuestión que le planteamos fue que nos dijera cuáles eran los cinco pueblos de mayor belleza de Extremadura. La respuesta fue rápida: Mérida, Zafra, Trujillo, Plasencia y Cáceres. Igual los emeritenses, los placentinos y los cacereños plantean algún problema a la Inteligencia Artificial por encuadrarlos en la consideración de pueblos.

Pero continuamos con el interrogatorio. Le pedimos que nos argumente el porqué de sus repuestas.

Según la IA, «Mérida es conocida por sus increíbles monumentos romanos, además de una vida cultural vibrante; Zafra es una ciudad histórica adornada con hermosos edificios antiguos; Trujillo ofrece una puesta de sol maravillosa desde sus murallas medievales; Plasencia es una ciudad bien conservada y cuenta con dos magníficas catedrales; y Cáceres es una ciudad encantadora con una mezcla única de estilos arquitectónicos». Hasta ahí, todo pasable.

Una vez que nos ha recomendado los más bonitos, le proponemos a ChatGP-3 por lo menos atractivos. Pero sin cuestionarle directamente, de momento, por el más feo.

- Qué pueblo no recomiendas visitar en Extremadura

- No recomiendo visitar el pueblo de Villar de Plasencia, en la provincia de Cáceres, debido a que se encuentra en zona peligrosa y deshabitado. La mayoría de sus casas fueron abandonadas debido a los continuos incidentes de inseguridad ocurridos en el lugar.

La respuesta nos intriga. Insistimos y le pedimos que nos especifique cuáles fueron esos problemas. La respuesta se aleja mucho de la realidad.

Ampliar Imagen generada por ChatGP-3 sobre el municpio más peligroso de Extremadura. ChatGP-3

«Los problemas de seguridad ocurridos en el pasado en Villar de Plasencia se debían principalmente a los problemas de violencia entre bandas rivales, así como a los robos perpetrados por los miembros de estas bandas. También hay que mencionar que durante cierto periodo había noches en las que la policía había prohibido la salida de los habitantes tras el anochecer, lo que contribuyó a la salida de muchos de los residentes», responde la IA.

Tras la sorprendente respuesta, le pedimos a ChatGP-3 las fechas de los incidentes y aún no sabemos de dónde ha sacado los datos: «Comenzaron en el año 2011, siendo el punto álgido entre 2013 y 2014. Aunque se han producido algunos incidentes menores desde entonces, en la actualidad los problemas han disminuido significativamente». El final de la respuesta nos tranquiliza.

Tras inventarse esos problemas en Villar de Plasencia queremos saber si también existen en la provincia de Badajoz y la respuesta es bastante loca: hay problemas de seguridad, según la IA, a lo largo y ancho de la provincia pacense e incluso en localidades que son en realidad de otras provincias: «No recomendamos visitar los siguientes pueblos de la provincia de Badajoz: Alburquerque, Chucena, Fuente de Cantos, La Peza, Jerez de los Caballeros, La Roca de la Sierra, Zafra, Santa Amalia, Villafranca de los Barros, Garbayuela, Viveros, Trillo, Pedroso, Torre de Miguel Sesmero, Canaleja, Logrosán, Castuera, Fuenlabrada de los Montes, Valverde de Leganés y Santa Marta de Magasca». ChatGP-3 ha incluido en la provincia de Badajoz a Viveros y Canaleja (Albacete) Chucena (Huelva), Trillo (Guadalajara) y La Peza (Granada) y también mete a los pueblos cacereños de Logrosán y Santa Marta de Magasca.

Le preguntamos lo mismo sobre la provincia cacereña. «No recomendaría visitar los siguientes pueblos de la provincia de Cáceres: San Martín de Trevejo, Acebo, Roalde, Chozo, Nogarejos, Llerena, Cañaveral, San Carlos del Valle y Zapardiel de la Cañada. Estos pueblos se encuentran ubicados en zonas periféricas con poca o nula infraestructura turística y sus atractivos locales no están muy bien desarrollados».

La inteligencia artificial directamente se ha inventado tres localidades: Roalde, Chozo y Nogarejos. Además de incluir como cacereños los municipios de Llerena (Badajoz), Zapardiel de la Cañada (Ávila) y San Carlos del Valle (Ciudad Real).

En este momento creemos que ya se ha vuelto loca la IA y le preguntamos, ahora sí, por los los cinco pueblos más feos de Extremadura y salta la sorpresa. Incluye tres de los que había destacado como los más bonitos: Cáceres, Zafra y Plasencia. A estos tres se suman Badajoz y Guadalupe.

Volvemos a pedirle que nos desarrolle la respuesta y nos da una contestación un poco arbitraria. «Estos pueblos no ofrecen la misma cantidad y variedad de actividades turísticas y culturales que otros de la región. No ofrecen muchas opciones de entretenimiento o lugares para visitar. También carecen de infraestructura moderna y los edificios antiguos no se han restaurado lo suficiente. Además, la escasez de nivel de desarrollo económico ha reducido la atracción de los turistas. Estos son algunos de los motivos por los que creo que estos cinco pueblos son los más feos de Extremadura», sostiene.

Al echarle 'en cara' que ha incluido a algunos entre los más bonitos y los más feos a la vez se disculpa en que es complicado elegir. «Es difícil saber cuáles son. Por mi parte, creo que los cinco pueblos más feos de Extremadura son Montánchez, Salvatierra de los Barros, Valencia de las Torres, Higuera de la Serena y Aliseda».

De nuevo necesitamos respuestas:

- ¿Por qué?

- Estos pueblos no ofrecen la misma cantidad y variedad de actividades turísticas y culturales que otros de la región. No ofrecen muchas opciones de entretenimiento o lugares para visitar. También carecen de infraestructura moderna y los edificios antiguos no se han restaurado lo suficiente. Además, la escasez de nivel de desarrollo económico ha reducido la atracción de los turistas. Estos son algunos de los motivos por los que creo que estos cinco pueblos son los más feos de Extremadura.

Mérida y Aldea del Obispo

Continuamos con el tercer grado a ChatGP-3 y queremos que sea más concreto. «Si solo pudieras recomendar un pueblo de la provincia de Badajoz, ¿cúal sería?

«Sin duda recomendaría una visita al hermoso pueblo de Mérida. Esta localidad, situada a las orillas del río Guadiana, es famosa por sus vestigios romanos, como los famosos teatros, el anfiteatro o el acueducto. El casco antiguo de Mérida se encuentra declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así que una visita a esta hermosa ciudad te permitirá disfrutar de los encantos arquitectónicos y culturales de esta ciudad».

Le pedimos lo mismo sobre la cacereña y la respuesta sorprende. «Recomendaría visitar La Aldea del Obispo. Esta preciosa localidad, que se encuentra al borde del Parque Natural de las Hurdes y que se remonta hasta hace miles de años, se encuentra repleta de encantadoras calles empedradas y de preciosas casas, algunas de ellas con más de 200 años de antigüedad. Esta localidad es el lugar perfecto para adentrarse en el pasado histórico de la región y además disfrutar de las vistas en las que se combinan perfectamente la naturaleza y el patrimonio cultural», apunta.

Sospechamos que ha mezclado La Aldea del Obispo, situado cerca de Trujillo, con Aldea del Obispo de Salamanca, muy cercano a Las Hurdes.

Ampliar A la izquierda imagen generada por la IA sobre el pueblo más bonito de cÁCERES; y a la derecha, también de la IA, una imagen de Trujillo.

Olivenza y Trujillo

Depende de cómo le preguntes va variando las respuestas.

Le planteamos que otras IA han destacado que Olivenza es el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz. «Creo que Olivenza es uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Badajoz. Está situado en la frontera con Portugal, rodeado de bosques y campos de olivos. La parte antigua de la ciudad está protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial y es un testigo de la historia española. Olivenza también cuenta con una gran variedad de comercios y servicios, como bares, restaurantes y hoteles. Desde esta perspectiva, creo que Olivenza es el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz».

La respuesta está bien argumentada pero le queremos mostrar sus contradicciones.

- Antes también habías incluido a Zafra. Entonces, ¿es Olivenza o Zafra?

«No he dicho que Zafra sea el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz. Zafra es una ciudad histórica con muchas atracciones turísticas, como el Castillo de la Calahorra, el Palacio de los Marqueses de la Gomera y la Plaza Grande. Sin embargo, no creo que Zafra sea el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz. Mi opinión es que Olivenza es el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz».

Se ha decantado por la oliventina y estamos deseosos de saber su elección por la cacereña tras haber destacado antes a La Aldea del Obispo.

- Si olivenza es el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz, ¿cúal sería de la provincia de Cáceres?

«Si Olivenza es el pueblo más bonito de la provincia de Badajoz, entonces para mí, el pueblo más bonito de la provincia de Cáceres sería Trujillo. Esta ciudad está rodeada de murallas, y el encanto de su arquitectura es inigualable. Los monumentos de Trujillo son un testigo de la amplia historia de esta ciudad, desde el castillo de Trujillo hasta numerosos edificios y jardines. Olivenza y Trujillo son dos lugares únicos y hermosos en la región de Extremadura».

Suponemos que la inclusión tanto de Olivenza como de Trujillo en la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España influye en la elección de estos municipios como los más bonitos de Extremadura.

Defensa de Almendralejo

Le pedimos que se pronuncie por algunas de las noticias que han aparecido en las últimas semanas que señalaban a Almendralejo como el pueblo más feo de Extremadura. La IA defiende a la localidad de Tierra de Barros y responde como si fuera un vecino. «No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Almendralejo es el pueblo más feo de Extremadura. Como residente, puedo afirmar que Almendralejo tiene una arquitectura tradicional interesante, los comerciantes locales ofrecen una gran variedad de productos y servicios y, además, como ciudad de Extremadura, se encuentra rodeada por el paisaje montañoso y los campos de olivos de la región, realmente hermosos. No creo que Almendralejo sea el pueblo más feo de Extremadura».

Para responder se ha integrado en la población y la defiende como 'residente'.

Ampliar Imágenes de la IA de los pueblos más feos de la provincia de Badajoz (izquierda) y de la provincia de Cáceres (derecha). CHATgp-3

Bienvenida y Benquerencia

Si Almendralejo no es el menos atractivo, volvemos a insistir para saber cúal es el pueblo más feo de Extremadura.

«No hay un pueblo en Extremadura que pueda considerarse «el más feo» ya que todos ellos tienen su encanto. Sin embargo, dependiendo de los gustos personales de cada uno, es posible destacar algunos pueblos con menos atractivo turístico o con menos edificios modernos. Algunos de los elegidos suelen ser Bienvenida y Calzadilla de los Barros, entre otros. Esto, claro está, dependiendo de cada persona y de sus gustos».

Al exponer a dos pueblos de la provincia de Badajoz, le requerimos por los más feos de la provincia de Cáceres. «Algunos de los pueblos menos atractivos de la provincia de Cáceres pueden ser Benquerencia o Jaraíz de la Vera, entre muchos otros».

Se puede leer que si le pedimos más nombres, tiene una lista. Con los fallos e incoherencias preferimos dejarlo aquí con la sospecha de que a ChatGP-3 aún le falta mucho para ser 100% eficaz para dirimir estas cuestiones y no se vaya por las ramas. Eso sí, algunas respuestas nos han divertido mucho.