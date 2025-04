Olivenza arranca con dudas iniciales la recogida de basura puerta a puerta

En Olivenza los vecinos han empezado hace dos semanas a separar en casa su basura en pequeñas cajas de plástico que les ha facilitado su ... ayuntamiento. Según el día de la semana sacan a la puerta una noche el cartón, otra los envases, otra lo orgánico, otra los restos... No todos lo ven claro. «El orgánico, que son restos de comida, se queda dos o tres días en casa. Los plásticos y el cartón no huelen, pero el orgánico deberían retirarlo todos los días. Verás en verano... Empecé separando, pero ya no, no tengo una cocina tan grande», decía este viernes Gema Giménez, que atiende en un estanco donde asegura que a la mayoría de la gente no le gusta el nuevo sistema. «La gente dice que es un coñazo», sentencia.

Mari Carmen, en cambio, está a favor. Tiene su negocio en la calle comercial Moreno Nieto y ve en el reciclaje un arma contra el cambio climático. No obstante, reconoce que entre sus clientas «solo dos o tres de cada diez» opinan igual que ella. «Es la única manera de que la gente separe la basura, creo que es cuestión de acostumbrarse, pero habría que corregir algunas cosas. Los establecimientos comerciales tenemos mucho papel y cartón y solo tenemos dos días para sacarlo. Yo querría sacar más días». No muy lejos otra empresaria, Noelia Silva, reta a meter las cajas que ha generado en el contenedor que le ha dado el ayuntamiento. «En casa –declara– el plástico sí lo separo, pero lo demás ya me resulta excesivo».

Samuel Carballo es vendedor de la ONCE. No vive en el pueblo, pero le toma el pulso a diario y sabe que el ambiente está revuelto. «La gente dice que no puede tener tantos cubos en casa».

Hay que apuntar que existen áreas de emergencias a las que desplazarse si el calendario no conviene por algún motivo. En la Concejalía de Medio Ambiente son conscientes de que estos son los primeros pasos. En las redes sociales el Ayuntamiento hace pedagogía a diario y recuerda qué toca sacar cada noche. Hay tensión, se nota en los comentarios. Solo hay que ver el tono suplicante de los técnicos en uno de los vídeos pidiendo paciencia. «Esto es un sistema que ha venido para quedarse y os pediría que nos echéis una mano para que esto funcione bien porque estamos desbordados », comentaba a mitad de semana un responsable.

Si todo el mundo cumple con la parte que le toca Extremadura podría estar ante el inicio del fin de los contenedores de basura. Decir que esto es tendencia aún es atrevido, pero existe una directiva europea y una ley, la 7/2022, para que aumente el índice de reciclaje y cumplirla pasa por este sistema. Por eso hay fondos europeos para que la recogida de la basura en la misma puerta, cada día un residuo diferente, avance pese a las resistencias iniciales.

«En casa el plástico sí lo separo, pero lo demás ya me resulta excesivo» Noelia Silva Comerciante

Desde Promedio, el consorcio medioambiental de la Diputación de Badajoz, reconocen que «el puerta a puerta tiene sus pros y sus contras. Es más efectivo para mejorar tasas de reciclaje, pero requiere mayor conciencia y disciplina ciudadana para sacar el cubo adecuado según el día y a las horas marcadas. También tiene un mayor coste de implantación y mantenimiento porque la recogida es más lenta y requiere más personal». Esto último desmiente un bulo de algunos vecinos descreídos de Olivenza que aseguraban a este diario que eliminaba puestos de trabajo.

Manuel González Andrade, alcalde de Olivenza, lo defiende por una cuestión de conciencia medioambiental y de ahorro para el municipio. Señala que el 'puerta a puerta' no es algo novedoso, y pone de ejemplo otras localidades, ni debe suponer tanto trastorno. «Aquí siempre ha habido muy pocos contenedores y la gente ya estaba acostumbrada a poner la bolsa de la basura en su puerta. Ahora lo va a seguir haciendo, pero cada día la fracción que corresponda. Se consigue mejor porcentaje de reciclaje, es más limpio porque no hay residuos en la vía publica, no hay olores, hay más espacio y no quitas aparcamientos y no tienes que desplazarte, solo dejarlo en la puerta. Es verdad que esto exige un despliegue, pero los fondos europeos ayudan y reducimos las sanciones por impropios porque hasta ahora al Ayuntamiento de Olivenza no reciclar le costaba 400 euros al día».

Ahora le toca a Tentudía

Tras los ensayos en el casco antiguo de Cáceres y Casar de Cáceres, ahora mismo en la región la piedra de toque está en Olivenza, que con 12.000 vecinos es el decimotercer municipio más poblado de Extremadura.

En el centro de Cáceres esta semana se ha sabido que no está teniendo demasiado éxito porque el control ha decaído. En cuanto a Casar de Cáceres, se va a cumplir un año y el balance se resume en mayor reciclaje, pero un malestar creciente.

Con todo, ya hay más proyectos basados en la recogida puerta a puerta, como el de la mancomunidad de Tentudía. La presidenta, Felicidad Hernández, concejala en Cabeza la Vaca, explicaba esta semana que se hará de manera escalonada en ocho pueblos del sur de la región. «Se decidió la legislatura pasada tras estudiar casos del País Vasco, Cataluña y los pueblos blancos andaluces, que son parecidos. Aquí empezaremos en febrero con Segura de León (1.900 habitantes) como pueblo piloto por ser el que más cuestas tiene y de más difícil acceso, y seguiremos hasta Fuente de Cantos (4.800), el más grande. Lo único que no recogeremos es el vidrio porque su nivel de reciclaje es alto».

En Monesterio, el segundo de mayor tamaño (4.200), su alcaldesa, Loli Vargas, dice que la semana que viene empezarán a explicar a los vecinos el cambio que llegará en algún momento de 2024. Para Felicidad Hernández esto tiene que ver con la apuesta por una economía circular y recuerda que «la basura es un problema nuestro que generamos nosotros. Ahora ya no es una cuestión de cambio de hábito sino también de mentalidad».